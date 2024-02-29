Faceless написав:........ Чехословаччину пиляли всі кому не ліньки. У політиці святих нема.
И кто эти "всі кому не ліньки"? Не назовёте?
Яка різниця шо там було в Польщі? Тим більше нею початок 2СВ не обмежився. І типу як Польща була типу расистською, то це жах-жах-жах, давайте з іншими расистами-нацистами укладемо союз, щоб її попилять, і Фінляндію спокійно теж
Это не о том. Вы не поняли? Это о том, что по вашей логике они тоже зачинатели 2МВ.
Shaman написав:.......... я ж кажу - срср союзник нацистської Німеччини - не може бути. пакт Молотова Рібентропа вигадали (особливо секретний протокол) .............. черговий накид на українців. докази є про допомогу в розстрілах? от поляки чомусь заперечують навіть назви польські табори смерті, лише німецькі табори смерті на території Польщі. а так за логікою ЛАДа треба звинуватити поляків в допомозі знищення в тому ж Аушвиці...
Вы параллельно с тем. что демагог, ещё и фальсификатор истории. Союз с Германией не равно зачинатель 2МВ.
згоден, здається в школі так й розповідали, як білофіни напали на срср в 1939 році. й так, якщо окупував частину Польщі через тиждень - то це вже й не ти почав а це ж західна Україна. срср спати не могла, поки не звільнить всі українські території
Лагеря были не польские - не поляки организовывали их и не поляки их охраняли. Но были поляки, и украинцы, и другие, которые, рискуя собственной жизнью, помогали им скрываться, а были те, которые выдавали их. И эти вторые такие же участники Холокоста, как наци, хотя сами не расстреливали. А смешивать всех украинцев с украинскими националистами... Такие обобщения известный приём демагогии.
демагогія - це звинуватити без доказів. ви почали про допомогу українських націоналістів - бо вони вам не подобаються чи так ще в срср вчили? окремі представники так, допомагали - найбільше з німцями співпрацювали саме руські - скільки було їх там в РОА? а накидати не треба.
хто в нас правонаступник срср (частково ідейний) - Раша? туді всі питання
правонаступник в юридическом отношении - да. В имущественном - Украина тоже. По-моему, соглашение о разделе зарубежного имущества СССР мы так и не подписали и до сих пор претендуем на какую-то часть (возможно, ошибаюсь). В идейном отношении - ничего общего с СССР ни у РФ, ни у нас.
як це немає - а сталін ефективний менеджер - це чий лозунг. я ж кажу, частково - ленін їм не подобається, а сталінський період - зараз зразок для наслідування...
що там з пропозиціями миру?
А что, есть что-то новое?
ви ж там збиралися щось обговорити. чи ви це так взагалі, "для красного словца так сказать". коли доходимо до конкретики - нема що обговорювати? все, що можна обговорювати я перелічив - бо саме я обговорюю, як можна укласти перемир'я...
Унаслідок іранського удару по американській авіабазі Принц Султан у Саудівській Аравії щонайменше два літаки США знищені або дістали пошкодження. ... Це серйозна втрата, оскільки у ВПС США всього 16 (тепер 15) E-3G, а їх виробництво припинено
війна це така штука, втрати йдуть з обох сторін...
Європейські союзники публічно і приватно заявляють дипломатам США, що Москва надає Тегерану пряму і суттєву допомогу у військових діях. І вона виходить за рамки тієї підтримки, яку Сполучені Штати готові публічно визнати. ... Так, британський чиновник, чиє ім'я не називається, повідомив, що співпраця Росії та Ірану в галузі оборони істотно розширилася, і технологічний прогрес Ірану тепер помітний в атаках на Близькому Сході.
budivelnik написав:Давайте по порядку... Немає ВІЧНИХ СОЮЗІВ... Договір про ненапад між СРСР і Французькою Республікою (1932) 29-11-1932 Договір про ненапад СРСР-Польща 1932 рік Договор о взаимной помощи между Союзом Советских Социалистических республик и Республикой Чехословацкой 16-05-1935
А потім бах і Договір про ненапад СРСР-Німеччина 23-09-1939
Тобто на момент ПОЧАТКУ Другої Світової СРСР була СОЮЗНИКОМ гітлерівської Німеччини
А можно и так - на дату подписания пакта Молотова-Риббентропа в августе 1939 союзниками Германии были Польша, Франция, Великобритания.
ЛАД написав:Союз с Германией не равно зачинатель 2МВ.
Є прогрес. Вже визнали союз з Німеччиною. 2СВ почалася в вересні 39 року. Союз ще був в силі. Обидві країни розпочали бойові дії. Синхронно. Та ну, то просто випадково мабуть
То, что договор был, я никогда и не отрицал. Смешно было бы. Но у вас, к сожалению, никакого прогресса не наблюдается. Раньше я пытался с вами спорить, но понял, что это бесполезно и мне надоело. Вас сейчас фокс привёл кучу фактов, но вы их "не замечаете". Очень избирательное зрение.
Можна , але до підписання Молотиова-Рібентропа Розглядався варіант СРСР-Англія-Франція, які зобовязались захищати Польщу.... Потім СРСР підписав Молотова-Рібентропа Потім Німеччина атакувала Польщу через 2 тижні СРСР атакував Польщу Уряд Польщі переїхав в Лондон Хто тут зачиншик , хто союзник, хто противоборчі сторони?