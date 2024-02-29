RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1726917270172711727217273>
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2026 18:44

  Banderlog написав:
  fler написав:Зе сьогодні каже, що для закінчення війни від нас вимагають вийти з Донбасу. Що б ви зробили на його місці?
застрелився б.

Дуууже смішно. Послухай ці пару хвилин, зрозумієш дещо. Фактично від нас хочуть, щоб ми вийшли з Донбасу за просто так.
https://t.me/novostiniko/76107
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6226
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1215 раз.
Подякували: 1338 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2026 18:48

OlaNeUA

  fox767676 написав:
  барабашов написав:Мужчин, депортированных из США, сразу же отправили в ТЦК и на фронт, - CNN

В ноябре ICE депортировала из США 50 украинцев (45 мужчин и 5 женщин). Из 45 человек 24 были объявлены в розыск и их сразу передали полиции для доставки в ТЦК.


У меня сложилось впечатление что далеко не все украинцы за рубежом поддерживают мирный план Трампа, в США более активно себя проявляют его противники

Зображення


OlaNeUA
Зображення
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 42644
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1636 раз.
Подякували: 2882 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2026 18:48

  Xenon написав:
В Ірані знизили мінімальний призовний вік до 12 років, — Alarabiya.

Дітей мобілізують щоб охороняти блокпости і патрулювати міста. Хлопчикам для цього видають автомати Узі і Калашникова.

https://english.alarabiya.net/News/midd ... -in-tehran
о
Точности ради не мобилизуют, а
Иранские силы безопасности вербуют детей в возрасте от 12 лет для охраны контрольно-пропускных пунктов и выполнения других обязанностей во время войны в столице Тегеране, сообщил в четверг государственному телевидению иранский военный чиновник.

С начала войны по всему Тегерану появились блокпосты, и местные жители сообщают, что на некоторых из них дежурят подростки в штатском с автоматами.

Иранские власти начали в Тегеране кампанию по набору персонала под названием «За Иран», цель которой — регистрация желающих вступить в ряды сил безопасности. Минимальный возраст новобранцев снижен до 12 лет
Наверное, имеется ввиду молодёдная организация "Басидж".
ЛАД
2
 
Повідомлень: 39481
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5386 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2026 18:50

Відтепер це звичайна ніч на рф

📰 Ночь на 28 марта 2026 года стала рекордной по географии ударов. Российское Минобороны официально подтвердило сбитие 155 БПЛА, но «прилетов» по критическим объектам скрыть не удалось.

💥​ Самарская область: Удар по «Полимеру» и НПЗ
​Чапаевск: Официально подтвержден прилет ракеты по заводу «Полимер». Это оборонное предприятие, производящее взрывчатку и комплектующие для боеприпасов.
📍​ Новокуйбышевск: Жители сообщали о серии взрывов. В области вводилась ракетная опасность. Губернатор Федорищев подтвердил атаку, но заявил об отсутствии пострадавших, хотя мониторинговые каналы фиксируют задымление в районе промзоны.
​✈ Ярославль: Пожар на «Славнефть-ЯНОС»
​Прямое попадание: Дроны атаковали один из крупнейших НПЗ России. Зафиксированы неоднократные попадания, на территории завода вспыхнул масштабный пожар.
​В Ярославле вводились ограничения на работу аэропорта.
​📍 Ленинградская область: Седьмой день атак
​Масштаб: Сбито 18 БПЛА. Воздушная тревога длилась с 4 утра.
💥 ​Усть-Луга: Пожар в порту, начавшийся после предыдущих ударов, усилился. Спутниковые снимки фиксируют огромные столбы дыма. Экспортные операции на терминалах «Новатэка» и «Усть-Луга Ойл» фактически парализованы.
📍​ Севастополь:​ Ночью в 00:29 зафиксированы взрывы. Атакована в/ч 85683-С (3-й радиотехнический полк ПВО), здание частично разрушено.
📍​ Гвардейское: Жители сообщали о взрывах в районе авиабазы, работала ПВО.​ Из-за повреждений Таврической и Балаклавской ТЭС на полуострове сохраняются жесткие графики отключений.
​💡 Белгород: Тотальный блэкаут. ​Около 450 тысяч человек до сих пор остаются без света и воды после ударов по ключевым подстанциям 25-27 марта. Энергосистема региона находится в критическом состоянии.
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6226
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1215 раз.
Подякували: 1338 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2026 18:52

  fler написав:
  Banderlog написав:
  fler написав:Зе сьогодні каже, що для закінчення війни від нас вимагають вийти з Донбасу. Що б ви зробили на його місці?
застрелився б.

Дуууже смішно. Послухай ці пару хвилин, зрозумієш дещо. Фактично від нас хочуть, щоб ми вийшли з Донбасу за просто так.
https://t.me/novostiniko/76107


Да что ж такое . 5й год потужных перемог и раскрытия кластеров, а переговорные позициии движутся в проотивоположнои направлении от кофе на айпетри?
Или не в противоположном? Что значит за "просто так" ? США готовы дать 15 летние гарантии. Запрета на армию и интеграцию в Европу тоже нет.
В чем проблема? За клочок выжженой земли получить мир и омриянную евроинтеграцию
Или нет никакой евроинтеграции, а Европе Украина нужна лищь источник дешевых солдат и рабочей силы без имущества и права голоса и так всегда оно было, как предупреждали умные люди ?
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5424
З нами з: 13.06.20
Подякував: 428 раз.
Подякували: 223 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2026 18:54

"У Росії багато ресурсів" (с) довгий перелік, де Banderlog теж писав
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13740
З нами з: 31.08.09
Подякував: 549 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2026 18:58

  fox767676 написав:США готовы дать 15 летние гарантии.

Где готовы ? Кому готовы ?

И где железные копыта Трампа ..

Как там у него с Ираном ?
Рога свои он там не стесал ?

PS. У тебя весь фокус на том, что калиточка откроется и ты выедеш

АЛЕ ...

Життя будет продолжатся, а калиточка не будет открываться
И ты, сам себя и свою семью обрекаеш на снижение качества жизни
По тебе уже это видно )

PPS. Возвращайся в Киев ))
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13740
З нами з: 31.08.09
Подякував: 549 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2026 19:01

pesikot

Железные копыта Трампа ==> Крах Отамана Гундоса Потужного 💪
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5424
З нами з: 13.06.20
Подякував: 428 раз.
Подякували: 223 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2026 19:04

  fox767676 написав:pesikot

Железные копыта Трампа ==> Крах Отамана Гундоса Потужного 💪


Как копыта Трампа помогают ему в Иране ? :mrgreen:

Почему никак ?
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13740
З нами з: 31.08.09
Подякував: 549 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2026 19:06

  vt313 написав:
  andrijk777 написав:
  vt313 написав:Да і без сенсу така пропозиція.

Чому без сенсу?


Добре, ми полишаємо Донбас. І що нам з цього?
В чому сенс такої пропозиції?
А для москалів це навіщо?

Просто аби щось сказати.

Що сказати? Я нічого не розумію що ви пишете.

Ми полишаємо Донбас(+ ще деякі умови), а вони підписують мир з нами. - ось такий сенс.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7621
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 1726917270172711727217273>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (11049)
28.03.2026 18:27
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.