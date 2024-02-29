Так собі статистика ефективності. Біда тільки що кількість пусків падає бо чим більше ракет іран випустить ракет по ізраелю тим скоріше наступить економічний колапс ірану. Так ти писав про пуски по Україні? Жаль щось в твому прогнозуванні нетак в росії ніяк голодні бунти не починаються...
Що там народна мудрість казала про дурнів Які якщо чогось не знають - то обовязково збрешуть... 1 Я писав що удари роССії ракетами по мирних мешканцях - економічно неефективні, бо від того що ракета вартістю в 3 млн+доларів вбє 1-3 цивільних - то розвал педерації відбудеться швидше ніж вона досягне відмітки в 5% вбитих цивільних в Україні. Так казав? А ти що приплів? 2 Чому тобі і ладам подобається що США будуть довше ніж розраховувалось розбирати на молекули союзника педерації- Іран? Ти ж на фронті, чим менше в педерації союзників-тим легше тобі. Тому ти повинен бути двома руками за те щоб Іранський режим був знищений, бо після нього прийде час на знищення педераційного режиму.
ЛАД написав:А вообще-то, я надеялся, что мой ответ sashaqbl вызовет другую реакцию. Понимаю, что "идея" с референдумом несколько фантастическая. Хотя... Но надеялся на обсуждение вариантов, на что можно согласиться ради заключения мира, какие уступки можно считать допустимыми. Сначала andrijk777 с _hunter"ом увели обсуждение в сторону. А потом свелось к тому же, что обычно. Кто-то считает, что мир невозможен и нечего обсуждать, воевать надо, кто-то любой мир сводит к капитуляции. Кто-то при обсуждении мира почему-то начинает говорить о проблемах, которые могут быть только при оккупации. О том, что, действительно, может быть важным - с кем и как вести переговоры, на какие уступки можно пойти, нужен ли, в конце концов, мир вообще или надо воевать до... чего?, никто обсуждать не хочет. О том, что будет со страной, если война продлится ещё 2-3-4-... года, думать тоже никто почему-то не хочет. Или все ждут только открытия границ, чтобы слинять?
щось цього тижня бенефіс ЛАДа... нічого, почнемо розбирати, що він тут накрутив.
перше - перемир'я таки потрібне. жодна людина цього не заперечує, й в першу чергу про це кажуть проукраїнські форумчани. але так - перемир'я, а не капітуляція.
які поступки України - ми вже погодились на тимчасову окупацію територій - це хіба не поступка? дуже велика. Україна не в НАТО - добре, не вступаємо. питання гарантій? про мову та церкву якось домовимось. насправді ніякого утиску й немає, це так привід. але ж якщо ми домовляємось про церкву, то може вимагаємо повагу й до української церкви? а що там з українською на окупованих територіях, може теж дозволимо викладати?
які це мають бути поступки? питав неодноразово. давайте, пишіть
з приводу теми перемовин. отут найбільше пересмикувань. ми не ведемо перемовин з путіним, бо він цього не хоче. він мріє про свою Ялту 2.0, й поки Трамп йому в цьому підігрує. але путін не розуміє, що в нього позиція зовсім інша, ніж в сталіна. в сталіна були війська в пів-Європи, окупований Берлін й капітуляція Німеччини, а не окупована частина Донбасу...
тому ми ведемо перемовини з США, щоб ті модерували їх далі з Рашею.
тепер, чого хоче Раша? як правильно вище написали - вони взагалі свідомо не артикулюють конкретні вимоги - всі вимоги завуальовані. штибу денацифікація чи умови Анкоріджу (які взагалі незрозуміло що містять, й чи взагалі вони були). чому? як на мене, саме для того, щоб тягнути перемовини, а не домовитись. бо якщо вони щось сформулюють - а ми - оп, погодились. їм таке не потрібне.
тепер, чому не потрібні? вважаю тому, що мета Раші - повернення України в орбіту Раші. чи то окупація, чи то проросійська влада. й всю Україну чи хоча б більшу її частину. Західну схоже вже вони самі викреслили. тому ніякі перемовини на поточний момент їм не потрібні - бо вони фіксують статус-кво, який Рашу не влаштовує. все просто, й не важливо де буде проходити той кордон - як зараз чи по кордонах Донецької області.
