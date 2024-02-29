Додано: Пон 30 бер, 2026 01:02

Shaman написав: ..........

поки найвірогідніше війна закінчиться через Рашу - але ніяких 10 років чи навіть 5 - не буде. але США зараз послаблює тиск, а не посилює, нажаль... ..........ЛАД все багато й простіше - закінчення війни зараз залежить лише від Раші на поточний момент. й чим швидше там зрозуміють, що втрат набагато більше, ніж надбань - може тоді хтось поясніть цареві, що треба щось міняти та зупинятись. й можуть пояснити, шарфіком або табакеркою, а можуть й в підвал будинку чергового Іпатьєва відвести. диктатури вони такі. а так ресурсів ще вистачає, щоб обстрілювати Україну та купувати чергове м'ясо на забій. але це все одно нічого для Раші не дає...поки найвірогідніше війна закінчиться через Рашу - але ніяких 10 років чи навіть 5 - не буде. але США зараз послаблює тиск, а не посилює, нажаль...

Вот поэтому я и просил ваше, а не перечисление вопросов, которые может поставить РФ для заключения мира.Вы в очередной раз подтверждаете, что вы за продолжение войны до краха РФ. Экономического, политического, развала и т.д. Варианты на выбор.Другого выхода вы просто не видите.все ваши варианты возможны.Но вы знаете. в советские времена был такой анекдот или шутка:- В принципе у нас всё есть.- Да? А где этот принцип?Очень похоже.А вообще, я вам искренне завидую. Без шуток.В детстве я верил в Дела Мороза, позже в то, что "нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме". Во "вторую Францию" я уже не верил.А вам удалось сохранить детскую веру и наивность. Хотя, как понимаю, вам уже идёт 5-й десяток. Завидую.