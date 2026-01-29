Відійди від хвіртки!! Нема чого там стояти! Йди додому спати.
Додано: Пон 30 бер, 2026 23:35
Додано: Пон 30 бер, 2026 23:42
Не совсем так.
Я там написал: "Сегодня, во время существования национальных государств и сформированных наций это проще и понятнее."
Ваш подход не годится.
Например, в Украине есть незначительное меньшинство, которое считает, что Украина в составе СССР была оккупирована. Надо принять точку зрения этого незначительного меньшинства?
Додано: Вів 31 бер, 2026 00:12
Сказки бабушки Арины.
Восток не был против "західного вектору".
И никогда не возражал против сотрудничества с Западом.
Просто при этом не видел никакой необходимости рвать восточный вектор, где были потребители нашей продукции. Западу она была не нужна.
У Украины выгодное положение транзитного государства между западной и восточной Европой. Вот и надо было им пользоваться.
По понятным причинам в начале независимости у нас не было хороших дипломатов, экономистов и многих других - наиболее толковые забирались в Москву (и сами стремились). Не было "школы". К сожалению, похоже, так толком и не появилась.
А восток-запад...
Восток хотел просто жить и работать. Хорошо жить. Во "второй Франции". А западу хотелось "сатисфакции" за УПА и пр. Хотелось националистической Украины. Постепенно он этого добивался. И политики этому способствовали. Восток сопротивлялся достаточно вяло, по принципу - делайте, что хотите, только нас не трогайте. В результате запад добился своего. Ну и результаты...
Додано: Вів 31 бер, 2026 00:16
Ну і так, щоб чесно.
В 2004 фальсификации на выборах были с обеих сторон.
С какой стороны больше судить не берусь. Но были.
Так что "жорстко карати" надо было всех подряд.