чому вони вважають, що можуть продовжувати? по-перше, в них класичний цугцванг, просто продовження війни вони вважають меншим ризиком. по друге, свій поступовий наступ вони оцінюють як успіх. хоча це взагалі не успіх - й прямі, й непрямі витрати в них набагато більші, ніж те, що вони отримують. може вони це й визнають всередині, але зовні заперечують. й певен, ніхто не каже такі оцінки самому царю... єдине, що вони отримують ілюзія, що Раша може гарантовано перемогти - але це далеко не так.
зараз кажуть головне спірне питання - це території. якби це була остання перепона - то моя думка - їх можна віддати, хоча я навіть не уявляю, як це буде проводитись, які компенсації тим, хто буде евакуюватися... але це треба обов'язково ув'язати з ЗАЕС, Україна Раші воду, вони мають повернути електрику. ЗАЕС уступати - це дуже погана ідея...
все, на що можна піти на поступки - Україна готова обговорювати. й причина лише одна - неготовність Раші до реальних перемовин на поточний момент. може пожежі на Балтиці про щось натякнуть?
чекаю на аргументовані відповіді, а не на особисті накиди
ще раз, то війна не сша а ізраелю. Те що іран там завяз і не може я тільки -за.
Тобі баламуту не поняти, що економічна ефективність міряється трохи інакше. Населення не оловяні солдатики з наполеонівських війн, що стоять шеренгами біля станків і незважають на загиблих. "5 %" не стали очікувати поки їх вбють, стали на тапки і смахали в єс. Ракети летять і далі, федерація не завалилась.
Якщо Ви припустите що в голові ЛАДів, Україна програла в 1991 році коли відділилась від вЯлІкАй пІдЄрАцІї - тоді й зрозумієте що те що для УКРАЇНЦЯ -капітуляція для ладів-вАзврАщЄнІє в рАднУю гАвАнь..... а тому чим швидше воно відбудеться-тим краще для них.
Доповню ... я вважаю, що західні області вони вже теж хочуть, тому що, чим ближче до Європу, тим меньший час підльоту ракети
sashaqbl написав:.......... Шо означає денацифікація? Нас з тобою забаранять чи нє?
після угоди? ) смотря по результатам війни. В принципі ні, но такий варіант відкидати не можно. Олександр, понятно, що нам хочеться чітких формулювань і кінцевої угоди після якої війни не буде. Но рф буде максимально нав'язувати чіткість в наших поступках і максимально розпливчато формулювати свої. Від обґрунтування повода на наступну війну вони не відмовляться. Для них важливіше мати претензії на 4 області ніж самі 4 області.
Такие понятия как демилитаризация и денацификация должны быть оговорены очень конкретно и точно. И, конечно, ни вы, ни sashaqbl, ни другие солдаты и офицеры под "денацификацию" попадать не должны.
а Хотаб? а Мадяр? а Білецький? а Немічев? а керівництво Азову? а Залужний? а Сирський?
у випадку проросійської влади в Україні вони будуть змушені або емігрувати, або їх дістануть... а так взагалі не розумію, про що мова? це взагалі не питання перемовин - нацисти в нас й так заборонені, як й інші тоталітарні режими на кшталт комуністичного... влада на Раші має подивитися в дзеркало, якщо шукає нацистів...
Востаннє редагувалось Shaman в Нед 29 бер, 2026 12:31, всього редагувалось 2 разів.
Faceless написав:........ Війна штука така, призводить до руйнувань і жертв. "Нємчура" на початку війни була союзником срср, і вони з радістю спільно робили руйнування, і вбивали населення тих країн, на які напали будучи союзниками. Але віддуватися врешті довелося тільки німцям
Украина как часть СССР принимала во всём этом участие. Или опять начнутся песни о "колониальных войсках"? Предлагаете выплатить репарации Польше и кому там ещё? Давайте вернём Польше Львов, который был подлым ударом в спину захвачен Красной армией и, как пишет укр. Вики, оккупирован СССР до 1991 (с небольшим перерывом на немецкую оккупацию). Вернём выселенным оттуда полякам их квартиры и земли. Или хотя бы выплатим их стоимость по сегодняшним ценам.
Интересно у нас получается - как что-то хорошее (например, "Украина принимала участие в борьбе с нацизмом") так Украина. Как что-то не очень, так "это кляті москалі".
И, может, начнёте о нашей войне тоже говорить: "Війна штука така, призводить до руйнувань і жертв", ничего особенного?
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 29 бер, 2026 12:31, всього редагувалось 1 раз.