|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Пон 30 бер, 2026 22:14
andrijk777 написав:fox767676
Вашу відповідь стерли, але я прочитав.
Ні, я не згідний.
"Захід" - це високий рівень життя, демократія, свобода, українська мова.
"Схід" - це ніщета, диктатура, російська мова.
Навіть зараз у нас немає компромісу. В 2014 його 100% не було.
Щодо Майдану - легко про це говорити сьогодні, ми знаємо що сталось далі.
Тоді - Майдан це однозначно прогресивна подія, рух вперед. Те що на нас напав сумашетший сусід це не вина Майданів, не маніпулюйте.
Представте собі тоді легко дехто знав, що після ваших скакань та танців буде війна з росією. Але скачіть далі.
Чи мож вже не скачеться не на часі? Високий рівень життя демократія та свобода настали? І благоденствіє.
Як там у вас було? Я з ганьбою жити не буду, кулявлоба то кулявлоба але разом і до кінця!
А щас шото раптом ну його в пєнь. Хай інші і жінки хай
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 5078
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 123 раз.
- Подякували: 111 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
1
Додано: Пон 30 бер, 2026 22:20
Banderlog написав:
що після ваших скакань та танців буде війна з росією. Але скачіть далі.
А до танців була окупація росіянами крісел Президента, Премєра, Голови СБУ , Голови ЗСУ , Голови МВС, і так далі...
Тому якщо тобі подобалось танцювати в секті гундяєва під керівництвом кадрових офіцерів російських спецслужб... - то це не говорить про те, що якби ми не поскакали- ти б не опинився десь в Магадані , за розкрадання соціалістичної власності російських олігархів типу коньяк....
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 28291
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 299 раз.
- Подякували: 3007 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Пон 30 бер, 2026 22:31
fox767676 написав:
Представте собі тоді легко дехто знав, що після ваших скакань та танців буде війна з росією
Я навіть писав не про майдан та гарячу війну, а просто про вектор політичного руху та наслідки.
Після помаранчевого майдану, було змодельовано легкий сценарій розвитку подій - зеро євроінтеграції, економічна війна з росією, зеро допомоги від Заходу у цій війні. Янукович ж відверто казав Меркель що вони ,європейці, кинули його сам на сам у газових війнах з росією. Навіщо було перестрибувати на рівень конфронтації вище, якщо навіть м'який було провалено.
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 5456
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 428 раз.
- Подякували: 223 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 30 бер, 2026 22:35
Зніми нарешті кастрюльку з голови за яника 2 рази голосувало половина виборців тодішньої України.
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 5078
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 123 раз.
- Подякували: 111 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
1
Додано: Пон 30 бер, 2026 22:40
А де і хто «стрибав» з кастрюлею, коли кацапам хотілось віджати Тузлу?
Може все ж поведінка українців не має жодного значення, коли поряд кровожерливий сусід який не поважає міжнародні договори?
Востаннє редагувалось Hotab
в Пон 30 бер, 2026 22:41, всього редагувалось 1 раз.
-
Hotab
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 18438
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 406 раз.
- Подякували: 2597 раз.
-
-
Профіль
-
-
6
8
5
Додано: Пон 30 бер, 2026 22:40
Если он её снимет то оттудова выпадет партбилет КПСС выданный в ЗГВ при Громыке и Язове ещё.
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 5779
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 300 раз.
- Подякували: 376 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 30 бер, 2026 22:41
При чому тут кастрюлька?
Ти б зняв з своїх вух і вух тих хто ДВА рази проголосував за бандюковича..
Тобто вони хотіли бандитів-а ми винуваті що не дозволили їм в табори потрапити..
Може подякуєш спочатку, бо бандюкович з сімейкою твої дрібні танці з коньяком точно не дозволи в би
Бандюкович цим сам займався на рівні Державному продаючи донецьку горілку по 2,90 грн
Тому якраз йому конкуренти а-ля ти були не потрібні, а раз так, то тебе особисто наші танці врятували від потрапляння в якийсь карьєр з гирькою на ногах.
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 28291
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 299 раз.
- Подякували: 3007 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Пон 30 бер, 2026 22:45
Чогось російский голова ЗСУ при Януковічі розпродав зброї не більше ніж американський Толя Гриценко при Ющенко. І Майдан чомусь не хотів розганяти. Буратіньйо навіть знає чому
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 5456
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 428 раз.
- Подякували: 223 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|0
|57
|
|
|0
|1435
|
Нед 22 бер, 2026 08:49
won
|
|36
|253548
|
|