... «Достигнут значительный прогресс, но если по какой-либо причине соглашение не будет достигнуто в ближайшее время, что, вероятно, и произойдет, и если Ормузский пролив не будет немедленно «открыт для бизнеса», мы завершим наше прекрасное «пребывание» в Иране, взорвав и полностью уничтожив все их электростанции, нефтяные скважины и остров Харг», — написал Трамп. Трамп также пригрозил атаковать опреснительные установки, которые снабжают Иран чистой водой.
а щодо цього. я гадаю, цього не станеться, це так важель впливу. тому Раша намагається це зробити, а США лише погрожує. але в Раші не виходить, а США за потребу зможуть. бо питання про що? про блокування Ормузької протоки - на кону виживання багатьох країн. якщо Іран не піде на компроміс, ніхто не буде згадувати, з чого все почалося - його все одно примусять до розблокування...
Hotab написав: Позицію вас обох я чітко знаю і розумію. Нічого нового давно не бачу) Нічию сторону приймати не хочу, бо там і нема чітких різних сторін. Досі не розумію за що ви там рубаєтесь))
й насправді це ознака що проруська пропаганда працює.
бо позиції не однакові - якщо коротко, то ЛАД так чи інакше пропонує підпасти під вплив Раші, він не хоче визнати, що можна існувати взагалі без Раші, як це роблять купа країн Європи. при поточній владі Раші, при їх політиці, коли будь-яка критика на Раші - це вже екстремизм.
загалом позиція зараз одна - ми готові до перемовин, але Раша не хоче поки їх, й лише імітує. це зрозуміло всім адекватним людям. не зрозуміло лише ІПСОшкам. й деяким місцевим дурникам, яких ніяк не відпустить руський мир - ці все намагаються звинуватити Україну у відсутності результатів перемовин
давай уже нарешті "не словом а ділом", щоб рф здригнулась і почала просити негайного миру. А то строчите тут без кінця про якихось "ми", які повинні, у яких нема вибору і т.д. Чомусь ці "ми" та "адекватні люди" не воюють по 1001 причині а на фронті виходить, переважно ті самі неправильні українці, про яких постійно пишеш
ЛАД написав:Яка чітка ідея була у заходу? Окрім УПА і націоналізму? А схід наелся идей в Союзе и уже хотел не идей, а нормальной жизни. Особенно, после 90-х.
Шо ви вчепились в "нормальной жизни"? А захід не хотів "нормальной жизни"? Хорошого життя хочуть усі і завжди. В тому і діло що схід хотів лиш "нормальной жизни" і більш нічого. А захід хотів демократії, свободи, чесних виборів, і стати звичайною європейською країною. Не вийшло, нажаль, але бажання було(є).