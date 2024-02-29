Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2026 12:31

  Banderlog написав:
  budivelnik написав:Що там народна мудрість казала про дурнів
Які якщо чогось не знають - то обовязково збрешуть...
1 Я писав що удари роССії ракетами по мирних мешканцях - економічно неефективні, бо від того що ракета вартістю в 3 млн+доларів вбє 1-3 цивільних - то розвал педерації відбудеться швидше ніж вона досягне відмітки в 5% вбитих цивільних в Україні.
Так казав?
А ти що приплів?
2 Чому тобі і ладам подобається що США будуть довше ніж розраховувалось розбирати на молекули союзника педерації- Іран?
Ти ж на фронті, чим менше в педерації союзників-тим легше тобі.
Тому ти повинен бути двома руками за те щоб Іранський режим був знищений, бо після нього прийде час на знищення педераційного режиму.
ще раз, то війна не сша а ізраелю. Те що іран там завяз і не може я тільки -за.

Тобі баламуту не поняти, що економічна ефективність міряється трохи інакше. Населення не оловяні солдатики з наполеонівських війн, що стоять шеренгами біля станків і незважають на загиблих.
"5 %" не стали очікувати поки їх вбють, стали на тапки і смахали в єс. Ракети летять і далі, федерація не завалилась.
Я думав що навіть твої куці знання дадуть тобі можливість зрозуміти різницю між нашими позиціями
1 На відміну від тебе я не працюю на те
щоб ТИ БУВ в ОКОПІ, а раз так то
твоє бажання
ЗАГНАТИ МЕНЕ в ОКОП -це хотелка неадеквата
2 Я НЕ запускаю ракети і не ЗАКЛИКАЮ населення приймати ці ракети на груди....
Я просто констатую факт
Той хто вирішив позапускати ракети по Україні - потрапив в ситуацію , коли
РАКЕТИ ще є
А толку від їх запуску все менше і менше
3 В той самий час, за останні 4 роки в України зявились СВОЇ засоби ударів по тилам педерації...
І якщо минулого року ми вибивши 20% промисловості нафтопереробки - опустили обєми всього на 1,5%.. то це було виключно тому що на той момент в педерації було надлишкових 20% потужностей
Тепер подивимось як буде цього року, коли 40% нафтового експорту ЗАБЛОКОВАНО всього за три дні ударі ..
А якщо такі удару продовжаться ще 30 днів...?

Думай, .... якщо є чим.
budivelnik
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2026 12:33

  pesikot написав:
  Shaman написав:тепер, чому не потрібні? вважаю тому, що мета Раші - повернення України в орбіту Раші. чи то окупація, чи то проросійська влада. й всю Україну чи хоча б більшу її частину. Західну схоже вже вони самі викреслили.

Доповню ... я вважаю, що західні області вони вже теж хочуть, тому що, чим ближче до Європу, тим меньший час підльоту ракети

але навіть вони розуміють, що не подужають. там срср десять років воював в умовах тотального оточення... 8)
Shaman
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2026 12:34

  budivelnik написав:
  Shaman написав:чекаю на аргументовані відповіді, а не на особисті накиди
Якщо Ви припустите що в голові ЛАДів, Україна програла в 1991 році коли відділилась від вЯлІкАй пІдЄрАцІї - тоді й зрозумієте що те що для УКРАЇНЦЯ -капітуляція
для ладів-вАзврАщЄнІє в рАднУю гАвАнь.....
а тому чим швидше воно відбудеться-тим краще для них.

це зрозуміло - ЛАД взагалі не сприймає варіанти про розвиток України без зв'язку з Рашею. в його світогляді таке неможливе...
Shaman
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2026 12:36

  ЛАД написав:...
И, может, начнёте о нашей войне тоже говорить: "Війна штука така, призводить до руйнувань і жертв", ничего особенного?

а про що говорити, ми й так це бачимо кожен день. але чомусь не всі в змозі сказати, через кого все це відбувається. РАША - якщо комусь незрозуміло...
Shaman
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2026 12:42

  budivelnik написав:
А якщо такі удару продовжаться ще 30 днів...?

Думай, .... якщо є чим.
я тобі по секрету скажу, навіть якщо вирубається повністю експорт нафти з росії, через 30 днів ракети в росії не закінчаться. Хочеш вір а хочеш ні, но "вічна" війна для мене смислу не має.

https://youtu.be/hTohbvrMh14?si=J-JOrRikxr5AfZ3M
Banderlog
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2026 12:47

  ЛАД написав:И, конечно, ни вы, ни sashaqbl, ни другие солдаты и офицеры под "денацификацию" попадать не должны.


Вот только, совсем недавняя история в Черниговской области, показывает совсем другое

Где заходили рашисты, то обязательно искали участников АТО.
Явно же не для того, чтобы вместе выпить

И ЛАД это знает, но сознательно врёт ...
pesikot
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2026 12:56

  Banderlog написав:
  budivelnik написав:
А якщо такі удару продовжаться ще 30 днів...?

