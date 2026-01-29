Додано: Вів 31 бер, 2026 20:28
andrijk777 написав: ЛАД написав:
Яка чітка ідея була у заходу? Окрім УПА і націоналізму?
А схід наелся идей в Союзе и уже хотел не идей, а нормальной жизни. Особенно, после 90-х.
Шо ви вчепились в "нормальной жизни"? А захід не хотів "нормальной жизни"? Хорошого життя хочуть усі і завжди.
В тому і діло що схід хотів лиш "нормальной жизни" і більш нічого.
А захід хотів демократії, свободи, чесних виборів, і стати звичайною європейською країною. Не вийшло, нажаль, але бажання було(є).
Какой "демократії, свободи, чесних виборів" не хватало в 90-е годы?
Полные штаны были.
Не рассказывайте сказки. Схід не требовал ставить памятники Ленину-Сталину, не выставлял никаких политических требований. С удовольствием и без всякого принуждения пел хорошие украинские песни, которые тогда появились и не ограничивал употребление украинского языка.
А захід требовал
признание Бандеры и Шухевича национальными героями, возмущался тем, что им нет памятников на востоке и нет улиц и площадей, названных их именем. Не буду вам напоминать о славнозвісной Фарион и её выступлениях даже перед детьми. Или вы скажете, что она маргиналка? Возможно. Но только почему-то захід её не осуждал.
Бросьте вы тень на плетень наводить.
Захід у нас был и остаётся "идейным". Хотя, конечно, он неоднороден (как и схід). Как везде, есть разные люди. У нас тоже - шаман, вроде, схід, а бандерлог захід.
Я говорю об "активистах", которые оказывали и оказывают сильное влияние на развитие Украины.
Додано: Вів 31 бер, 2026 20:36
ЛАД
я бы даже не лез в бандеру , схид-захид и т.д.
андрий пишет что вот те кто за майдан те за прогресс были, а те кто не за майдан - типа за регресс
при этом признает что цели Майдана с курсом на ес-интеграцию были утопией с самого начала
все попытки, поползновения в сторону запада во время ющенковского 5 летнего эксперимента были отсечены и москвой, и западом
Тогда в чем тогда прогресс? В ношении розовых очков и самообмане?
Додано: Вів 31 бер, 2026 20:46
Shaman написав: pesikot написав:
Чушпан — это унизительное жаргонное слово, обозначающее человека, который не состоит в уличной банде (группировке), является «чужим», слабым, «лохом» или аутсайдером. Термин получил широкую известность благодаря сериалу «Слово пацана», описывающему «казанский феномен» 1980-х, где чушпаны были жертвами «пацанов»
Це з якої румунської мови ...
яка румунська мова, він же не вміє... паспорт є, а мови не знає
там АУЕ вибито на лобі або ще десь. вперемішку з чорносотенними ідеями. ну й Домострой до купи
а смисл мені їх мову вчити? Присягу прогикав як віршик, на базарі рівня вистачить щоб добазаратись.
Сказати буна дзіва і послати можу, цифри знаю. Ну на воду скажу тільки мінеральна вода а на вино тільки солодке вино) чи з горілки сходу скажу лиш раків. для мене достатньо.
Сказав кафя амерікано фере захер і вже, готово. Як сказати з цукром не з
наю, цукор вредний
Додано: Вів 31 бер, 2026 20:52
На фоні візиту Зеленського до королівства Йорданія. Варто згадати що саме ця Близький Східна країна активно допомагала із озброєння для Сил Оборони. Літом 2022 вони нам передали достатню кількість ЗРК "Стріла 10" і декілька тисяч ракет до них. Потім ці ЗРК отримували новостворені бригади, які пішли в бій на Херсонському і Харківському напрямку, як правило машини навіть не перекрашували і вони так і йшли в бій, у піщаному камуфляжі.
Додано: Вів 31 бер, 2026 21:23
fox767676 написав:
я бы даже не лез в бандеру , схид-захид и т.д.
андрий пишет что вот те кто за майдан те за прогресс были, а те кто не за майдан - типа за регресс
при этом признает что цели Майдана с курсом на ес-интеграцию были утопией с самого начала
все попытки, поползновения в сторону запада во время ющенковского 5 летнего эксперимента были отсечены и москвой, и западомТогда в чем тогда прогресс
? В ношении розовых очков и самообмане?
Единственный взгляд, который объясняет все нестыковки по обоим майданам в Украине, заключается в представлении обоих майданов как именно кремлевских проектов в интересах Газпрома. Именно Газпром стал единственным бенефициаром от обоих майданов.
А это более чем достаточно, чтобы неглупым людям начать подозревать кремль, чтобы тут не плели прокремлевские боты або наші дурні, а не искать заказчиков майданов где-нибудь еще на стороне, например в жирной Европе.
Систему государственной власти или ее главу снести силами ее народа невозможно без участия другого более крупного государства в этом процессе.
Политика состоит из 100% вранья, иначе успеха в делах у политиков не будет. Посмотрите как врет Трамп, публично унижая Зеленского и принимая х... на Аляске, снимая с него статус непринимаемой нигде особы. Хотя реально он готовился к откусыванию голов у союзников росии-оккупанта с государственной властью мафиозного типа.
Поэтому не верьте, что Запад финансировал майданы, не смотря на лозунги на майдане, вводящие в заблуждение. кремлевская пропаганда особенно до войны могла убедить кого угодно и в чем угодно.
Додано: Вів 31 бер, 2026 21:49
buratinyo написав: fox767676 написав:
я бы даже не лез в бандеру , схид-захид и т.д.
андрий пишет что вот те кто за майдан те за прогресс были, а те кто не за майдан - типа за регресс
при этом признает что цели Майдана с курсом на ес-интеграцию были утопией с самого начала
все попытки, поползновения в сторону запада во время ющенковского 5 летнего эксперимента были отсечены и москвой, и западомТогда в чем тогда прогресс
? В ношении розовых очков и самообмане?
Единственный взгляд, который объясняет все нестыковки по обоим майданам в Украине, заключается в представлении обоих майданов как именно кремлевских проектов в интересах Газпрома. Именно Газпром стал единственным бенефициаром от обоих майданов.
А это более чем достаточно, чтобы неглупым людям начать подозревать кремль, чтобы тут не плели прокремлевские боты або наші дурні, а не искать заказчиков майданов где-нибудь еще на стороне, например в жирной Европе.
Систему государственной власти или ее главу снести силами ее народа невозможно без участия другого более крупного государства в этом процессе.
Политика состоит из 100% вранья, иначе успеха в делах у политиков не будет. Посмотрите как врет Трамп, публично унижая Зеленского и принимая х... на Аляске, снимая с него статус непринимаемой нигде особы. Хотя реально он готовился к откусыванию голов у союзников росии-оккупанта с государственной властью мафиозного типа.
Поэтому не верьте, что Запад финансировал майданы, не смотря на лозунги на майдане, вводящие в заблуждение. кремлевская пропаганда особенно до войны могла убедить кого угодно и в чем угодно.
початково майдан фінансували регіонали. Фірташ перший інвестор проекту.
