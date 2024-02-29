vt313 написав:.......... Я б сказав, що, стратегічно, москалі програли, можливі виключно фантастичні варіанти.
На більш низькому рівні. +/- паритет. З нахилом в наш бік.
Я что-то пропустил? Мы уже взяли Белгород и Курск?
ні, Раша постійно несе втрати - й прямі, й непрямі, які значно перевищують їхні умовні досягнення (яких насправді немає). це якщо порівняти з США, Китаєм, ЄС - Раша ж з ними намагається позиціонуватися...
Уже 100 раз писал - мне плевать на "рашу", на то, с кем она "намагається позиціонуватися" и на её втрати. Меня как-то больше интересуют наши втрати и будущее Украины. Или вы всерьёз верите в 9-й пункт из "20 пунктов"? Уверены, что так и будет? И даже, если будет, кто их будет осваивать - бангладешцы? Пункты можете посмотреть по ссылке флер чуть выше.
Hotab написав:Відверто кажучи, і «друга армія» за 4 роки не взяла жодного обласного центру України.
А за 13 років взяла 3 обласні центри, 2 області цілком і ще з 3 областей по 2/3...
Але це не так важливо, як те, що вони можуть робити багато сучасних дронів і постійно вдосконалювати їх. І в них на це хватає грошей. Для війни потрібні гроші, зброя і люди. Поки є гроші то зброю і людей можна купити.
Да не питання. Це дуже просто. Є якись воєнно-політичний і соціально-економічний стан. Він був в 2022 р. і є в 2026 р. Якщо він покращився то це перемога, якщо погіршився, то поразка. Практично по всіх позиціях москалі програли. І на сьогодні намає сценаріїв, крім фантастичних, щоб вони вийшли хоть на рівень 2022. Поразка всюди.
На оперативному рівні, в 2022 р. росія абсолютно домінувала в Чорному морі і контролювала там все. В 2026 р. залишки чф рф ховаються в Новоросійску і здатні лише на терористичні удари калібрами. Технічно, Україна здатна обнулити російский морський трафік. Від росії вже нічого не залежить. Це, типу, на сьогодні.
ЛАД написав:[ Я что-то пропустил? Мы уже взяли Белгород и Курск?
Відверто кажучи, і «друга армія» за 4 роки не взяла жодного обласного центру України.
Один взяли, но довольно быстро отдали.
Доречі так. Забув вже.
Тут Фокс казав що знищення стратегічних ракет то всьо шалупонь, не варто звертати уваги. (Може вміє знищувати щось краще, я хз) . Але ось тут знищення «всього навсього» РСЗО «Торнадо-С» , або «Смерч модифікований» Військовим нема сенсу пояснювати що воно таке. Цивільним поясню: високоточна зброя на 120 км. Причому з касетною (як варіант) БЧ, яка може накрити весь табір, або аеродром. Або з некасетною, яка може з ювелірною точністю всковирнути бункер Бандерлога. Коротше зараза дуже противна. Вони то загалом не масова (по кількості) зброя, це не Град. https://t.me/robert_magyar/2144