RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 172771727817279172801728117282>
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2026 14:02

  fox767676 написав:
  Faceless написав:Якось лицемірно насправді, бо срср був з німцями союзником і вони спільно розпалили другу світову війну.


нічого срср не розпалив

Совком тхне за кілометри )
  fox767676 написав:Польща у 1939 була расистською державою

Альтернативна історія від номерного )

Ти хоч знаеш значення слова "раса", 5куйовий ? )
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13752
З нами з: 31.08.09
Подякував: 550 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2026 14:04

Удары Украины по портам «Усть-Луга» и «Приморск» могут свести на нет рост доходов России от экспорта нефти на фоне войны в Иране, - Bloomberg.

Погрузка в Усть-Луге приостановлена со среды

Другой российский порт в Балтийском море, Приморск, также повреждён.
Xenon
 
Повідомлень: 5815
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2026 14:05

  pesikot написав:
  fox767676 написав:
  Faceless написав:Якось лицемірно насправді, бо срср був з німцями союзником і вони спільно розпалили другу світову війну.


нічого срср не розпалив
Польща у 1939 була расистською державою

Альтернативна історія від номерного )

Совком тхне за кілометри )


ти не те що до ЗУ, взагалі до України не маєш відношення
те, що ти переказуєш методички часів пізньої перебудови, не робить тебе ні українцем, ні вище за совка Лада
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5434
З нами з: 13.06.20
Подякував: 429 раз.
Подякували: 223 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2026 14:08

  fox767676 написав:
  pesikot написав:
  fox767676 написав:---=== Faceless ===---
Якось лицемірно насправді, бо срср був з німцями союзником і вони спільно розпалили другу світову війну.
---=== ===---
нічого срср не розпалив
Польща у 1939 була расистською державою

Альтернативна історія від номерного )

Совком тхне за кілометри )


ти не те що до ЗУ, взагалі до України не маєш відношення

Це пише та людина, яка стоїть біля хвиртки, щоб втекти за кордон

То які раси перебували на теріторії Польщі зразка 1939 року ? )

Негри ? Китайці ? )
Може індіанці ? )
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13752
З нами з: 31.08.09
Подякував: 550 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2026 14:10

  Faceless написав:Я нічого не пропоную, вже все було давно зафіксовано міжнародними угодами.
Зауваження було тільки на оте ваше "нємчура відновлювала". Якось лицемірно насправді, бо срср був з німцями союзником і вони спільно розпалили другу світову війну.
"Колишній союзник, Німеччина, як програвша сторона була змушена платити репарації і працювати над відновленням свого колишнього союзника, срср". От так якось коректніше

Лицемерие - это называть СССР и Германию союзниками. Тридцатые годы. Глава Рейхсбанка Ялмар Шахт имел тесные дружеские контакты с Монтегю Номанном (глава банка Англии). Через созданный банк международных расчетов финансировалась избирательная компания нацистов. Переводы англо-американских компаний.
А что там с англо-германским соглашением от 1935 года ? Разрешение строительства подводных лодок, увеличение общего числа немецких кораблей.
Англо-германская декларация от 30 сентябры 1938 года.
tumos
 
Повідомлень: 2172
З нами з: 12.03.09
Подякував: 17 раз.
Подякували: 191 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2026 14:12

pesikot

ти смішний
Кого стосувалася расова політика Третього рейху ? Негрів з японяцми?
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0 ... 0%BA%D0%B0

Якщо срср був спільником Рейху, чому Франція з Британією, навіть Польща не оголосили йому війну як Рейху?
Востаннє редагувалось fox767676 в Нед 29 бер, 2026 14:24, всього редагувалось 2 разів.
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5434
З нами з: 13.06.20
Подякував: 429 раз.
Подякували: 223 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2026 14:13

  Xenon написав:
Удары Украины по портам «Усть-Луга» и «Приморск» могут свести на нет рост доходов России от экспорта нефти на фоне войны в Иране, - Bloomberg.

Погрузка в Усть-Луге приостановлена со среды

Другой российский порт в Балтийском море, Приморск, также повреждён.

А Новоросійськ тепер ніззя, бо там тече "нафта партнерів". Хоча наші часто вже не слухають американців, ті все рівно вже не дають зброю
The_Rebel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 931
З нами з: 01.06.19
Подякував: 139 раз.
Подякували: 232 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2026 14:13

  Shaman написав:
  Banderlog написав:...
Ти писав що 70 відсотків армії з 22 року, армія в нас близько 800 тисяч.
Ну нехай не 70 , я думаю що з 22 року лиш 4та частина,скажімо тисяч 200.
Скільки треба часу державі і українському суспільству щоб нас замінити?
Скажи свій оптимістичний прогноз.
Бо влада каже -готуйтесь ще мінімум 3 роки воювати і термінів не дає.

