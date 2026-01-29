ЛАД написав:А восток-запад... Восток хотел просто жить и работать. Хорошо жить. Во "второй Франции". А западу хотелось "сатисфакции" за УПА и пр. Хотелось националистической Украины. Постепенно он этого добивался. И политики этому способствовали. Восток сопротивлялся достаточно вяло, по принципу - делайте, что хотите, только нас не трогайте. В результате запад добился своего. Ну и результаты...
Не правда. Ніякого УПА і сатисфакції "захід" не хотів. Це перебільшення. Так само можна сказати що "схід" хотів російської мови. Захід переміг бо в нього була більш-менш чітка ідея. У сходу ідеї не було. - Це головна причина.
Яка чітка ідея була у заходу? Окрім УПА і націоналізму? А схід наелся идей в Союзе и уже хотел не идей, а нормальной жизни. Особенно, после 90-х.
Ранее в понедельник Иран заявил, что получил мирные предложения от США через посредников после переговоров, состоявшихся в воскресенье между министрами иностранных дел Пакистана, Египта, Саудовской Аравии и Турции. Представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи заявил, что эти предложения «нереалистичны, нелогичны и чрезмерны». «Наша позиция ясна. Мы подвергаемся военной агрессии. Поэтому все наши усилия и силы сосредоточены на самообороне», — заявил он на пресс-конференции. Вскоре после заявлений Багаи Трамп написал в социальных сетях, что Соединенные Штаты ведут переговоры с «более разумным режимом» о прекращении войны в Иране, но при этом он также выступил с новым предупреждением по поводу Ормузского пролива.
«Достигнут значительный прогресс, но если по какой-либо причине соглашение не будет достигнуто в ближайшее время, что, вероятно, и произойдет, и если Ормузский пролив не будет немедленно «открыт для бизнеса», мы завершим наше прекрасное «пребывание» в Иране, взорвав и полностью уничтожив все их электростанции, нефтяные скважины и остров Харг», — написал Трамп. Трамп также пригрозил атаковать опреснительные установки, которые снабжают Иран чистой водой.
В Белом доме заявили, что Трамп рассматривает возможность попросить арабские страны оплатить расходы на войну. «Я знаю, что у него есть такая идея, и я думаю, вы еще услышите от него об этом», — сказал Ливитт в ответ на вопрос журналиста по этому поводу. Его администрация запросила дополнительные 200 миллиардов долларов на финансирование войны, что встречает жесткое сопротивление в Конгрессе США , который должен утвердить новые расходы.