|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Пон 30 бер, 2026 08:17
ЛАД написав: Shaman написав: ЛАД написав:
[
Вы же всё-таки не будивельник, чтобы так прямолинейно оценивать историю Финляндии.
Мне даже неудобно вам объяснять этот вопрос.
Давайте приведу пример.
Есть такой народ - дравиды (Ю. Индия).
Если завтра они вдруг решат отделиться от Индии и создать собственное государство (этого не случится, но предположим), они будут рассматривать свою историю до этого как оккупацию? Очень сильно сомневаюсь.
Такой же пример с валлийцами.Каталония даже вроде как стремится отделиться от Испании.
Её модно/нужно считать оккупированной страной?
Мог бы привести ещё кучу примеров, но, думаю, достаточно.
референдум показав, що каталонці не бажають відділятись від Іспанії
чому? тому що їм показали всі переваги "незалежності" і всі недоліки
переваги єдині: не треба віддавати більше податків у Мадрид, ніж отримувати
від нього коштів
недоліки: втрата ринків ЄС і світових(частково)
-якщо незалежність, то мита на кордоні до Іспанії, і до решти країн ЄС
-незалежність мають визнати більшість країн світу (а не тільки рф, чи КНДР), так тим же росіянам доведеться робити дві візи, замість одної
-великі світові компанії типу MEARSK можуть оминати порти Каталонії (Barcelona , Ginesta)
-проблеми з навчанням, працевлаштуванням у країнах ЄС (також в Мадриді)
стосовно Індія, це країна сміттєзвалище,
в більшості локацій на рівні Африки, ненавиджу індиків
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 13420
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 3400 раз.
- Подякували: 3367 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
2
Додано: Пон 30 бер, 2026 08:27
ЛАД
якщо підсумувати ЛАДа - окупація, це й не окупація взагалі, а так допомога відсталим націям. тоді ЛАД треба бути послідовним - Британська імперія - це промінь світла для різних відсталих народів. та й Наполеон привносив революційні ідеї для реакційних монархій.
але країни Балтії тоді все одно можуть казати про радянську окупацію.
й доля поневолених народів залежить від політики центру. Річ Посполита та Велике князівство Литовське мали широкі права окремих націй. Австро-Угорщина - так само. а Російська імперія завжди - одна мова, одна церква - іншим народам нічого не світило, лише русифікація.
й так ЛАД монголо-татарське іго - це теж не окупація, це головний етап формування руської держави, де й були закладені всі ці підвалини про великого царя, народ має лише виконувати волю. й досі ця традиція існує в тій чи інший формі протягом століть
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 12208
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 825 раз.
- Подякували: 1759 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
4
5
Додано: Пон 30 бер, 2026 08:49
ЛАД написав:
В Россию они вошли уже более-менее сформированной нацией и существовали как Великое княжество. Не могу ручаться, но сомневаюсь, что они оценивают то время как оккупацию. Хотя независимыми они не были и признавали русского царя своим государем.
Фінляндія перебувала у складі Російської імперії як автономне Велике князівство Фінляндське з 1809 по 1917 рік після перемоги Росії у війні проти Швеції. Вона мала особливий статус, власні закони, парламент (з 1906 р.) та валюту, користуючись значною внутрішньою автономією, яку Росія намагалася обмежити лише наприкінці XIX — на початку XX століття. Ключові аспекти періоду (1809–1917):
Отримання автономії: Після Російсько-шведської війни (1808–1809) Олександр I підтвердив права та привілеї фінського народу, зробивши Фінляндію Великим князівством.
Столиця: У 1812 році Олександр I переніс столицю з Турку до Гельсінкі (Гельсінгфорс), щоб віддалити її від шведського впливу.Спеціальний статус:
Фінляндія мала власну валюту (марку, введена у 1860 р.), пошту, митницю та збройні сили. Вона не входила до складу Російської імперії як звичайна губернія.Русифікація: Наприкінці XIX — початку XX ст. (особливо з 1899 р.) Росія розпочала політику русифікації, намагаючись обмежити автономію та уніфікувати управління.
Демократичні реформи: У 1906 році було створено сучасний однопалатний парламент, а Фінляндія першою в Європі надала жінкам рівні виборчі права.
Незалежність: 6 грудня 1917 року, скориставшись революційними подіями в Росії, Фінляндія проголосила себе незалежною державою.
Цей період відіграв важливу роль у формуванні фінської національної свідомості, дозволивши країні зберегти правову систему та розвинути власні демократичні інститути, на відміну від багатьох інших частин імперії.
