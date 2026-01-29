Глава Международного валютного фонда заявил во вторник в интервью, что фонд намерен снизить свои прогнозы глобального экономического роста в связи с войной в Иране и видит опасность в мировой экономике, которая плохо подготовлена ​​к реагированию на потрясения.



До американо-израильской атаки на Иран «мы были на пути к повышению наших прогнозов роста на 2026 год», — заявила Кристалина Георгиева агентству Bloomberg News в Вашингтоне. «Учитывая последствия войны, мы собираемся их понизить».



Новые данные должны быть опубликованы на следующей неделе, когда МВФ и Всемирный банк примут в столице США представителей мировой политики. Георгиева сказала, что ее послание им будет таким: «Пристегнитесь».

Она также предупредила, что мир менее подготовлен к реагированию на крупный экономический спад и располагает более слабыми инструментами для этого, чем до пандемии COVID-19. Более того, растущая напряженность между великими державами затрудняет международное сотрудничество в условиях чрезвычайной ситуации, даже несмотря на то, что сами чрезвычайные ситуации становятся более частыми.



«Мир столкнулся с этим шоком после того, как долгое время испытывал последствия COVID-19 и войны на Украине: иными словами, с истощенным пространством для маневра в политике», — сказала Георгиева.

Георгиева заявила, что энергетический кризис затронет всех, но он будет асимметричным. «Если вы находитесь вблизи зоны конфликта, последствия для вас будут более серьезными, — сказала она. — Если вы импортер энергоносителей, вы почувствуете это сильнее. А если у вас очень мало или совсем нет бюджетных резервов, если у вас нет никаких буферов, вы почувствуете это, но ваши предприятия и домохозяйства почувствуют это сильнее».