Додано: Пон 30 бер, 2026 11:08
Banderlog написав:
козаччина була частиною магнатської
системи в Україні
забудем? )
Ucraina Magna
Додано: Пон 30 бер, 2026 11:11
Banderlog написав:Шо ви маєте на увазі під руською державою?
50 років козацького бунту?
А те що до того козаччина була частиною магнатської системи в Україні забудем? )
Ні, це я говорю ще про Руське королівство (Галицько-Волинське князівство) - з 1199 по 1340 рр, це ще докозацька доба. У 1253 році Данило Галицький отримав королівську корону від Папи Римського Інокентія IV, офіційно затвердив статус Королівства Русі (лат. Regnum Russiae).
Додано: Пон 30 бер, 2026 11:16
І до чого ці всі перемоги під синіми водами у підсумку призвели?
через 25 років українські князі перехитрили самих себе - щоб зменшити вплив литовських, розмити польским впливом, підтримали Кревську Унію, у результаті якої стали правосославним маргінесом, а через 300 років Хмельницький і Дорошенко просилися під руку Кримського Хана та Турецького Султана, бо щось з євроінтерграціею так і не склалося. Геополітиче тупцювання на місті
The_Rebel написав: Banderlog написав:Шо ви маєте на увазі під руською державою?
50 років козацького бунту?
А те що до того козаччина була частиною магнатської системи в Україні забудем? )
Ні, це я говорю ще про Руське королівство (Галицько-Волинське князівство) - з 1199 по 1340 рр, це ще докозацька доба. У 1253 році Данило Галицький отримав королівську корону від Папи Римського Інокентія IV, офіційно затвердив статус Королівства Русі (лат. Regnum Russiae).
надав статус "кадидата в ЄС"
щоб тримав східний фронт своїм короліством-фортецею. Але реальної допомоги не було надано, і татари змусили його демілітаризуватися
Додано: Пон 30 бер, 2026 11:37
І ті перемоги (Сині Води,Куликове) сталися під час громадянської війни в Золотій Орді(1359-1381). Перемегаючи одних ханів, фактично допомогали іншим.
Литва не змогла скористатися більш вигідним географічним положенням та закріпити тимчасовий успіх — побудувати стабільну балто-чорноморську державу з модусом вівенді, що задовольняв усе населення. Краще б з Валахами, з Владом Цепешом Дракулою союз створили замість Польщі — він православний і за спинами українців не ховався.
І сталий кордор до Чорного моря можна було відбити. Може і Константинополь тоді б в встояв, і не було б ніякого 3го Риму, і Крим для православних народів чорноморського регіону, а не для кочовиків та московитів.
Додано: Пон 30 бер, 2026 11:45
Banderlog написав: The_Rebel написав: Shaman написав:ЛАД
й так ЛАД монголо-татарське іго - це теж не окупація, це головний етап формування руської держави
,
Все так, але не Руської держави, а Московської
а кримсько- татарський народ це частина українського народу який до монголотатарського іга ніякого відношення не має
Кінчайте цю історичну шизофренію. Воно для школярів може і заходить, но тут дорослі люди)
Шо ви маєте на увазі під руською державою? 50 років козацького бунту?
А те що до того козаччина була частиною магнатської системи в Україні забудем? )
мається на увазі, що самоназва сучасної Раші - Московія. Руська держава - це було Галицько-Волинське та потім в складі ВКЛ. але коли росіяне будували імперію, то вкрали й назву, щоб тягнути себе від Київської Русі, а не від дати створення Москви. власне Московське князівство й піднялося, як шнир по збору дані для Золотої Орди - така собі історія для вялікої імперії
Додано: Пон 30 бер, 2026 11:47
Shaman написав:
. але коли росіяне будували імперію, то вкрали й назву,
Заборонили мешканцям України називатися руськими ?
Додано: Пон 30 бер, 2026 12:18
Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:Скільки офіційно заробляють працівники ТЦК
Додано: Пон 30 бер, 2026 12:52
fox767676 написав:
надав статус "кадидата в ЄС"
щоб тримав східний фронт своїм короліством-фортецею. Але реальної допомоги не було надано, і татари змусили його демілітаризуватися
Ага, ось так уже скоро і буде 800 років, як ми кандидати в ЄС)
Асоціацію то ще раніше підписали, ще коли Мудрий віддав заміж доньку Ганну в Париж до старого короля
Додано: Пон 30 бер, 2026 13:02
The_Rebel написав: Shaman написав:ЛАД
й так ЛАД монголо-татарське іго - це теж не окупація, це головний етап формування руської держави
, де й були закладені всі ці підвалини про великого царя, народ має лише виконувати волю. й досі ця традиція існує в тій чи інший формі протягом століть
Все так, але не Руської держави, а Московської (потім російської). Руське королівство (ще одна назва Галицько-Волинська держава) - це якраз держава зі столицею у Львові, до складу якої деякий час входило навіть Закарпаття та Люблін. На той час вважалася спадкоємицею Русі. Проіснувала 150 років, потім поступово була анексована Польщею, але і у складі Польщі ці землі тоді називалися руськими. Так само руські землі входили до складу ВКЛ, відколи литовсько-руські війська князя Ольгреда приєднали Київ перемігши Золоту орду в битві на Синіх Водах. На той час Москва ще довго залишалася під ігом у монголо-татар, і навіть після здобуття незалежності ніхто ту державу руською не називав. Це вже потім після поступового завоювання ними Києва вони захотіли рахувати свою історію від Русі, а не від Золотої орди
а хто цю дурню порадив петру I? Феофан Прокопович
Царь Петр I переименовал Московское царство (Московию) в Российскую Империю в 1721 году.
Это произошло после окончания Северной войны (1700–1721) и подписания Ништадтского мира, когда Петр I провозгласил Россию империей, а себя — императором. До этого момента в европейских источниках государство чаще называли Московией.
Феофан Прокопович був ключовим ідеологом, радником та «архітектором перебудови» Петра I, який обґрунтував самодержавство, перетворив церкву на державну структуру через «Духовний регламент» (1721) і створив концепцію «Російської імперії». Українець за походженням, він став головним ідеологом Петра I та єпископом Псковським, фактично очоливши Синод.
Основні аспекти співпраці та впливу:
Ідеологія самодержавства: Прокопович обґрунтував абсолютну владу Петра, спираючись на європейські теорії (Гоббс, Гроцій), стверджуючи, що монарх має повну владу як над державою, так і над церквою.
Реформа церкви: Прокопович написав «Духовний регламент», яким було ліквідовано патріаршество та створено Святейший Синод — державний орган управління церквою.
Створення імперського міфу: Він запропонував назвати Московію Російською імперією, запозичивши грецьке слово «Ρωσία» та додавши другу літеру «с».
Пропаганда: Прокопович був ярим панегіристом Петра, прославляв його реформи, писав праці, що виправдовували зміни, та заснував «Вчену дружину» для підтримки курсу.
Прокопович залишався відданим Петру I, допомагаючи йому модернізувати Росію за європейським зразком, незважаючи на ворожість консервативного російського духовенства
