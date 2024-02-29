ЛАД написав:Покажите, пожалуйста, ещё какой-нибудь город, у которого почти вся история - оккупация.
Константинополь окупований вже 573 роки. І хоч це майже вічність в межах людського життя. Але в його історії була також окупація на 57 років, за такий термін також майже всі люди міняються, але тоді вдалося його відвоювати. Зрозуміло, що просто так ніхто зараз не буде його відвойовувати. Але в історії різне можне трапитися, резиденція Патріарха до цих пір там, і для всіх православних це місто саме Константинополь, а не Стамбул
Hotab написав:Відверто кажучи, і «друга армія» за 4 роки не взяла жодного обласного центру України.
А за 13 років взяла 3 обласні центри, 2 області цілком і ще з 3 областей по 2/3...
Але це не так важливо, як те, що вони можуть робити багато сучасних дронів і постійно вдосконалювати їх. І в них на це хватає грошей. Для війни потрібні гроші, зброя і люди. Поки є гроші то зброю і людей можна купити.
Досить поверхневий погляд. додано 0.5% території Втрачено - Арменія, Сірія, ПМР, Венесуела.і ще купа всього невідомого. Автопром, авікосмічна галузь відкинта на 20 років назад. І ще багато чого, що не на поверхні.
ЛАД написав:Покажите, пожалуйста, ещё какой-нибудь город, у которого почти вся история - оккупация.
Константинополь окупований вже 573 роки. І хоч це майже вічність в межах людського життя. Але в його історії була також окупація на 57 років, за такий термін також майже всі люди міняються, але тоді вдалося його відвоювати. Зрозуміло, що просто так ніхто зараз не буде його відвойовувати. Але в історії різне можне трапитися, резиденція Патріарха до цих пір там, і для всіх православних це місто саме Константинополь, а не Стамбул
Не знаю, как там для православных, но для всего мира он не оккупированный, а просто турецкий.
Hotab написав:[ Відверто кажучи, і «друга армія» за 4 роки не взяла жодного обласного центру України.
Один взяли, но довольно быстро отдали.
Доречі так. Забув вже.
Тут Фокс казав що знищення стратегічних ракет то всьо шалупонь, не варто звертати уваги. (Може вміє знищувати щось краще, я хз) . Але ось тут знищення «всього навсього» РСЗО «Торнадо-С» , або «Смерч модифікований» Військовим нема сенсу пояснювати що воно таке. Цивільним поясню: високоточна зброя на 120 км. Причому з касетною (як варіант) БЧ, яка може накрити весь табір, або аеродром. Або з некасетною, яка може з ювелірною точністю всковирнути бункер Бандерлога. Коротше зараза дуже противна. Вони то загалом не масова (по кількості) зброя, це не Град. https://t.me/robert_magyar/2144
З відео.. звернули увагу чи ні.. знищення в АР Крим ..Це треба було розвідати де вони, долетіти туди. (Не знищеними, і перебуваючи на прямому звʼязку з дронами, управляючи ними, а не робота по координатам) І ще що кинулось в очі .. Перше відео - проліт між стовпами ЛЕП. Ризиковано. Це не фпв-ка, втрата дальнобійного дрона була б болючою. Але пронесло, не застряг в проводах.