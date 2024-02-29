Додано: Нед 29 бер, 2026 21:25
Hotab написав:
З відео.. звернули увагу чи ні.. знищення в АР Крим ..Це треба було розвідати де вони, долетіти туди. (Не знищеними, і перебуваючи на прямому звʼязку з дронами, управляючи ними, а не робота по координатам)
І ще що кинулось в очі .. Перше відео - проліт між стовпами ЛЕП. Ризиковано. Це не фпв-ка, втрата дальнобійного дрона була б болючою. Але пронесло, не застряг в проводах.
Вражено зразу 3 шт. - це круто, адже кожна вартує від 13 млн. дол. (а в умовах війни та дефіциту запчастин і того більше). Мадяр палить на славу, надіюсь через 2 тижні ще один Мадяр підпалить сраку одному Віктору, а також вові і Дональду, що всіма силами підтримують його
The_Rebel
Додано: Нед 29 бер, 2026 21:39
техніка на 5-6 місті після енергетики та промисловості
У війні на виснаження (war of attrition) пріоритети для далекобійних ударів зазвичай визначаються не «гучністю» цілі, а її впливом на здатність противника довго воювати. Тобто б’ють не просто по військах, а по системах, які їх підтримують.
Ось ключові категорії цілей — у порядку типової пріоритетності:
1. Логістика та постачання (№1 пріоритет)
7
Чому це головне: без логістики армія не воює.
Типові цілі:
склади боєприпасів
паливні бази
залізничні вузли та станції
транспортні хаби (мости, розв’язки)
Ефект:
порушення постачання → зниження інтенсивності боїв → деморалізація
2. Енергетична інфраструктура
6
Чому важливо: сучасна армія критично залежить від електроенергії.
Цілі:
електростанції
підстанції та трансформатори
енергомережі
Ефект:
відключення заводів, зв’язку, ППО → системне ослаблення держави
3. Промисловість і ВПК
6
Чому: це «довгострокова сила» противника.
Цілі:
заводи боєприпасів
ремонтні бази техніки
виробництво дронів/ракет
Ефект:
неможливість відновлювати втрати → поступове виснаження
4. Командні центри та зв’язок (C2)
6
Чому: порушення управління часто важливіше за знищення техніки.
Цілі:
штаби
вузли зв’язку
центри управління
Ефект:
хаос у командуванні, затримки рішень, втрата координації
5. ППО та системи виявлення
7
Чому: це «двері» для наступних ударів.
Цілі:
радіолокаційні станції
зенітні комплекси
пункти наведення
Ефект:
відкриття повітряного простору → збільшення ефективності наступних атак
6. Транспортні коридори стратегічного рівня
6
Чому: це «артерії» війни.
Цілі:
великі мости
тунелі
ключові магістралі
Ефект:
розрив фронтів, ізоляція угруповань
7. Високовартісні військові активи
4
Цілі:
літаки на аеродромах
кораблі
ракетні комплекси
Ефект:
асиметричні втрати (дорого і довго відновлювати)
Висновок (коротко)
У війні на виснаження найефективніші далекобійні удари спрямовані на:
логістику → енергетику → промисловість → управління → ППО
Тобто не просто «знищити», а системно підрізати здатність противника воювати довго.
Якщо хочеш, можу пояснити на реальних історичних прикладах (Друга світова, сучасні конфлікти) — там дуже добре видно, як змінюються пріоритети.
Востаннє редагувалось fox767676
в Нед 29 бер, 2026 21:45, всього редагувалось 1 раз.
fox767676
Додано: Нед 29 бер, 2026 21:46
fox767676 / hotab я думаю ніякий чат-жпт не в змозі підрахувати, що в конкретній ситуації є кращою ціллю в війні на виснаження. Можливо на першому місті і "Логістика та постачання", але що якщо ці 3 знищені СРЗВ мали ціллю влучити якраз у нашу "Логістику та постачання"?
The_Rebel
Додано: Нед 29 бер, 2026 21:51
ЛАД написав: Shaman написав:
й що? історію Греції чи Фінляндії не хочете подивитись?
Покажите, пожалуйста, ещё какой-нибудь город, у которого почти вся история - оккупация.
я вам навів дві країни, які довгий час були в складі інших? й?
Shaman
Додано: Нед 29 бер, 2026 21:59
ЛАД написав: Shaman написав:
ні, Раша постійно несе втрати - й прямі, й непрямі, які значно перевищують їхні умовні досягнення (яких насправді немає). це якщо порівняти з США, Китаєм, ЄС - Раша ж з ними намагається позиціонуватися...