Думай, .... якщо є чим.
я тобі по секрету скажу, навіть якщо вирубається повністю експорт нафти з росії, через 30 днів ракети в росії не закінчаться. Хочеш вір а хочеш ні, но "вічна" війна для мене смислу не має.

https://youtu.be/hTohbvrMh14?si=J-JOrRikxr5AfZ3M
А я тобі скажу ще страшнішу для твого світогляду річ..
Я ДВОМА руками за те, щоб випуск ракет в педерації збільшився в 5 разів... ПІСЛЯ повного падіння експорту нафти....
Бо тільки в тебе -ракети ростуть від бажання пуйла
А в економічній системі
Чим більше піде на ракети і чим менше прийде в бюджет -тим швидше розвалиться економіка....
І тоді ТВІЙ страх про вічну війну-виявиться просто черговою страшилкою якою ТИ себе сам лякаєш....
budivelnik
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2026 13:08

  budivelnik написав:
  Banderlog написав:
  budivelnik написав:
А якщо такі удару продовжаться ще 30 днів...?

Бо тільки в тебе -ракети ростуть від бажання пуйла
А в економічній системі
Чим більше піде на ракети і чим менше прийде в бюджет -тим швидше розвалиться економіка....

Добре, давай простіше бо ти знову плетеш чортішо. Коли по твому має стати розвал економіки рф перемога і моя демобілізація?
В якому стані буде тоді економіка України?
Давай свій оптимістичний прогноз, тільки постарайся не пальцем в небо а якось обгрунтувати.
Ти писав що 70 відсотків армії з 22 року, армія в нас близько 800 тисяч.
Ну нехай не 70 , я думаю що з 22 року лиш 4та частина,скажімо тисяч 200.
Скільки треба часу державі і українському суспільству щоб нас замінити?
Скажи свій оптимістичний прогноз.
Бо влада каже -готуйтесь ще мінімум 3 роки воювати і термінів не дає.
Banderlog
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2026 13:12

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Никогда не слышал о том, чтобы немцев вывозили из Германии в советские лагеря.
Хто б сумнівався
Є вікіпедія
Країни, __Загальна к-сть полоненних__Кількість загиблих полонених__% смертності
СРСР ______________ 3 150 000 ______________ 1 094 250 ______________ 34,7 %
Східна та Пів-Східна Європа __289 000 ______________ 93 028 ______________ 32,2 %
Франція _________________ 937 000 ______________ 24 178 ______________ 2,6 %
США ___________________ 3 097 000 ______________ 5 802 ______________ 0,2 %
Британська імперія _______3 635 000 ______________ 1 254 ______________ 0,03 %
ЗАГАЛОМ ______________ 11 108 000 ______________ 1 217 382 ______________ 11,0 %

Ось по датах
Період взяття в полон ___Генерали___Офіцери___Унтер-офіцери___Солдати___Загалом:
22 червня — 31 грудня 1941____— ________ 303 ________ 974 ________ 9 352 ______10 602
1 січня — 30 червня 1942_______1 ______161 ________762 ________5 759 ________6 683
1 липня — 31 грудня 1942_____2 ______ 1 173 ______ 3 818 ______ 167 120 ______ 172 143
1 січня — 30 червня 1943_____27 ______ 2 336 ______ 11 865 ______ 350 653 ______ 364 881
1 липня — 31 грудня 1943_____—_______ 866 _______ 4 469 _______72 407 _______77 742
1 січня — 30 червня 1944____12 _______ 2 974 ____ 15 313 ______ 238 116 _______ 256 415
1 липня — 31 грудня 1944_____51 _______ 8 160 ___ 44 373 ___ 895 946 _______ 948 530
1 січня — 30 квітня 1945__20 ______ 10 044 ______ 59 870 ______ 1 235 440 ______1 305 344
1 травня — 8 травня 1945__66 ______ 10 424 ______ 40 930 ______ 583 530 ______ 634 950
ВСЬОГО: ________179 ________ 36 411 ________ 182 377 ________ 3 558 323 ____ 3 777 290
И, конечно, ни вы, ни sashaqbl, ни другие солдаты и офицеры под "денацификацию" попадать не должны.
Цікаво
1 А як лади пояснять що Британці і СРСР взяли +/- однакову кількість військовополоненних
СРСР____ - 3 150 000______ з них ЗАГИНУЛО -1 094 250
Британія - 3 635 000______ з них ЗАГИНУЛО -____1 254
І ЧОМУ в СРСР ЗАГИНУЛО в 1000 РАЗІВ більше
І чи не є педерація такою ж як і срср ? в своєму відношенню до військовополоненних?
2 Може в ладів з голови впаде німб переможця і вони дадуть відповідь
а - чому союзники взяли в полон більше ніж СРСР
б - чому союзники захопили в два рази більшу територію ( при чому РЕАЛЬНО захопили а не отримали в результиаті поділу, бо ту саму Тюрінгію визволяли Американці, а вона ввійшла в радянську зону контролю
3 І друга табличка про полоненних захоплених по датам
Чітко дає відповід чому кількість полоненних ( або тіл загинувших) в руках педерації більше ніж у нас
Все залежить від того наступаєш чи обороняєшся.
Востаннє редагувалось budivelnik в Нед 29 бер, 2026 13:20, всього редагувалось 3 разів.
budivelnik
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2026 13:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:все, на що можна піти на поступки - Україна готова обговорювати

А толку? Не важливо про що домовлятись, а важливо хто і як буде карати за порушення умов. А в Іраці США показали, що вони не здатні навіть Ірак покарати. Як доказ: кораблі з Іраку досі кудись плавають.
Дюрі-бачі
