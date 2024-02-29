У Кремлі не розуміють, чому США не можуть просто змусити Україну капітулювати.
Росія отримала від США низку "цікавих" пропозицій щодо питання мирного врегулювання з Україною, однак поки що ці пропозиції не реалізуються. Про це в інтерв’ю російським ЗМІ заявив помічник президента РФ Юрій Ушаков.
Так, російський журналіст поцікавився, чому США "не вимагають від Києва" виконати те, про що Дональд Трамп і Володимир Путін домовилися за спиною України під час серпневої зустрічі в Анкориджі.
"Знаєте, я, можливо, відкрию секрет, але саме це ми закликаємо зробити наших американських колег. Це те, що зараз необхідно. Мені здається, що американці цілком могли б реально натиснути і вплинути на Київ", – відповів Ушаков.
Перська затока зацікавлена в дронах-перехоплювачах: The Telegraph розкрив вигоду для України
Україна може використати цю можливість на переговорах про закінчення війни з Росією.
Представник однієї з компаній-виробників цих дронів заявив, що вони готові відправити на Близький Схід від 5 000 до 10 000 дронів, якщо між Києвом і державами Перської затоки будуть укладені угоди. І це, за словами представника компанії, не вплине на внутрішні поставки.
Журналісти відзначають, що укладені між Україною та країнами Перської затоки угоди передбачають не лише продаж дронів-перехоплювачів, а й надання експертності у їхньому використанні. Натомість Україна може запросити у цих країн перехоплювачі для ракет. Видання нагадало, що в січні Саудівська Аравія розмістила замовлення у США на 730 сучасних перехоплювачів та інше обладнання в рамках угоди на суму $9 млрд.
Водночас, пише видання, український президент Володимир Зеленський може планувати отримати ще одну послугу від Ер-Ріяда. На тлі переговорів за посередництва США, які в останні місяці зайшли у глухий кут, Україна може сподіватися на допомогу від Саудівської Аравії та інших країн Перської затоки.
Правда від кого-то не бывает. Ни от sashaqbl, ни от вас, ни от меня. Правда есть правда. А от человека можно услышать мнение, аргументы. Мнение sashaqbl я услышал. Я его уважаю, но это только мнение и оно не обязательно истинно.
добре, правда, яку написав sashaqbl. ця думка істинна, але у вас немає вашого єдиного аргументу про фронт. а інших аргументів й не було
так ви й ігноруєте той факт, що поки на Раші не зміниться влада, то завжди буде високий ризик повторення 2022 року - його можна пробувати ігнорувати, як ми це робили до 2022 року, але він буде...
як не буде миру між Ізраілем та Хамасом або іранською релігійною клікою. тільки після зміни влади в цих мусульманських країнах..
В Египте влада не поменялась. Как и во многих других арабских странах. Тем не менее они установили дипотношения с Израилем и сегодня более-менее нормально с ним уживаются. Саудиты в последнее время достаточно активно сближались с Израилем. Я у них тоже не заметил смены влади. Я что-то прозевал?
не хочу досліджувати історіє взаємовідносин Ізраілю з арабськими країнами. я написав конкретно - Іран (релігійна кліка) та ХАМАС. в Єгипті влада змінювалась - ви який період маєте на увазі. в саудитів влада персональна, й не так давно зміна теж пройшла.
й вистачить гратися словами. добре позиція влади - зникла фраза про знищення Ізраілю. на Раші вже визнали, що Україна незалежна держава з власною мовою та власною церквою? ні. поки цього не буде, ніякого миру не буде. а перемир'я буде... а з Хамасом та Іраном ніяких перспектив, поки Ізраіль навпаки хоче залишити собі право корегувати їх поведінку бомбардуванням. а в нас немає такої можливості...
vt313 написав:.......... Я б сказав, що, стратегічно, москалі програли, можливі виключно фантастичні варіанти.
На більш низькому рівні. +/- паритет. З нахилом в наш бік.
Я что-то пропустил? Мы уже взяли Белгород и Курск?
ні, Раша постійно несе втрати - й прямі, й непрямі, які значно перевищують їхні умовні досягнення (яких насправді немає). це якщо порівняти з США, Китаєм, ЄС - Раша ж з ними намагається позиціонуватися...