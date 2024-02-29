|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Суб 28 бер, 2026 14:09
andrijk777 написав:
Ну вже рік тривають активні переговори. Напевно потрібно питатись людей, які в них беруть участь, а не тут на форумі.
Нажаль наша влада(та і влада РФ і влада США) не кажуть правду. Тому я не знаю.
Але я на 100% впевнений що умови миру(з боку РФ) існують(і існували в минулому), але очевидно вони не підходять Зеленському.
Аналогічно як і існують умови миру(з боку України
Бачиш, ти в цьому впевнений. Точніше, ти вважаєш, що він існує. Бо тобі так зручно. Бо можна звинувачувати Зеленського, а на нього, на відміну від х..., ти маєш хоч якийс вплив, як виборець.
А я впевнений, що умов не існує. Що х... просто імітує вибори, щоб:
1) давати можливість Трампу не вводити санкцій
2) давати можливість ухилянтам звинувачувати у всьому нашого клоуна і таким чином розгойдувати ситуацію всередині країни.
Чому я так вважаю? Бо якби існували чіткі умови миру, х... давно озвучив би їх публічно, і таким чином створив би ніхуйовий тиск на Зеленського з боку суспільства, яке воювати аж ніяк не прагне.
-
sashaqbl
-
-
- Повідомлень: 2908
- З нами з: 31.10.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 28 бер, 2026 14:12
_hunter написав:
Почему??? - там "глубокая личная неприязнь" к вполне конкретной личности. Будет ли там ЛАД
или Порошенко или кто угодно - не принципиально: главное, что бы не этот.
А навіщо путіну зустрічатись з "ЛАД
или Порошенко"??? путін вважає себе вище цього.
Нє, якщо ЛАД
или Порошенко приїдуть в Москву, то можливо зустрінеться. Але це відразу ставить "ЛАД
или Порошенко" в ущербне становище.
На нейтральні території - точно ні.
-
andrijk777
-
-
- Повідомлень: 7597
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 190 раз.
- Подякували: 286 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 28 бер, 2026 14:15
andrijk777 написав:
...........
1.Відразу облом. Путін на це не піде.
2.Очевидно - договір повинен бути узгоджений з РФ. Це власне і хоче знати sashaqbl
. Умови цього договору.
3.При таких умовах - 99% буде "За". Це прям очевидно.
4.Результат - "За".
Что-то с вами сложно стало...
1. На що "на це"?
2. Так я, вроде, и написал о "договоре с РФ", а не о наших предложениях.
3. За что будет 99%? За договор или за продолжение войны?
4. В п.4 нет уже никакого "За" или "против". Там уже просто - война или мир.
Вы мой пост вообше прочитали или просто глянули?
А навіщо путіну зустрічатись з "ЛАД или Порошенко"??? путін вважає себе вище цього.
В 2022 встречались же.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Суб 28 бер, 2026 14:19, всього редагувалось 1 раз.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 39468
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5386 раз.
- Подякували: 4879 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Суб 28 бер, 2026 14:17
sashaqbl написав:
Бачиш, ти в цьому впевнений. Точніше, ти вважаєш, що він існує. Бо тобі так зручно. Бо можна звинувачувати Зеленського, а на нього, на відміну від х..., ти маєш хоч якийс вплив, як виборець.
А я впевнений, що умов не існує.
Давай обговорювати факти не твої чи мої фантазії.
Факт 1:viewtopic.php?p=5848833#p5848833
Факт 2:
Зеленський публічно відмовився від цього миру. Сказавши що Крим - український.
Висновок: Зеленський не хоче такого(прекрасного як для мене) миру. ВСЕ.
Додам:
Факт 3:
Пропозиція Трампа з 28 пунктів.
Факт 4:
Зеленський відмовився від цієї пропозиції, висунувши свої 20 пунктів.
Висновок той самий.
Востаннє редагувалось andrijk777
в Суб 28 бер, 2026 14:22, всього редагувалось 1 раз.
-
andrijk777
-
-
- Повідомлень: 7597
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 190 раз.
- Подякували: 286 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 28 бер, 2026 14:17
sashaqbl написав: _hunter написав:
Ладно с того боку - детали на 99.999% согласованного плана (с этого боку) вы привести можете?
Чувак, ти клінічний ідіот чи що? Я хоч раз писав що є погоджений план, що ти в мене питаєш про його деталі?
Смотри, объясняю ну совсем "на пальцах": если даже с "этого боку" - кроме заявления о том, что План согласован на 99,999% - _вообще_ никаких деталей нет. Так вот - при таких вводных - как ты себе представляешь получение деталей с "того боку"? - и если ответ "никак" - смысл спрашивать?..
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 11799
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 494 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Суб 28 бер, 2026 14:22
andrijk777 написав: _hunter написав:
.....
А в Париж он чего ездил?..
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 11799
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 494 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Суб 28 бер, 2026 14:23
_hunter написав:
Смотри, объясняю ну совсем "на пальцах": если даже с "этого боку" - кроме заявления о том, что План согласован на 99,999% - _вообще_ никаких деталей нет. Так вот - при таких вводных - как ты себе представляешь получение деталей с "того боку"? - и если ответ "никак" - смысл спрашивать?..
Який б*** на*** "план согласован"? Ти довбойоб чи шо? Я ж говорю, що НЕМА НІЯКОГО ПЛАНУ. Що ти мелеш, ідіоте? ДЕ Я ПИСАВ ЩО ПЛАН СОГЛАСОВАН? Знайдеш? Чи ти таки довбойоб?
-
sashaqbl
-
-
- Повідомлень: 2908
- З нами з: 31.10.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 28 бер, 2026 14:23
andrijk777 написав: sashaqbl написав:
Давай обговорювати факти не твої чи мої фантазії.
Факт 1:viewtopic.php?p=5848833#p5848833
Факт 2:
Зеленський публічно відмовився від цього миру. Сказавши що Крим - український.
Висновок: Зеленський не хоче такого(прекрасного як для мене) миру. ВСЕ.
Это были предложения США
.
РФ к ним никаким боком.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 39468
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5386 раз.
- Подякували: 4879 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Суб 28 бер, 2026 14:24
andrijk777 написав:
Проблема в тому, що ти видаєш за факт 1, те, що тобі хотілося щоб було фактом.
Але фактом це було б, якби про це сказав хтось з офіційних осіб. А на тому етапі що воно було - це просто припущення.
-
sashaqbl
-
-
- Повідомлень: 2908
- З нами з: 31.10.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 28 бер, 2026 14:26
_hunter написав:
А в Париж он чего ездил?..
Там було наперед все домовлено. Він так думав. Вийшов облом. Путін лоханувся, ще не знав Зеленського тоді, очевидно помилився.
Не думаю що він так лоханеться вдруге.
Там якби не було альтернативного варіанту(який покращує його ситуацію). Тут є - воюємо далі.
-
andrijk777
-
-
- Повідомлень: 7597
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 190 раз.
- Подякували: 286 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|0
|930
|
Нед 22 бер, 2026 08:49
won
|
|36
|250804
|
|
|1493
|455290
|
|