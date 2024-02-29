Додано: Нед 29 бер, 2026 12:12

ЛАД написав: А вообще-то, я надеялся, что мой ответ sashaqbl вызовет другую реакцию.

Понимаю, что "идея" с референдумом несколько фантастическая. Хотя...

Но надеялся на обсуждение вариантов, на что можно согласиться ради заключения мира, какие уступки можно считать допустимыми.

Сначала andrijk777 с _hunter"ом увели обсуждение в сторону. А потом свелось к тому же, что обычно. Кто-то считает, что мир невозможен и нечего обсуждать, воевать надо, кто-то любой мир сводит к капитуляции. Кто-то при обсуждении мира почему-то начинает говорить о проблемах, которые могут быть только при оккупации.

О том, что, действительно, может быть важным - с кем и как вести переговоры, на какие уступки можно пойти, нужен ли, в конце концов, мир вообще или надо воевать до... чего?, никто обсуждать не хочет.

щось цього тижня бенефіс ЛАДа...нічого, почнемо розбирати, що він тут накрутив.перше - перемир'я таки потрібне. жодна людина цього не заперечує, й в першу чергу про це кажуть проукраїнські форумчани. але так - перемир'я, а не капітуляція.які поступки України - ми вже погодились на тимчасову окупацію територій - це хіба не поступка? дуже велика. Україна не в НАТО - добре, не вступаємо. питання гарантій? про мову та церкву якось домовимось. насправді ніякого утиску й немає, це так привід. але ж якщо ми домовляємось про церкву, то може вимагаємо повагу й до української церкви? а що там з українською на окупованих територіях, може теж дозволимо викладати?які це мають бути поступки? питав неодноразово. давайте, пишітьз приводу теми перемовин. отут найбільше пересмикувань. ми не ведемо перемовин з путіним, бо він цього не хоче. він мріє про свою Ялту 2.0, й поки Трамп йому в цьому підігрує. але путін не розуміє, що в нього позиція зовсім інша, ніж в сталіна. в сталіна були війська в пів-Європи, окупований Берлін й капітуляція Німеччини, а не окупована частина Донбасу...тому ми ведемо перемовини з США, щоб ті модерували їх далі з Рашею.тепер, чого хоче Раша? як правильно вище написали - вони взагалі свідомо не артикулюють конкретні вимоги - всі вимоги завуальовані. штибу денацифікація чи умови Анкоріджу (які взагалі незрозуміло що містять, й чи взагалі вони були). чому? як на мене, саме для того, щоб тягнути перемовини, а не домовитись. бо якщо вони щось сформулюють - а ми - оп, погодились. їм таке не потрібне.тепер, чому не потрібні? вважаю тому, що мета Раші - повернення України в орбіту Раші. чи то окупація, чи то проросійська влада. й всю Україну чи хоча б більшу її частину. Західну схоже вже вони самі викреслили. тому ніякі перемовини на поточний момент їм не потрібні - бо вони фіксують статус-кво, який Рашу не влаштовує. все просто, й не важливо де буде проходити той кордон - як зараз чи по кордонах Донецької області.чому вони вважають, що можуть продовжувати? по-перше, в них класичний цугцванг, просто продовження війни вони вважають меншим ризиком. по друге, свій поступовий наступ вони оцінюють як успіх. хоча це взагалі не успіх - й прямі, й непрямі витрати в них набагато більші, ніж те, що вони отримують. може вони це й визнають всередині, але зовні заперечують. й певен, ніхто не каже такі оцінки самому царю... єдине, що вони отримують ілюзія, що Раша може гарантовано перемогти - але це далеко не так.зараз кажуть головне спірне питання - це території. якби це була остання перепона - то моя думка - їх можна віддати, хоча я навіть не уявляю, як це буде проводитись, які компенсації тим, хто буде евакуюватися... але це треба обов'язково ув'язати з ЗАЕС, Україна Раші воду, вони мають повернути електрику. ЗАЕС уступати - це дуже погана ідея...все, на що можна піти на поступки - Україна готова обговорювати. й причина лише одна - неготовність Раші до реальних перемовин на поточний момент. може пожежі на Балтиці про щось натякнуть?чекаю на аргументовані відповіді, а не на особисті накиди