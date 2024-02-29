Додано: Нед 29 бер, 2026 20:44
Балтійське море (Приморськ, Усть-Луга)
барабашов написав:vt313
Трафик с Белого/Баренцева/Карского моря и с Дальнего Востока как обнулять будем?
~35-40% Основні порти для поставок сорту Urals до Китаю та Індії.Чорне море (Новоросійськ)
~25-30% Найбільший нафтовий термінал, постраждав від атак у березні 2026 року.Далекий Схід (Козьміно, Де-Кастрі)
~20-25% Експорт сорту ESPO переважно до Китаю.Арктика (Мурманськ)
~10% Перевалка нафти з арктичних родовищ.
До Мурманська і Далекого сходу ми зараз не дотягнемося, але і Бальтійське і Чорне море разом дають до 70% поставок нафти та газу. Тож добре, що до них дотягуємося
Додано: Нед 29 бер, 2026 20:47
vt313 написав: ЛАД написав:
Сильный аргумент.
Вы аватар песикота?
Да не питання. Це дуже просто.
Є якись воєнно-політичний і соціально-економічний стан.
Він був в 2022 р. і є в 2026 р. Якщо він покращився то це перемога, якщо погіршився, то поразка.
Практично по всіх позиціях москалі програли. І на сьогодні намає сценаріїв, крім фантастичних, щоб вони вийшли хоть на рівень 2022. Поразка всюди.
На оперативному рівні, в 2022 р. росія абсолютно домінувала в Чорному морі і контролювала там все. В 2026 р. залишки чф рф ховаються в Новоросійску і здатні лише на терористичні удари калібрами. Технічно, Україна здатна обнулити російский морський трафік. Від росії вже нічого не залежить.
Це, типу, на сьогодні.
а по демографії?
Додано: Нед 29 бер, 2026 20:49
vt313 написав: барабашов написав:vt313
Трафик с Белого/Баренцева/Карского моря и с Дальнего Востока как обнулять будем?
А навіщо? Я просто показав беззаперечну оперативно-тактичну поразку москалів.
Є люди, які це пропустили.
Наши поразки вы не считаете?
Хороший метод оценки.
Или вас устраивает 100-летняя (условно) война, в результате которой РФ будет в полной ж... и неважно, что будет с Украиной?
Европейский подход.
Додано: Нед 29 бер, 2026 20:50
flyman
а по демографії?
Хоч тут ще боєць?
Додано: Нед 29 бер, 2026 20:52
The_Rebel написав: ЛАД написав: Hotab написав:Дюрі-бачі
----------------------------
А за 13 років взяла 3 обласні центри
----------------------------
Давайте не будемо це називати «взяли». Ви ж прекрасно розумієте
А какие 3?
Донецк, Луганск, ...?
Можливо мається на увазі Крим разом з Севастополем
Уже и забыл.
Додано: Нед 29 бер, 2026 20:53
flyman написав:
а по демографії?
Соціально-економічний стан погіршився в обох країнах. В Україні, умовно, сильніше.
Це поразка обох.
Я ж писав обидві сторони програли, і дуже сильно.
Але в України є реальний шанс компенсувати це на воєнно-політичному рівні. Не так, щоб великий шанс, еле існує.
Додано: Нед 29 бер, 2026 20:54
ЛАД написав: The_Rebel написав: ЛАД написав:
Покажите, пожалуйста, ещё какой-нибудь город, у которого почти вся история - оккупация.
Константинополь окупований вже 573 роки. І хоч це майже вічність в межах людського життя. Але в його історії була також окупація на 57 років, за такий термін також майже всі люди міняються, але тоді вдалося його відвоювати.
Зрозуміло, що просто так ніхто зараз не буде його відвойовувати. Але в історії різне можне трапитися, резиденція Патріарха до цих пір там, і для всіх православних це місто саме Константинополь, а не Стамбул
Не знаю, как там для православных, но для всего мир он не оккупированный, а просто турецкий.
Звичайно за більше ніж півтисячоліття він вже вважається турецьким. Але це місто має велику історію і не турки його заснували.
Кенінсберг, Виборг та Південні Курили весь світ також вважає НЕ окупованими. Але якщо колись росія розпадеться, або накосячить як Угорщина в 1СВ чи Німеччина в 2СВ, то у цих земель швидко знайдуться історичні власники. Це ж саме стосується Константинополя
Додано: Нед 29 бер, 2026 20:55
The_Rebel написав:
Балтійське море (Приморськ, Усть-Луга)
барабашов написав:vt313
Трафик с Белого/Баренцева/Карского моря и с Дальнего Востока как обнулять будем?
~35-40% Основні порти для поставок сорту Urals до Китаю та Індії.Чорне море (Новоросійськ)
~25-30% Найбільший нафтовий термінал, постраждав від атак у березні 2026 року.Далекий Схід (Козьміно, Де-Кастрі)
~20-25% Експорт сорту ESPO переважно до Китаю.Арктика (Мурманськ)
~10% Перевалка нафти з арктичних родовищ.
До Мурманська і Далекого сходу ми зараз не дотягнемося, але і Бальтійське і Чорне море разом дають до 70% поставок нафти та газу. Тож добре, що до них дотягуємося
Новороссийск работает.
Посмотрим, за сколько восстановят на Балтике.
Додано: Нед 29 бер, 2026 20:59
Hotab написав:
Тут Фокс казав що знищення стратегічних ракет то всьо шалупонь,
Хтось ще звернув увагу крім тебе?
Ми знищили ракету
, а рф знищила нашу промисловість, яка могла ракети та іншу зброю продукувати. Генералом якого рангу, чи що там, треба бути, щоб зрозуміти різницю, коли полковники не розуміють?
Ти там ще в тому дописі писав "Я , офіцер".. А в "южанінській" гілці - "контракти скінчився, я 3 роки цівільна людина як усі"
Востаннє редагувалось fox767676
в Нед 29 бер, 2026 21:02, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 29 бер, 2026 21:01
The_Rebel написав: ЛАД написав: The_Rebel написав:
---------------------------ЛАД
Покажите, пожалуйста, ещё какой-нибудь город, у которого почти вся история - оккупация.
---------------------------
Константинополь окупований вже 573 роки. І хоч це майже вічність в межах людського життя. Але в його історії була також окупація на 57 років, за такий термін також майже всі люди міняються, але тоді вдалося його відвоювати.
Зрозуміло, що просто так ніхто зараз не буде його відвойовувати. Але в історії різне можне трапитися, резиденція Патріарха до цих пір там, і для всіх православних це місто саме Константинополь, а не Стамбул
Не знаю, как там для православных, но для всего мир он не оккупированный, а просто турецкий.
Звичайно за більше ніж півтисячоліття він вже вважається турецьким. Але це місто має велику історію і не турки його заснували.
Кенінсберг, Виборг та Південні Курили весь світ також вважає НЕ окупованими. Але якщо колись росія розпадеться, або накосячить як Угорщина в 1СВ чи Німеччина в 2СВ, то у цих земель швидко знайдуться історичні власники. Це ж саме стосується Константинополя
"якщо колись"...
А власники, конечно, найдутся.
И не обязательно исторические.
А так-то понятно, что в мире нет ничего вечного. Были и Карфаген, и Вавилон, и ещё много чего. Были и нет. Даже в оккупированном виде.
Разве что Рим.