чому цар Олександр не закріпачив фінів, після приєднання до Російської Імперії (якщо
в роісії фінів називали "грязные чухонцы"
«Чухонцы» (или «чухна») — это устаревшее, дореволюционное название прибалтийско-финских народов (финнов, ингерманландцев, эстонцев, карелов, ижоры), которые традиционно проживали в окрестностях Санкт-Петербурга и на территории Финляндии.
Прилагательное «грязные» добавлялось как пренебрежительный, оскорбительный эпитет, который приобрел широкое хождение ближе к Октябрьской революции.
для чого такі привілеї (Парламент, власна валюта, деякі права людини)?
тому що всі роки існування недоімперії (з часів Петра першого) -роіся залежала від Франції, Британії і Прусії (як основних кредиторів), і після отримання чергового кредиту заключала різні військо-політичні союзи і воювали за гроші (тобто з часів Румянцева, Суворова, Кутузова) воювали на чужих територіях як наймана армія.
тому привілеї для фіннів були частиною умов Тільзитського мирного договору
(підписаний
25-27 червня 1807р)Умови договору
Росія і Франція зобов'язувалися допомагати один одному в будь-яких наступальних і оборонних війнах, де цього потребуватимуть обставини.
Російська імперія зобов'язувалася:
Визнати всі завоювання Наполеона.
Визнати Рейнський союз.
Визнати Жозефа Бонапарта королем неаполітанським, Людовика Бонапарта — королем голландським, Жерома Бонапарта — королем вестфальським.
Приєднатися до антибританської континентальної блокади (таємна угода) й повністю відмовитися від торгівлі зі своїм головним партнером (зокрема, умови мирного договору зобов'язували Російську імперію повністю припинити експорт конопель до Великої Британії).
Вивести своє військо з Молдови та Волощини, завойованих в Османської імперії.
Не перешкоджати Наполеону у встановленні контролю над Іонічними островами (за кілька місяців вони увійшли до складу Іллірійських провінцій Французької імперії).
Французька імперія визнавала
і гарантувала суверенітет Ольденбурзького герцогства і ряду інших малих держав, де правили німецькі родичі російського імператора;
свободу дій Російської імперії щодо захоплення шведської Фінляндії.
Королівство Пруссія визнавало залежність від Французької імперії й погоджувалося
на передачу половини своєї території:
з колишніх польських володінь утворювалося Варшавське герцогство, залежне від Французької імперії;
провінції на західному березі Ельби передавалися новоутвореному Вестфальському королівству;
Білостоцька область відходила Російській імперії;
провінцію Котбус отримувало королівство Саксонія;
Гданськ (Данциг) стає вільним містом.
скоротити чисельність армії до 40 тис.
виплатити Французькій імперії контрибуцію в 100 мільйонів франків.
по факту договір -підтвердив поразку імперії, а те що роіся
зобов'язувалися допомагати
, так всі завойовані країни допомагали Наполеону, це аксіома
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 13420
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 3400 раз.
- Подякували: 3367 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
2
Додано: Пон 30 бер, 2026 08:59
Shaman написав:ЛАД
й так ЛАД монголо-татарське іго - це теж не окупація, це головний етап формування руської держави
, де й були закладені всі ці підвалини про великого царя, народ має лише виконувати волю. й досі ця традиція існує в тій чи інший формі протягом століть
Все так, але не Руської держави, а Московської (потім російської). Руське королівство (ще одна назва Галицько-Волинська держава) - це якраз держава зі столицею у Львові, до складу якої деякий час входило навіть Закарпаття та Люблін. На той час вважалася спадкоємицею Русі. Проіснувала 150 років, потім поступово була анексована Польщею, але і у складі Польщі ці землі тоді називалися руськими. Так само руські землі входили до складу ВКЛ, відколи литовсько-руські війська князя Ольгреда приєднали Київ перемігши Золоту орду в битві на Синіх Водах. На той час Москва ще довго залишалася під ігом у монголо-татар, і навіть після здобуття незалежності ніхто ту державу руською не називав. Це вже потім після поступового завоювання ними Києва вони захотіли рахувати свою історію від Русі, а не від Золотої орди
-
The_Rebel
-
-
- Повідомлень: 938
- З нами з: 01.06.19
- Подякував: 139 раз.
- Подякували: 232 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|0
|1237
|
Нед 22 бер, 2026 08:49
won
|
|36
|252752
|
|
|1493
|456935
|
|