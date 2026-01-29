там все рядом.
Окрім того регіон перенаселений і без зовнішньої торгівлі не здатний прогодувати населення.
Додано: Вів 31 бер, 2026 23:48
Додано: Вів 31 бер, 2026 23:53
Ти застряг в комунізізмі/націоналсоціалізмі...
Так , тоді цього правила не було ... і тому НАСЕЛЕННЯ відгрібало по повній за бажання якогось пуйла повоювати....
А тепер
Покажи мені країну в якій виконані кілька пунктів
а - країна найсильніша економічно
б - населення знаходиться по якості життя в десятці найкращих країн
і при цьому там НЕДЕМОКРАТИЧНИЙ устрій...
Спробуєш назвати китай - не проходить по ввп на душу населення..
Якщо ж почнемо шукати поганців то там список не широкий
Іран
північна Корея
педерація
частково Китай (хоча останній у війнах за останні років 50-55 , помічений не був, остання здається у Вьєтнамі в 1972 )
Востаннє редагувалось budivelnik в Вів 31 бер, 2026 23:54, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 31 бер, 2026 23:53
Всё равно не очень понял.
Промисловість знищена, но, к счастью, не на 100%. Что-то ещё сохранилось. Почти чудом.
Додано: Сер 01 кві, 2026 00:03
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Логику "сапога" который не видит дальше своего полковничьего носа понять не сложно. Воююем до
Последнего патрона, когда закончатся вы в плен а я интернируюсь.
Пришел сюда ]- " а че вы не радуетесь 30 русских подбили " . А за это время покаиподбили 100 украинцев выехали насовсем 200 пниняли решение уехать при первой возможности. И еще неизвестно сколько от кабов погибло
Скот в погонах размечтался что перед ним оправдываются
Додано: Сер 01 кві, 2026 00:22
Да я не в качестве адвоката.
Но, действительно, хотелось бы хоть немного более культурного общения, не уровня коммунальной кухни или, тем более, подвортни.
Администрация когда-то объяснила, что они не собираются заниматься воспитанием участников. В результате, правда, заметно вырос уровень хамства на форуме, а многие толковые и знающие люди ушли.
А вот резать свинью и переработать на колбасу я не сумею. Никогда не приходилось и даже не наблюдал. Коров как-то разделывать пришлось, лет 40 назад. Но не перерабатывал.
Додано: Сер 01 кві, 2026 00:41
Да запросто.
Катар, ОАЭ, Саудовская Аравия.
Исключительно демократические страны.
Правда, не в десятці - 5, 18 и 25 место. Но тоже весьма неплохо. Мы на 106 месте.
Китай, конечно, на душу населения далеко отстаёт - 83 место.
Не говоря уж о том, что времена меняются.
Кто-то отстаёт, кто-то вырывается вперёд.
Кто-то становится демократичнее, а кто-то превращается в диктатуру.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 01 кві, 2026 00:54, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 01 кві, 2026 00:48
Вас опять заносит.
Додано: Сер 01 кві, 2026 01:01
Будивельник
Посты viewtopic.php?p=5945456#p5945456 и viewtopic.php?p=5945453#p5945453 даже обсуждать не буду.
И не потому, что слегка хамоватые, но по вашим меркам почти вежливые.
Просто интересно, вы окончательно потеряли способность понимать прочитанное? Хотя бы примерно правильно?
Додано: Сер 01 кві, 2026 01:05
ЛАД
Полковник рассматривает войну как спорт
Поболеть за родную комманду из прекрасного далека, и посмеяться над теми кто считает это не игрой, а исторической катастрофой. "Ну в крайнем случае проиграем вчистую, продумаешь, удар по самолюбию, бывшие кореша ушедшие в рф будут морально торжествовать а не я"
Упал от старости полувековой АН-26 которые уже 40 лет не производят
Как он это информационно выкрутил, так чтобы меня в очередной раз попытаться задеть?
РФ выпускает транспортные ИЛ-76 7-8 в год.
Сколько их сбито в 2026, 2025?
Я уже не спрашиваю про уничтожение их производства
Наш AI-Летчик подло но топорно манипулирует подачей информации с целью личных выпадов,
но вы считаете что заносит меня.
Додано: Сер 01 кві, 2026 02:06
По первой ссылке - там, по-моему, многое притянуто за уши и просто нагнетается.
По второй ссылке - так, как там описано, Красное море и Суэц уже сильно утратили своё значение. Если хуситы решат и им удастся перекрыть этот путь, то это, возможно, всё-таки будет достаточно заметно. С другой стороны, справиться с ними намного легче. Йемен намного меньше Ирана и по территории, и по населению - 35 млн, а именно хуситов ещё втрое меньше. И по экономическим и военным возможностям хуситы с Ираном не сравнимы.
