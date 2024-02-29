Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2026 19:09

  vt313 написав:
  andrijk777 написав:А як? А з ким тоді вести переговори? По-моєму путін там главний.


Тоді ні с ким. Або він прийме реальність.
Але не раніше.

Тобто ніколи. :D :D :D
andrijk777
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2026 19:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ітогі подвєдьом

Тут багато писали - якби Україна згодилась на план Трампа, ми б вже мали б мир
Трамп би надавив на Росію і Путіна ...

4 тижні ми бачимо, як Трамп зав"яз у війні з Іраном
Навіть спробував давити і зробив ТАСО

Путін допомагає Ірану, а Трамп та інші (Рубіо) роблять вигляд, що нічого такого не відбувається

Так само, Трамп ніяким чином не зміг би надавити на Путіна і ніякого б миру ми не мали б

Щоб тут корисні хом"ячкі нам не розповідали ...
pesikot
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2026 19:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Так само, Трамп ніяким чином не зміг би надавити на Путіна і ніякого б миру ми не мали б
Вся надія на тебе з Шаманом та Хатабом. Покажіть путіну "кузькіну мать" Можете і Трампу підсрачників надавати, потужно щоб знав
Востаннє редагувалось d44 в Суб 28 бер, 2026 19:21, всього редагувалось 1 раз.
d44
 
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2026 19:20

  fox767676 написав:
  fler написав:Дуууже смішно. Послухай ці пару хвилин, зрозумієш дещо. Фактично від нас хочуть, щоб ми вийшли з Донбасу за просто так.
https://t.me/novostiniko/76107


Да что ж такое . 5й год потужных перемог и раскрытия кластеров, а переговорные позициии движутся в проотивоположнои направлении от кофе на айпетри?
Или не в противоположном? Что значит за "просто так" ? США готовы дать 15 летние гарантии. Запрета на армию и интеграцию в Европу тоже нет.
В чем проблема? За клочок выжженой земли получить мир и омриянную евроинтеграцию
Или нет никакой евроинтеграции, а Европе Украина нужна лищь источник дешевых солдат и рабочей силы без имущества и права голоса и так всегда оно было, как предупреждали умные люди ?

Я майже впевнений що ніяких гарантій безпеки не буде. Буде папірчик типу славнозвісного меморандуму.
Зеленському просто потрібен "мир" такий, щоб він виглядав хоч трошки як перемога. Тому він носиться з цими "гарантіями" вже не перший рік. Потім він скаже щось типу:"Ми території втратили, зате здобули гарантії безпеки від самих США".
Але коли РФ нападе знову(я в це не вірю, але припустимо) то ці "гарантії" нічого не означатимуть. Але Зеленського вже тоді не буде і відповідати не буде кому.
andrijk777
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2026 19:25

  andrijk777 написав:
  fox767676 написав:
  fler написав:Дуууже смішно. Послухай ці пару хвилин, зрозумієш дещо. Фактично від нас хочуть, щоб ми вийшли з Донбасу за просто так.
https://t.me/novostiniko/76107


Да что ж такое . 5й год потужных перемог и раскрытия кластеров, а переговорные позициии движутся в проотивоположнои направлении от кофе на айпетри?
Или не в противоположном? Что значит за "просто так" ? США готовы дать 15 летние гарантии. Запрета на армию и интеграцию в Европу тоже нет.
В чем проблема? За клочок выжженой земли получить мир и омриянную евроинтеграцию
Или нет никакой евроинтеграции, а Европе Украина нужна лищь источник дешевых солдат и рабочей силы без имущества и права голоса и так всегда оно было, как предупреждали умные люди ?

