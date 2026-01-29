

Добре, розберемо предметно — що саме продавалось і як це вплинуло на стан ЗСУ до 2014 року.



🔹 1. Що продавали при Гриценку (2005–2007)



Це період після СРСР, коли Україна мала гігантські надлишки техніки.



Типові продажі:

• Танки Т-72 (сотні одиниць, бо Україна робила ставку на Т-64/Т-80)

• БТРи (БТР-70/80)

• Артилерія

• Літаки (частково) — переважно старі або надлишкові

• Боєприпаси



Логіка:

• армію скорочували

• частина техніки реально була зайвою або застарілою

• продажі йшли через офіційні контракти



Проблеми:

• іноді продавали не настільки вже й «зайве»

• гроші не завжди ефективно повертались у модернізацію армії



🔹 2. Період після Гриценка (2008–2010)



Це важливо: багато рішень про продажі розтягнуті в часі.

• продовжувався експорт танків (зокрема в Африку, Азію)

• Україна стабільно входила в топ-10 експортерів зброї



🔹 3. При Януковичі (2010–2013, включно з Саламатіним)



Що продавали:

• Танки Т-72 і Т-55

• Бронетехніка

• Авіація (частково)

• Ракетне озброєння і комплектуючі

• великі контракти (наприклад, Таїланд, Ірак)



Особливості:

• створено «Укроборонпром» (централізація експорту)

• більше акценту на грошових контрактах і прибутках



Проблемні моменти:

• є підозри, що частину боєздатної техніки не залишали для ЗСУ

• слабке фінансування армії всередині країни

• провал у ремонтах і модернізації



🔹 4. Ключова різниця між періодами



👉 Не стільки “хто більше продав”, скільки що залишилось у військах



При Ющенку:

• продавали багато, але ще залишався великий запас радянської техніки



При Януковичі:

• продавали далі

• але паралельно:

• армія майже не фінансувалась

• техніка не ремонтувалась

• боєготовність просіла дуже сильно



🔹 5. Що реально стало проблемою у 2014



На момент початку війни:

• багато техніки:

• була на папері

• або несправна

• не вистачало:

• справних танків

• боєприпасів

• зв’язку

• частину довелось терміново відновлювати зі складів



🔹 Висновок



✔ Так, і при Гриценку, і при Януковичі продавали зброю

❌ Але твердження “один продав не більше іншого” — не має чіткої фактичної основи



👉 Головне:

• проблема була не лише в продажах

• а в тому, що:

• не вкладали у відновлення армії

• втрачалась боєготовність



