Додано: Пон 30 бер, 2026 10:47
The_Rebel написав: Shaman написав:ЛАД
й так ЛАД монголо-татарське іго - це теж не окупація, це головний етап формування руської держави
,
Все так, але не Руської держави, а Московської
а кримсько- татарський народ це частина українського народу який до монголотатарського іга ніякого відношення не має
Кінчайте цю історичну шизофренію. Воно для школярів може і заходить, но тут дорослі люди)
Шо ви маєте на увазі під руською державою? 50 років козацького бунту?
А те що до того козаччина була частиною магнатської системи в Україні забудем? )
Додано: Пон 30 бер, 2026 11:08
Banderlog написав:
козаччина була частиною магнатської
системи в Україні
забудем? )
Ucraina Magna
Додано: Пон 30 бер, 2026 11:11
Banderlog написав:Шо ви маєте на увазі під руською державою?
50 років козацького бунту?
А те що до того козаччина була частиною магнатської системи в Україні забудем? )
Ні, це я говорю ще про Руське королівство (Галицько-Волинське князівство) - з 1199 по 1340 рр, це ще докозацька доба. У 1253 році Данило Галицький отримав королівську корону від Папи Римського Інокентія IV, офіційно затвердив статус Королівства Русі (лат. Regnum Russiae).
Додано: Пон 30 бер, 2026 11:16
І до чого ці всі перемоги під синіми водами у підсумку призвели?
через 25 років українські князі перехитрили самих себе - щоб зменшити вплив литовських, розмити польским впливом, підтримали Кревську Унію, у результаті якої стали правосославним маргінесом, а через 300 років Хмельницький і Дорошенко просилися під руку Кримського Хана та Турецького Султана, бо щось з євроінтерграціею так і не склалося. Геополітиче тупцювання на місті
Додано: Пон 30 бер, 2026 11:19
надав статус "кадидата в ЄС"
щоб тримав східний фронт своїм короліством-фортецею. Але реальної допомоги не було надано, і татари змусили його демілітаризуватися
Додано: Пон 30 бер, 2026 11:20
fox767676 написав:
І до чого ці всі перемоги під синіми водами у підсумку призвели?
через 25 років українські князі перехитрили самих себе - щоб зменшити вплив литовських, розмити польским впливом, підтримали Кревську Унію, у результаті якої стали правосославним маргінесом, а через 300 років Хмельницький і Дорошенко просилися під руку Кримського Хана та Турецького Султана, бо щось з євроінтерграціею так і не склалося. Геополітиче тупцювання на місті
У меня вообще от чтения истории тех времен постоянно возникает ассоциация то ли "на зло маме отморожу уши" то ли другая, не менее известная рифма...
Додано: Пон 30 бер, 2026 11:37
І ті перемоги (Сині Води,Куликове) сталися під час громадянської війни в Золотій Орді(1359-1381). Перемегаючи одних ханів, фактично допомогали іншим.
Литва не змогла скористатися більш вигідним географічним положенням та закріпити тимчасовий успіх — побудувати стабільну балто-чорноморську державу з модусом вівенді, що задовольняв усе населення. Краще б з Валахами, з Владом Цепешом Дракулою союз створили замість Польщі — він православний і за спинами українців не ховався.
І сталий кордор до Чорного моря можна було відбити. Може і Константинополь тоді б в встояв, і не було б ніякого 3го Риму, і Крим для православних народів чорноморського регіону, а не для кочовиків та московитів.
Додано: Пон 30 бер, 2026 11:45
мається на увазі, що самоназва сучасної Раші - Московія. Руська держава - це було Галицько-Волинське та потім в складі ВКЛ. але коли росіяне будували імперію, то вкрали й назву, щоб тягнути себе від Київської Русі, а не від дати створення Москви. власне Московське князівство й піднялося, як шнир по збору дані для Золотої Орди - така собі історія для вялікої імперії
Додано: Пон 30 бер, 2026 11:47
Shaman написав:
. але коли росіяне будували імперію, то вкрали й назву,
Заборонили мешканцям України називатися руськими ?
