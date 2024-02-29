Иранские силы безопасности вербуют детей в возрасте от 12 лет для охраны контрольно-пропускных пунктов и выполнения других обязанностей во время войны в столице Тегеране, сообщил в четверг государственному телевидению иранский военный чиновник.
С начала войны по всему Тегерану появились блокпосты, и местные жители сообщают, что на некоторых из них дежурят подростки в штатском с автоматами.
Иранские власти начали в Тегеране кампанию по набору персонала под названием «За Иран», цель которой — регистрация желающих вступить в ряды сил безопасности. Минимальный возраст новобранцев снижен до 12 лет
Наверное, имеется ввиду молодёдная организация "Басидж".
📰 Ночь на 28 марта 2026 года стала рекордной по географии ударов. Российское Минобороны официально подтвердило сбитие 155 БПЛА, но «прилетов» по критическим объектам скрыть не удалось. 💥 Самарская область: Удар по «Полимеру» и НПЗ Чапаевск: Официально подтвержден прилет ракеты по заводу «Полимер». Это оборонное предприятие, производящее взрывчатку и комплектующие для боеприпасов. 📍 Новокуйбышевск: Жители сообщали о серии взрывов. В области вводилась ракетная опасность. Губернатор Федорищев подтвердил атаку, но заявил об отсутствии пострадавших, хотя мониторинговые каналы фиксируют задымление в районе промзоны. ✈ Ярославль: Пожар на «Славнефть-ЯНОС» Прямое попадание: Дроны атаковали один из крупнейших НПЗ России. Зафиксированы неоднократные попадания, на территории завода вспыхнул масштабный пожар. В Ярославле вводились ограничения на работу аэропорта. 📍 Ленинградская область: Седьмой день атак Масштаб: Сбито 18 БПЛА. Воздушная тревога длилась с 4 утра. 💥 Усть-Луга: Пожар в порту, начавшийся после предыдущих ударов, усилился. Спутниковые снимки фиксируют огромные столбы дыма. Экспортные операции на терминалах «Новатэка» и «Усть-Луга Ойл» фактически парализованы. 📍 Севастополь: Ночью в 00:29 зафиксированы взрывы. Атакована в/ч 85683-С (3-й радиотехнический полк ПВО), здание частично разрушено. 📍 Гвардейское: Жители сообщали о взрывах в районе авиабазы, работала ПВО. Из-за повреждений Таврической и Балаклавской ТЭС на полуострове сохраняются жесткие графики отключений. 💡 Белгород: Тотальный блэкаут. Около 450 тысяч человек до сих пор остаются без света и воды после ударов по ключевым подстанциям 25-27 марта. Энергосистема региона находится в критическом состоянии.
fler написав:Зе сьогодні каже, що для закінчення війни від нас вимагають вийти з Донбасу. Що б ви зробили на його місці?
застрелився б.
Дуууже смішно. Послухай ці пару хвилин, зрозумієш дещо. Фактично від нас хочуть, щоб ми вийшли з Донбасу за просто так. https://t.me/novostiniko/76107
Да что ж такое . 5й год потужных перемог и раскрытия кластеров, а переговорные позициии движутся в проотивоположнои направлении от кофе на айпетри? Или не в противоположном? Что значит за "просто так" ? США готовы дать 15 летние гарантии. Запрета на армию и интеграцию в Европу тоже нет. В чем проблема? За клочок выжженой земли получить мир и омриянную евроинтеграцию Или нет никакой евроинтеграции, а Европе Украина нужна лищь источник дешевых солдат и рабочей силы без имущества и права голоса и так всегда оно было, как предупреждали умные люди ?
fler написав:📰 Ночь на 28 марта 2026 года стала рекордной по географии ударов. Российское Минобороны официально подтвердило сбитие 155 БПЛА, но «прилетов» по критическим объектам скрыть не удалось. 💥 Самарская область: Удар по «Полимеру» и НПЗ Чапаевск: Официально подтвержден прилет ракеты по заводу «Полимер». Это оборонное предприятие, производящее взрывчатку и комплектующие для боеприпасов. 📍 Новокуйбышевск: Жители сообщали о серии взрывов. В области вводилась ракетная опасность. Губернатор Федорищев подтвердил атаку, но заявил об отсутствии пострадавших, хотя мониторинговые каналы фиксируют задымление в районе промзоны. ✈ Ярославль: Пожар на «Славнефть-ЯНОС» Прямое попадание: Дроны атаковали один из крупнейших НПЗ России. Зафиксированы неоднократные попадания, на территории завода вспыхнул масштабный пожар. В Ярославле вводились ограничения на работу аэропорта. 📍 Ленинградская область: Седьмой день атак Масштаб: Сбито 18 БПЛА. Воздушная тревога длилась с 4 утра. 💥 Усть-Луга: Пожар в порту, начавшийся после предыдущих ударов, усилился. Спутниковые снимки фиксируют огромные столбы дыма. Экспортные операции на терминалах «Новатэка» и «Усть-Луга Ойл» фактически парализованы. 📍 Севастополь: Ночью в 00:29 зафиксированы взрывы. Атакована в/ч 85683-С (3-й радиотехнический полк ПВО), здание частично разрушено. 📍 Гвардейское: Жители сообщали о взрывах в районе авиабазы, работала ПВО. Из-за повреждений Таврической и Балаклавской ТЭС на полуострове сохраняются жесткие графики отключений. 💡 Белгород: Тотальный блэкаут. Около 450 тысяч человек до сих пор остаются без света и воды после ударов по ключевым подстанциям 25-27 марта. Энергосистема региона находится в критическом состоянии.
"У Росії багато ресурсів" (с) довгий перелік, де Banderlog теж писав