саме зараз над цим новий міністр й працює. подивимось, що запропонує...

Я знаю шо запропонує новий міністр. Побуду я Вангою :lol: підвищення грошового забезпечення в цьому році не буде.
Далі буде 3- 4 роки війни.
Після того поетапна демобілізація і скорочення армії десь по 20 тисяч в місяць.
До термінів служби воно привязане не буде, будуть звільняти в залежності від здоровя в першу чергу обмеженопридатних та пожилих.
А ще будуть звільняти в залежності від того як зачистив за собою хвости і чим більше за тобою пролюбленого й не списаного майна та незавершених справ тим довше це буде тянутись.
Дехто нежданчиком для себе попаде на крупні гроші. По принципу - хто останній той і тато :lol:
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5068
З нами з: 24.06.14
Подякував: 123 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2026 14:23

  fox767676 написав:pesikot
Якщо срср був спільником Рейху, чому Франція з Британією не оголосили йому війну як Рейху?


Знову совкова пропаганда

СРСР був спільником Рейху - це факт
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13752
З нами з: 31.08.09
Подякував: 550 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2026 14:26

  Faceless написав:
ЛАД написав:
  Faceless написав:........
Війна штука така, призводить до руйнувань і жертв. "Нємчура" на початку війни була союзником срср, і вони з радістю спільно робили руйнування, і вбивали населення тих країн, на які напали будучи союзниками.
Але віддуватися врешті довелося тільки німцям

Украина как часть СССР принимала во всём этом участие.
Или опять начнутся песни о "колониальных войсках"?
Предлагаете выплатить репарации Польше и кому там ещё?
Давайте вернём Польше Львов, который был подлым ударом в спину захвачен Красной армией и, как пишет укр. Вики, оккупирован СССР до 1991 (с небольшим перерывом на немецкую оккупацию). Вернём выселенным оттуда полякам их квартиры и земли. Или хотя бы выплатим их стоимость по сегодняшним ценам.

Интересно у нас получается - как что-то хорошее (например, "Украина принимала участие в борьбе с нацизмом") так Украина. Как что-то не очень, так "это кляті москалі".

И, может, начнёте о нашей войне тоже говорить: "Війна штука така, призводить до руйнувань і жертв", ничего особенного?
Я нічого не пропоную, вже все було давно зафіксовано міжнародними угодами.
Зауваження було тільки на оте ваше "нємчура відновлювала". Якось лицемірно насправді, бо срср був з німцями союзником і вони спільно розпалили другу світову війну.
"Колишній союзник, Німеччина, як програвша сторона була змушена платити репарації і працювати над відновленням свого колишнього союзника, срср". От так якось коректніше
Бросьте, уважаемый.
Не буду спорить с этой вашей фразой. Хотя и полная чушь. Бесполезно и надоело
Но, во-первых, "нємчура відновлювала" - таких слов у меня и близко не было. Об этом писали Хотаб, будивельник и примерно то же написали и вы.
Во-вторых, "все було давно зафіксовано міжнародними угодами", составленными державами- победителями. Мнением не только побеждённых, но и жертв (как Польша или Чехословакия) никто не интересовался. Львовские поляки, которые составляли большинство довоенного Львова и которых выгнали оттуда, не были побеждёнными врагами, в отличие от судетских немцев. Львовские евреи, расстрелянные немцами (кстати, с помощью украинских националистов) компенсацию за потерянное имущество получить по естественным причинам уже не могут. Но, возможно, есть родственники, которые могли бы получить такую компенсацию. Германия намного после войны выплачивала компенсации жертвам нацизма - и евреям. и Польше, и советским гражданам, угнанным на работы в Германию и детям войны.
По вашей логике Украине тоже не мешало бы выплатить что-то жертвам войны как колишньому союзнику Германии (в составе СССР).
Осторожнее надо с историей.
«Если ты выстрелишь в прошлое из пистолета, будущее выстрелит в тебя из пушки»
ЛАД
2
 
Повідомлень: 39493
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5386 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
  #<1 ... 172771727817279172801728117282>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Напад США та Ізраїлю на Іран
won » Нед 22 бер, 2026 08:49
0 1059
Переглянути останнє повідомлення
Нед 22 бер, 2026 08:49
won
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
36 251716
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 січ, 2026 09:53
Letusrock
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 456024
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
monobank (2809)
29.03.2026 15:48
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.