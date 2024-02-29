Banderlog написав:Кінчайте цю історичну шизофренію. Воно для школярів може і заходить, но тут дорослі люди) Шо ви маєте на увазі під руською державою? 50 років козацького бунту? А те що до того козаччина була частиною магнатської системи в Україні забудем? )
мається на увазі, що самоназва сучасної Раші - Московія. Руська держава - це було Галицько-Волинське та потім в складі ВКЛ. але коли росіяне будували імперію, то вкрали й назву, щоб тягнути себе від Київської Русі, а не від дати створення Москви. власне Московське князівство й піднялося, як шнир по збору дані для Золотої Орди - така собі історія для вялікої імперії
) в кого вкрали? Хіба на час пєтра пєршого якась інша держава називалась руссю? Чи була держава яка претендувала?
Краткое содержание - Российский танкер вошел в кубинские воды и должен прибыть в порт в понедельник. - Президент Кубы заявил, что его страна не получала импортные товары в течение трех месяцев. - Россия и Куба выигрывают от смягчения США нефтяных санкций в связи с войной в Иране. НА БОРТУ АВИАБАЗЫ AIR FORCE ONE, 29 марта (Reuters) - Президент США Дональд Трамп в воскресенье дал понять, что меняет свою позицию по блокированию поставок нефти на Кубу, заявив, что у него «нет проблем» с любой страной, поставляющей нефть, в то время как российский танкер приближался к кубинскому порту с крайне необходимой партией груза. ..........«Если какая-либо страна хочет прямо сейчас отправить нефть на Кубу, у меня нет с этим проблем, будь то Россия или кто-то другой», — сказал Трамп. «Кубе конец. У них плохой режим. У них очень плохое и коррумпированное руководство, и получит они нефть или нет, это не будет иметь значения», — сказал Трамп. «Я бы предпочел впустить нефть, будь то Россия или кто-либо еще, потому что людям нужно отопление, кондиционирование воздуха и все остальное, что им необходимо». Выражая обеспокоенность судьбой кубинцев, Трамп выступил с рядом угроз в адрес кубинского правительства и заявил, что после урегулирования вопроса с Ираном он уделит больше внимания этой стране, расположенной в 150 км от берегов США. ........Официальное кубинское новостное издание Cubadebate назвало российскую поставку прямым вызовом американской нефтяной блокаде после того, как российский военно-морской флот сопроводил судно, находящееся под санкциями, через Ла-Манш по пути в Карибское море. Газета New York Times, ссылаясь на американского чиновника, осведомленного о ситуации, сообщила, что Береговая охрана США разрешила санкционированному судну отправиться на Кубу, хотя причина этого неясна. Однако силовая блокировка танкера могла бы усилить риск конфликта с Россией в непростой геополитический период. Бретт Эриксон из консалтинговой фирмы Obsidian Risk Advisors заявил, что прибытие «Анатолия Колодкина» имеет важное значение в свете того, что британское правительство разрешило другому кораблю из теневого флота России, «ВАЮ-1», пройти через Ла-Манш после того, как на прошлой неделе объявило о разрешении своим военным подниматься на борт таких судов, проходящих через территориальные воды Великобритании.
Banderlog написав:Шо ви маєте на увазі під руською державою? 50 років козацького бунту? А те що до того козаччина була частиною магнатської системи в Україні забудем? )
Ні, це я говорю ще про Руське королівство (Галицько-Волинське князівство) - з 1199 по 1340 рр, це ще докозацька доба. У 1253 році Данило Галицький отримав королівську корону від Папи Римського Інокентія IV, офіційно затвердив статус Королівства Русі (лат. Regnum Russiae).
руське королівство трималось під парасолькою орди, і люблін з закарпаттям взяли за підтримки орди , з падінням орди і громадянськими війнами західні єаропейькі сусіди розтягнули те королівство по шматках. Та і козацький варіант України був створений в союзі спочатку кримського ханства а потім перейшов під протекторат московського ханства. Український народ виник не тільки з словянських, но і з тюркських племен.
vt313 написав:Практично по всіх позиціях москалі програли. І на сьогодні намає сценаріїв, крім фантастичних, щоб вони вийшли хоть на рівень 2022. Поразка всюди.
а по демографії?
На півночі рф мешкають переважно ведмеді. В Сибіру та на Далекому Сході - китаїзація повним ходом. На решті територій - масове завезення рабсили з Таджикістану та іже з ними. Скільки утилізовано в Україні - хз, але навряд чи війна сприяла буму народжуваності, враховуючи як скорочувалися доходи населення.
Проигрывать москали начнут тогда, когда начнут выходить с оккупированных украинских территорий. Но понятное дело на словах им будут твердить иное.
Зависимость доходов населения и рождаемости возможно связаны, но не так все однозначно. Взаимосвязь скорее обратная. Например, взять Китай. Плодились раньше как мыши, когда были бедными. Сейчас заметно растолстели и рождаемость ... упала. Интересная зависимость возникает с рождаемостью у толстых.
Или взять Африку. Рождаемость там сейчас офигенная. Число детей в семьях зашкаливает мягко говоря. Хотя живут бедненько. Наверное.
назву Русь мала інша держава. це якби турки назвали себе Турецькою Візантією, бо бач захопили Константинополь. але їм це було не потрібне, тому називаються просто Туреччиною, й не розповідають про свою історію від народження Христа...
а як же галицьке магна ядро із окупованим УРСР Лембергом і насильно приєднаним до Києва злочинним пактом Рібентропа-Молотова?
До чого тут африканці чи китайці - в них війна йде? А молодих кацапів утилізують в Україні понад 30 тисяч на місяць. Чи багато жінок захочуть народжувати, знаючи, що чоловіка можуть мобілізувати або (якщо він вже на війні) він може повернутися калікою чи в мішку? Які перспективи потім у цієї жінки - народити та виховувати без батька чи з батьком-калікою, який потребує довічного догляду? Чи багато бажаючих одружитися з жінкою, в якої вже є дитина? Повірте, кратно менше, ніж з тою, яка ще не народжувала.
Shaman написав:назву Русь мала інша держава. це якби турки назвали себе Турецькою Візантією, бо бач захопили Константинополь. але їм це було не потрібне, тому називаються просто Туреччиною, й не розповідають про свою історію від народження Христа...
))) Любий друже, не було ніякої "Візантії", була 2 тис. річна Римська Імперія "Візантийці" називали себе римлянами "ромеями", хоча здебільшого були греками, вірменами і т.і. Після захоплення Константинополя
После завоевания Мехмед претендовал на звание цезаря Рима (осман. قیصر روم, тур. Kayser-i Rum), основываясь на том, что Константинополь был резиденцией и столицей Римской империи с момента её переноса сюда в 330 году Константином I[4]. Этот титул был признан Патриархом Константинопольским, однако не признавался большинством европейских монархов.
Те що візаентийські імператоори - "цезарі Риму" ніким не оскаржувалося.
Официальным титулом византийского императора был Василевс и автократор ромеев (греч. βασιλεὺς καὶ αὐτοκράτωρ Ῥωμαίων), что означает «Царь и самодержец римлян». Этот титул подчеркивал преемственность от Римской империи, православный статус правителя и его абсолютную власть.
+2 Навіть франкські королі називали свою імперію "Священною Римською Імперіею"
Священна Римська імперія (962–1806) — це наддержавне утворення, що об'єднувало території Західної та Центральної Європи, переважно німецькі землі, під номінальною владою виборного імператора.