Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
Макроекономіка України.
Політика та гроші
Політика та гроші
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2026 18:19

  _hunter написав:Т.е. в той же Германии времен развала Берлинской Стены - компромисс найти смогли, а тут - уникальная ситуация, получается? 🤔

Так, там був простий компроміс:
Західні німці хотіли "Великої Німеччини", східні німці хотіли "Жити так як західні".
"Східні німці" чітко розуміли що вони другорядні і не рипались.
Мова одна.
ВСЕ. Особливих проблем немає.
andrijk777
Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2026 18:20

  vt313 написав:Ох ці історики.
А назвіть країни, де ніколи не було силового притистояння з владою.

Весь бенілюкс зі швейцаріею і т.і, там де людей протестантська етика навчила проблеми в собі шукати, а не у сусіда, що не так паляницю вимовляє, чи у владі що у якогось міфічного колі-проктолога бізнес віджала.
fox767676
Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2026 18:23

  fox767676 написав:
  andrijk777 написав:Неможливий компроміс!!! Точніше точно був неможливий в січні 2014.
Зараз фактично проблема зникла - Схід розгромлений, частково окупований, частково знищений, частково люди втекли.
Проблема майже зникла(тобто сильно зменшилась), нажаль сильно зменшилась і Україна.


Яценюку 30 січня пропонувалося прем'єр-міністерське крісло.
Щодо регіональних відмінностей — ось навіщо було чипати мовний закон Ківалова?
Комусь воно там заважало?
І нікуди нічого не зникло, поки є Одеса з Бесарабією, воно буде залишатися інтересом москви. А люди зі Сходу великою мірою залишилися в Україні, на ЗУ, гадаю, їх присутність збільшилася. 12 років війни ніяк не наблизили Україну до Європи, навпаки прогнозую ресентимент, бо Європа відверто від нас морозиться,бачачи в Україні лише джерело солдат. Треба було закруглятись по фінському сценарію у 2022 на хвилі національного піднесення, а зараз буде розбрат

Це нюанси. Суті проблеми ніякий Яценюк не вирішував.
А до чого тут москва? Ми ж говоримо про внутрішні проблеми.
Ми ніколи до Європи близькі не були, це ілюзії.
andrijk777
Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2026 18:28

Компроміс він такий ... дивитись тільки на інтереси москви ...

Дружина хотіла на море, чоловік у гори.
Досягли компромісу - всі їдуть на море, але чоловіку дозволено взяти лижі

pesikot
Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2026 18:39

pesikot

до речі, не підкажеш, хто досі стирчить біля хвиртки в надії, що відкриють ? )


Прошу звернути увагу, біля західної хвіртки))

andrijk777

Ми ніколи до Європи близькі не були, це ілюзії.


Але якщо йти на прорив корону, то все ж західного 😅
Вірно, Хантер?
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 30 бер, 2026 18:43, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2026 18:39

  andrijk777 написав:Ми ніколи до Європи близькі не були, це ілюзії.


але ця ілюзія і призвела до такого "гіркого катаклізму"
надто багато поставили на західний вектор
fox767676
Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2026 18:46

Victim blaming
Hotab
Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2026 19:00

Ну не ілюзії призвели а надії(бажання). НЕ плутайте бажання і ілюзії. В "сходу" також були "ілюзії" щодо РФ. Очевидно вони вже розвіялись.

Я(як представник "заходу") ставив на західний вектор. По-вашому "захід" мав поступитись? А чого це? Це "схід" мав поступитись. І поступився в кінці кінців. :D :D

Я ж вам кажу - не було компромісу. Не могло бути!
andrijk777
Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2026 19:11

1 секунда
В історії Швейцарії відбулося кілька значних повстань та громадянських конфліктів, що вплинули на її державність: Селянська війна (1653), Гельветійська революція (1798), «Війна палиць» (1802) та Зондербундська війна (1847). Вони були спричинені податковим гнітом, французькою окупацією або релігійними/політичними суперечностями між кантонами.

Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2026 19:14

  andrijk777 написав:Ну не ілюзії призвели а надії(бажання). НЕ плутайте бажання і ілюзії. В "сходу" також були "ілюзії" щодо РФ. Очевидно вони вже розвіялись.

Я(як представник "заходу") ставив на західний вектор. По-вашому "захід" мав поступитись? А чого це? Це "схід" мав поступитись. І поступився в кінці кінців.

Я ж вам кажу - не було компромісу. Не могло бути!


Між розумними людьми завжди може бути компроміс, навіть він-він.

На що ви розраховували з західним вектором? Швидкий вступ, перешкодою якому була тільки Партія регіонів?
Проблеми з західним та східним вектором не дзеркальні, і мотиви їх прихильників були різні.
Східний - тільки подати заявку на ЄЕП - і в москві з радістю почнуть процес.
Західний - будуть морочити голову стандартами, "кластерами" - 20+безкінечність років, і нема гарантії що все скінчиться чимось кращим ніж економічна криза, конфліктом з рф, економічними війнами і зачиненими з рф кордонами. Якби мешканцям Донбасу, Криму чи Одеси гарантували швидкий вступ в ЄС впродовж року, гадаю більшість не була б проти. А так люди були навчені крахом надій перебудови та приватизації 90х, тому проявляли обґрунтований скептицизм.
Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Напад США та Ізраїлю на Іран
won » Нед 22 бер, 2026 08:49
0 1375
Переглянути останнє повідомлення
Нед 22 бер, 2026 08:49
won
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
36 253396
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 січ, 2026 09:53
Letusrock
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 457556
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo

