Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2026 19:13

У Кремлі не розуміють, чому США не можуть просто змусити Укр

У Кремлі не розуміють, чому США не можуть просто змусити Україну капітулювати.

Росія отримала від США низку "цікавих" пропозицій щодо питання мирного врегулювання з Україною, однак поки що ці пропозиції не реалізуються. Про це в інтерв’ю російським ЗМІ заявив помічник президента РФ Юрій Ушаков.

Так, російський журналіст поцікавився, чому США "не вимагають від Києва" виконати те, про що Дональд Трамп і Володимир Путін домовилися за спиною України під час серпневої зустрічі в Анкориджі.

"Знаєте, я, можливо, відкрию секрет, але саме це ми закликаємо зробити наших американських колег. Це те, що зараз необхідно. Мені здається, що американці цілком могли б реально натиснути і вплинути на Київ", – відповів Ушаков.
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2026 19:16

Перська затока зацікавлена в дронах-перехоплювачах: The Telegraph розкрив вигоду для України


Україна може використати цю можливість на переговорах про закінчення війни з Росією.

Представник однієї з компаній-виробників цих дронів заявив, що вони готові відправити на Близький Схід від 5 000 до 10 000 дронів, якщо між Києвом і державами Перської затоки будуть укладені угоди. І це, за словами представника компанії, не вплине на внутрішні поставки.

Журналісти відзначають, що укладені між Україною та країнами Перської затоки угоди передбачають не лише продаж дронів-перехоплювачів, а й надання експертності у їхньому використанні. Натомість Україна може запросити у цих країн перехоплювачі для ракет. Видання нагадало, що в січні Саудівська Аравія розмістила замовлення у США на 730 сучасних перехоплювачів та інше обладнання в рамках угоди на суму $9 млрд.

Водночас, пише видання, український президент Володимир Зеленський може планувати отримати ще одну послугу від Ер-Ріяда. На тлі переговорів за посередництва США, які в останні місяці зайшли у глухий кут, Україна може сподіватися на допомогу від Саудівської Аравії та інших країн Перської затоки.
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2026 19:18

  Shaman написав:
  ЛАД написав:...
И интересно, почему в укр. Вики Львов был оккупирован до 1991, а Украина нет? Может, мы уже признали, что Львов это не Украина? :shock:

може тому, що Львів окупували в 45 році, а Україну ще в 54? :lol:

Посмотрите здесь - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2.
Интересная "история". :lol:
Руське Королівство 1256–1349
КП/ Річ Посполита 1349–1772 (окупація)
Австрійська Імперія/Австро-Угорська монархія 1772–1914 (окупація)
Росія Російська імперія 1914–1915 (окупація)
Австро-Угорська монархія 1915–1918 (окупація)
УкраїнаЗУНР 1918
Польська Республіка 1918–1939 (окупація)
СРСР 1939–1941 (окупація)
Третій Рейх Третій Рейх 1941–1944 (окупація)
СРСР СРСР 1944–1991 (окупація)

УкраїнаУкраїна 1991–до наших днів
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 29 бер, 2026 19:20, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2026 19:23

fox767676

Совковая пропаганда. Слово в слово

Почему же СССР не начал войну с Рейхом ? )

Ещё и совместный парад провели в Бресте ...
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2026 19:24

  ЛАД написав:
  Shaman написав:
  ЛАД написав:..........
Нужно не перемирие, а мир.
Так начинайте.
Только, пожалуйста, ясно и понятно личное мнение, а не бла-бла-бла. Чтобы вы потом не писали, что я вам что-то приписываю.
так я вже ж почав
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5944581#p5944581
знову не помітили? буває

якщо щось не зрозуміло, чогось не вистачає - то ви питайте, я спробую пояснити 8)
Я написал - пожалуйста, ясно и понятно личное мнение, а не бла-бла-бла.
почалося. що ви називаєте особиста думка. за якими критеріями те, що я написав не є особистою думкою за вашою версією?
й як вам не подобається правда від
Правда від кого-то не бывает.
Ни от sashaqbl, ни от вас, ни от меня. Правда есть правда.
А от человека можно услышать мнение, аргументы.
Мнение sashaqbl я услышал. Я его уважаю, но это только мнение и оно не обязательно истинно.

добре, правда, яку написав sashaqbl. ця думка істинна, але у вас немає вашого єдиного аргументу про фронт. а інших аргументів й не було
так ви й ігноруєте той факт, що поки на Раші не зміниться влада, то завжди буде високий ризик повторення 2022 року - його можна пробувати ігнорувати, як ми це робили до 2022 року, але він буде...

як не буде миру між Ізраілем та Хамасом або іранською релігійною клікою. тільки після зміни влади в цих мусульманських країнах..
В Египте влада не поменялась. Как и во многих других арабских странах. Тем не менее они установили дипотношения с Израилем и сегодня более-менее нормально с ним уживаются.
Саудиты в последнее время достаточно активно сближались с Израилем. Я у них тоже не заметил смены влади. Я что-то прозевал?

не хочу досліджувати історіє взаємовідносин Ізраілю з арабськими країнами. я написав конкретно - Іран (релігійна кліка) та ХАМАС. в Єгипті влада змінювалась - ви який період маєте на увазі. в саудитів влада персональна, й не так давно зміна теж пройшла.

й вистачить гратися словами. добре позиція влади - зникла фраза про знищення Ізраілю. на Раші вже визнали, що Україна незалежна держава з власною мовою та власною церквою? ні. поки цього не буде, ніякого миру не буде. а перемир'я буде... а з Хамасом та Іраном ніяких перспектив, поки Ізраіль навпаки хоче залишити собі право корегувати їх поведінку бомбардуванням. а в нас немає такої можливості...
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2026 19:35

  vt313 написав:..........
Я б сказав, що, стратегічно, москалі програли, можливі виключно фантастичні варіанти.

На більш низькому рівні. +/- паритет. З нахилом в наш бік.

Я что-то пропустил?
Мы уже взяли Белгород и Курск?
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2026 19:38

  ЛАД написав:
  vt313 написав:..........
Я б сказав, що, стратегічно, москалі програли, можливі виключно фантастичні варіанти.

На більш низькому рівні. +/- паритет. З нахилом в наш бік.

Я что-то пропустил?
Мы уже взяли Белгород и Курск?

ні, Раша постійно несе втрати - й прямі, й непрямі, які значно перевищують їхні умовні досягнення (яких насправді немає). це якщо порівняти з США, Китаєм, ЄС - Раша ж з ними намагається позиціонуватися...
Покажите, пожалуйста, ещё какой-нибудь город, у которого почти вся история - оккупация.