Я майже впевнений що ніяких гарантій безпеки не буде. Буде папірчик типу славнозвісного меморандуму.
Зеленському просто потрібен "мир" такий, щоб він виглядав хоч трошки як перемога. Тому він носиться з цими "гарантіями" вже не перший рік. Потім він скаже щось типу:"Ми території втратили, зате здобули гарантії безпеки від самих США".
Але коли РФ нападе знову(я в це не вірю, але припустимо) то ці "гарантії" нічого не означатимуть. Але Зеленського вже тоді не буде.
Так вже ж з майже усіма карїнами підписав купу договорчиків про безпеку ще в 24-му, де передбачені консультації впродовж 48 годин :D
d44
 
Повідомлень: 836
З нами з: 07.03.14
Подякував: 4 раз.
Подякували: 71 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2026 19:28

  d44 написав:
  pesikot написав:Так само, Трамп ніяким чином не зміг би надавити на Путіна і ніякого б миру ми не мали б
Вся надія на тебе з Шаманом та Хатабом. Покажіть путіну "кузькіну мать" Можете і Трампу підсрачників надавати, потужно щоб знав

А сумський (провінціальний) ухилянт буде не лише чашки кави малих вогневих груп рахувати? Чи інвалід?
Hotab
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2026 19:30

  fler написав:
  Banderlog написав:
  fler написав:Зе сьогодні каже, що для закінчення війни від нас вимагають вийти з Донбасу. Що б ви зробили на його місці?
застрелився б.

Дуууже смішно. Послухай ці пару хвилин, зрозумієш дещо. Фактично від нас хочуть, щоб ми вийшли з Донбасу за просто так.
https://t.me/novostiniko/76107
cмішно буде якщо помре як гебельс а тут так... норм.
Banderlog
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2026 19:35

  fler написав:
  Banderlog написав:
  fler написав:Зе сьогодні каже, що для закінчення війни від нас вимагають вийти з Донбасу. Що б ви зробили на його місці?
застрелився б.

Дуууже смішно. Послухай ці пару хвилин, зрозумієш дещо. Фактично від нас хочуть, щоб ми вийшли з Донбасу за просто так.
https://t.me/novostiniko/76107

Припустимо каже правду. І що? Хай пошле їх на три веселих букви і всього дєлов. В чому проблема? Вже не раз посилав, важко це зробити в черговий раз?
Відповідь Banderlog реально смішна. :D :D
andrijk777
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2026 19:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Я майже впевнений що ніяких гарантій безпеки не буде. Буде папірчик типу славнозвісного меморандуму.


А вони в природі існують ті гарантії ?
Вже і щодо НАТО великі сумніви
Взагалі, ті "гарантії» — питання дискусійне.
З одного боку, для влади потрібно ЖПП (жо**прикриваюче письмо) що в них є якісь дипломатичні успіхи, і то норм. З іншого - перебільшення значення таких гарантій у суспільній свідомості може призвести до політичних ілюзій, і далі. невірних рішеннь. Що і відбувалося з БМ. Тому,враховуючи виявлену геополітичну незацікавленність в Україні з боку євроатлантичної спільноти, достатньо відсутності лімітів на ЗСУ та свободу у військово-технічному співробітництві
fox767676
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2026 19:41

  fox767676 написав:
  andrijk777 написав:Я майже впевнений що ніяких гарантій безпеки не буде. Буде папірчик типу славнозвісного меморандуму.


А вони в природі існують ті гарантії ?

Не існують
  fox767676 написав:Вже і щодо НАТО великі сумніви
Взагалі, ті "гарантії» — питання дискусійне.
З одного боку, для влади потрібно ЖПП (жо**прикриваюче письмо) що в них є якісь дипломатичні успіхи, і то норм. З іншого - перебільшення значення таких гарантій у суспільній свідомості може призвести до політичних ілюзій, і далі. невірних рішеннь. Що і відбувалося з БМ. Тому,враховуючи виявлену геополітичну незацікавленність в Україні з боку євроатлантичної спільноти, достатньо відсутності лімітів на ЗСУ та свободу у військово-технічному співробітництві

Цілком згідний.
andrijk777
