Ну от я загалом про те саме. Хрін розберешся де ця межа. Тому на мою думку, визначальне - це ставлення самих людей до цієї своєї історії. Якщо вони вважають що їм було погано, їх гнобили окупанти - ну хай це буде так. Я от не знаю, як португеси ставляться до того, що десь в якихось бувших колоніях їх сприймають як (колись) окупантів. Мені здається їм все одно. Ну хай святкують свою незалежність, якщо є гроші на що святкувати. Але ж коцабам не йметься, по-перше чешеться відновити імперію, по-друге псіхують що їх добродєтєлєй сприймають окупантами.
Не совсем так. Я там написал: "Сегодня, во время существования национальных государств и сформированных наций это проще и понятнее."
В соответствии с международным гуманитарным правом (МГП), оккупация имеет место, когда государство осуществляет несанкционированный или фактический контроль над территорией, на которую оно не имеет суверенных прав. Статья 42 Гаагских правил 1907 года определяет оккупацию следующим образом: «Территория считается оккупированной, когда она фактически находится под властью враждебной армии. Оккупация распространяется только на ту территорию, где такая власть установлена и может осуществляться».
andrijk777 написав:........ Я(як представник "заходу") ставив на західний вектор. По-вашому "захід" мав поступитись? А чого це? Це "схід" мав поступитись. І поступився в кінці кінців.
Я ж вам кажу - не було компромісу. Не могло бути!
Сказки бабушки Арины. Восток не был против "західного вектору". И никогда не возражал против сотрудничества с Западом. Просто при этом не видел никакой необходимости рвать восточный вектор, где были потребители нашей продукции. Западу она была не нужна. У Украины выгодное положение транзитного государства между Западом и Востоком. Вот и надо было им пользоваться. По понятным причинам в начале независимости у нас не было хороших дипломатов, экономистов и многих других - наиболее толковые забирались в Москву (и сами стремились). Не было "школы". К сожалению, похоже, так толком и не появилась. А восток-запад... Восток хотел просто жить и работать. Хорошо жить. Во "второй Франции". А западу хотелось "сатисфакции" за УПА и пр. Хотелось националистической Украины. Постепенно он этого добивался. И политики этому способствовали. Восток сопротивлялся достаточно вяло, по принципу - делайте, что хотите, только нас не трогайте. В результате запад добился своего. Ну и результаты...
Поняття «Русь» у пам’ятці не зводиться до меж одного державного утворення. У науковій літературі його зазвичай тлумачать як відображення ширшого історико-культурного та церковно-політичного уявлення про «руські» землі.[6][5][8]
Таке розуміння пояснює включення до переліку міст, що на час укладання тексту належали до різних політичних центрів або церковних просторів, зокрема земель Великого князівства Литовського, Молдавії та болгарських земель.[1][6]
Верно. И что? Когда то было "державне утворення" под названием "Русь"? Разве что галицко-волынское "Королівство Руське".
andrijk777 написав:fox767676 Вашу відповідь стерли, але я прочитав. Ні, я не згідний. "Захід" - це високий рівень життя, демократія, свобода, українська мова. "Схід" - це ніщета, диктатура, російська мова.
Х... на постном масле. Если это про "Захід"-"Схід" Украины. Даже спорить не буду.
Тоді - Майдан це однозначно прогресивна подія, рух вперед.
Далеко не аксиома. И уже писал - Майдан декабря - начала января заметно отличается от того, что было позже. Можно считать, что было 2 разных Майдана.
budivelnik написав:...... Недовго музика грала Не довго фраєр танцював....
Об'єднані Арабські Емірати в один момент миттєво конфіскували більше 500 мільярдів доларів у Ірану після ракетного обстрілу своїх міст. ..... Іран ударив по Еміратах. За даними міністерства оборони ОАЕ, з того часу Тегеран випустив по країні 414 балістичних ракет, 15 крилатих ракет і майже 1 900 дронів. Уламки збитих ракет падали на житлові квартали Дубая та Абу-Дабі, пошкоджено готель Burj Al Arab та вежі в Dubai Marina. Дубайський аеропорт — один із найбільш завантажених у світі — тимчасово припинив роботу після того, як дрон підпалив паливний резервуар на його околицях. Загинули 11 людей, поранено 178. Відповідь Абу-Дабі виявилася несподівано прагматичною. Без судових розглядів та дипломатичних нот ОАЕ вилучили іранські активи на фантастичну суму в 530 мільярдів доларів! Радник президента з дипломатії Анвар Гаргаш дав формальне обґрунтування: будь-яке врегулювання має включати іранські репарації та гарантії неповторення агресії. Репарації вже отримано.
Много раз просил давать ссылки. На приличных источниках не нашёл. Или это взято из комментария к новости УНИАН на фейсбуке от "Валерий Магала"? При этом сама новость диаметрально противоположная:
Конфлікт приносить Ірану мільярдні вигоди, тоді як Трамп опинився у дипломатичній пастці, пише Financial Times.
Не правда. Ніякого УПА і сатисфакції "захід" не хотів. Це перебільшення. Так само можна сказати що "схід" хотів російської мови. Захід переміг бо в нього була більш-менш чітка ідея. У сходу ідеї не було. - Це головна причина.