Уже 100 раз писал - мне плевать на "рашу", на то, с кем она "намагається позиціонуватися" и на её втрати.
Меня как-то больше интересуют наши втрати и будущее Украины.
Или вы всерьёз верите в 9-й пункт из "20 пунктов"? Уверены, что так и будет?
И даже, если будет, кто их будет осваивать - бангладешцы?
Пункты можете посмотреть по ссылке флер чуть выше.
ЛАД все багато й простіше - закінчення війни зараз залежить лише від Раші на поточний момент. й чим швидше там зрозуміють, що втрат набагато більше, ніж надбань - може тоді хтось поясніть цареві, що треба щось міняти та зупинятись. й можуть пояснити, шарфіком або табакеркою, а можуть й в підвал будинку чергового Іпатьєва відвести. диктатури вони такі. а так ресурсів ще вистачає, щоб обстрілювати Україну та купувати чергове м'ясо на забій. але це все одно нічого для Раші не дає...
поки найвірогідніше війна закінчиться через Рашу - але ніяких 10 років чи навіть 5 - не буде. але США зараз послаблює тиск, а не посилює, нажаль...
Shaman
Додано: Нед 29 бер, 2026 22:39
The_Rebel написав:fox767676
/ hotab
я думаю ніякий чат-жпт не в змозі підрахувати, що в конкретній ситуації є кращою ціллю в війні на виснаження. Можливо на першому місті і "Логістика та постачання", але що якщо ці 3 знищені СРЗВ мали ціллю влучити якраз у нашу "Логістику та постачання"?
Тут питання дещо в іншому.
Реакція персонажів на новину «знищено стратегічний ракетний комплекс », «знищено 3 установки оперативно-тактичних ракет».
А реакція «тааааа, тюююю». Ну вони самі особисто ж мабуть щодня приносять кращі результати..
Чи може вважають, що таке досягається «як два пальця об асфальт».
А це доречі знецінення дій і успіхів своїх (своїх сподіваюсь ??) збройних сил.
І отак вцілому, без емоцій, подібних регулярних вже ударів , включно зі знищенням експортного потенціалу на Балтиці, не було ще в історії ЗСУ.
Мабуть послідовникам концепції «здаватись треба було ще вчора» такі новини неприємні.
Hotab
Додано: Нед 29 бер, 2026 22:43
Hotab написав: The_Rebel написав:fox767676
/ hotab
я думаю ніякий чат-жпт не в змозі підрахувати, що в конкретній ситуації є кращою ціллю в війні на виснаження. Можливо на першому місті і "Логістика та постачання", але що якщо ці 3 знищені СРЗВ мали ціллю влучити якраз у нашу "Логістику та постачання"?
Тут питання дещо в іншому.
Ракети, згідно потужних незламників, мали давно закінчитися.
Згідно ЕШБ: "чим більше відстріляють, тим менше залишиться"
Востаннє редагувалось flyman
в Нед 29 бер, 2026 22:46, всього редагувалось 1 раз.
flyman
flyman
ракети, згідно потужних незламників, мали давно закінчитися
Бач як вийшло.. ти зрадів?
А спитав у тих хто тобі це обіцяв?
Як ні?
А навіщо нам тут це пишеш?
Hotab
Додано: Нед 29 бер, 2026 22:50
Hotab написав:
А реакція «тааааа, тюююю». Ну вони самі особисто ж мабуть щодня приносять кращі результати..
так і не ти ж особисто зробив цей результат
навіть знищений птрк чи бтр це значний результат для вояків що це зробили
але дивно дорікати на фінансовому форумі що його відвідувачи цікавляться більщ загальними показниками
Люди молодці — вразили ці ракети. Ти приніс і давай особисті накиди
— "А чого зрадунська сволота мовчить про перемогу ?"
fox767676
fox767676
так і не ти ж особисто зробив цей результат
А хіба заявлялось щось подібне? 😅
Ти приніс і давай особисті накиди
Тобто ти «зрадунська сволота» , чи чому вони «особисті»? 😅
Не кажучи про те, що я нікого так не називав і не отбражав. Ти як завжди брешеш
Востаннє редагувалось Hotab
в Нед 29 бер, 2026 23:39, всього редагувалось 2 разів.
Hotab
