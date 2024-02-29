  #<1 ... 17282172831728417285>
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2026 16:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ЛАД написав:
  Faceless написав:....
Ну ладно, всі кому не ліньки то про Угорщину було:)
Щодо другого. Не думаю, що то можна включити в 2СВ, Чехословаччину колективно злили за рік до того по суті без бойових дій

Польша, Венгрия сделали это после Германии.
Точно так же, как СССР с Польшей.
Да, Чехословакию поделили без бойових дій. Если не ошибаюсь, так и вообще, а не по сути.
Тем не менее, по сути именно это было началом войны. И многие историки высказывают такое мнение.
А, может быть, даже чуть раньше - аншлюс Австрии.
Так как, может, признаем Англию с Францией хачинателями 2МВ?
Ну ви можете і так, взагалі чудово в вашому випадку, так срср ще ніхто не відбіляв
Faceless
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2026 16:13

проізошла чудовіщная ошіпка

  Letusrock написав:Є така собі Hanna.Khyzhniak - прям збірний образ як мінімум третини українців.
Пише вона 8 днів тому черговий потужний допис, про те що "треба усвідомлювати що воювати будуть усі, тцк роблять роботу, є до них питання, але то дрібниці / іпсо / одиничні випадки які можна проігнорити, бо прийдуть буряти і т.д. і т.п"
АЛЕ 3 дні тому вона виклала сльозивий допис що "її чоловіка злочинні тцк викрали по дорозі на роботу, що за нах, у нього тривожність, сутулість, і взагалі він надважливий в тилу і воювати поки не планував, може потім, як він вирішить що вже треба. Їй не дають з ним побачитись, не приймають мед.документи, погрожують записати у штурмові війська і прочі ужаси та іпсятина" :lol: :lol:
Звісно замість співчуття, їй в коментарях напхали повну панамку.
Вчергове бачимо як лицемірні підпанки брехливо штовхають потужність в маси, помилково вважаючи що їх це не торкнеться

проізошла чудовіщная ошіпка (с) (тм)
flyman
Так в нього у війні де роССія напала на Україну... винувата Україна, бо чи то погано озброювалось чи то навпаки потурала російським захцянкам
budivelnik
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2026 16:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Faceless написав:Чехословаччину колективно злили за рік до того по суті без бойових дій

Трамп точно так вже майже рік намагається злити Україну.
Дюрі-бачі
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2026 16:18

  flyman написав:проізошла чудовіщная ошіпка (с) (тм)

Шо, потєряне дєло знайшли? 😳
Hotab
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2026 16:27

Предлагаете мне поискать для вас мнения историков?
Если объективно, то аншлюс и сдача Чехословакии в Мюнхене гораздо больше способствовали агрессивным устремлениям Гитлера, чем договор с СССР.
Но я же говорю - спорить с вами бесполезно и не имеет смысла.
Вы "не видите" вполне конкретных аргументов фокса и tumos"а.
Для вас априори виноват СССР.
ЛАД
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2026 16:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Если объективно, то аншлюс и сдача Чехословакии в Мюнхене гораздо больше способствовали агрессивным устремлениям Гитлера, чем договор с СССР.
Якщо забути маленький нюанс..
Чехословаччину ЗДАЛИ щоб УНИКНУТИ Війни...(ні Англія, Ні Франція , після здачі Чехословаччини НЕ ЗАХОПИЛИ жодного метра чужої Території)
Пакт Молотова-Рібентропа підписали щоб РОЗПОЧАТИ Війну..
Через 2 тижні після підписання була окупована частина Польщі.....

А так ви праві....
budivelnik
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2026 16:45

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Если объективно, то аншлюс и сдача Чехословакии в Мюнхене гораздо больше способствовали агрессивным устремлениям Гитлера, чем договор с СССР.
Якщо забути маленький нюанс..
Чехословаччину ЗДАЛИ щоб УНИКНУТИ Війни...(ні Англія, Ні Франція , після здачі Чехословаччини НЕ ЗАХОПИЛИ жодного метра чужої Території)
Пакт Молотова-Рібентропа підписали щоб РОЗПОЧАТИ Війну..
Через 2 тижні після підписання була окупована частина Польщі.....

А так ви праві....

"Благими намерениями..."
Аншлюс и раздел Чехословакии можно было предотвратить без войны.
Достаточно было громко стукнуть кулаком по столу. Тогда ещё Гитлер испугался бы даже этого.
Германия подписала Мюнхен, щоб РОЗПОЧАТИ Війну.
Частина Чехословакии была окупована не через неделю, а сразу после Мюнхена.
Чем Чехословакия хуже Польши?
ЛАД
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2026 16:49

  ЛАД написав:Аншлюс и раздел Чехословакии можно было предотвратить без войны.
Достаточно было громко стукнуть кулаком по столу. Тогда ещё Гитлер испугался бы даже этого.

Войну в Украине тоже можно было бы предотвратить ...

[sarcasm:on]
Достаточно было громко стукнуть кулаком по столу.
Тогда Путин испугался бы даже этого
[/sarcasm:off]

Но ты же на стороне Путина )
pesikot
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2026 16:52

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:все, на що можна піти на поступки - Україна готова обговорювати

А толку? Не важливо про що домовлятись, а важливо хто і як буде карати за порушення умов. А в Іраці США показали, що вони не здатні навіть Ірак покарати. Як доказ: кораблі з Іраку досі кудись плавають.
Хто буде карати, обсуждать не буду.
А так всё верно, только в стране поменяйте букву "к" на "н". :)
ЛАД
