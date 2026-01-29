Рік 1714.



Московія.



Фаворит (коханець) царя, "полудержавный властелин" Олександр Меншиков, який за багатством своїм поступався лише самому Петру, вже не знає, куди дівати гроші. Тому він вирішив купити собі до усіх титулів та звань ще щось цікавеньке.

І купив.



23 серпня 1714 року Меншиков відправляє до Англії прохання прийняти його в члени Лондонського королівського товариства розвитку знань про природу - однієї із найстаріших у світі наукових спільнот, аналог Академії наук.



Лист було підкріплено гарними "аргументами", тож вже 25 жовтня царський фаворит отримує послання за підписом самого Ісаака Ньютона, в якому повідомлялося, що на позачергових зборах товариства ухвалено рішення про обрання пана Меншикова академіком та співалися на його адресу численні діферамби.



Пікантність ситуації полягала в тому, що Меншиков був абсолютно неграмотним.

Академік Академії Наук СРСР, один з найкрупніших математиків ХХ ст. Володимир Арнольд стверджував, що бачив в архіві Лондонського королівського товариства підпис Мншикова чотирма хрестами.



При всьому цьому сам сер Ісаак Ньютон був - скажемо так - дуже небідною людиною.



Далі - веселіше: через три роки під час своєї подорожі до Франції титул академіка Французької академії наук купив собі й Перо І, який теж був майже неписьменний. До слова, під час тієї подорожі, цар-батюшка поводився так, що викликав величезний культурний шок у бідних французів.



А ще московити щедро "проспонсорувавши" європйські товариства, купили собі право називатися європейцями в географічному сенсі. Справа в тому, що здавна наука географічно не ділила континенти Європу і Азю, а мала за один - Євразію.

Кордон між ними проводився суто символічно, по річці Танаїіс - так у давнину називався Сіверській Донець.

Але в такому випадку Московія опинялася на Схід від цього умовного поділу.



Тому Петро "підметушився", зробив певні "спонсорські внески" і зарубіжні академіки погодилися провести демаркційну лінію по Уральських горах та річці Яік (Урал).

Їм то що від цього, крім очевидного профіту у золоті, сріблі та соболях? Безпосереднім ініціатором та посередником у процесі "перенесення" був петровський вельможа Василь Татіщєв, який активно "працював" на цю тему із взятим у полон під Полтавою шведським офіцером і науковцем Пилипом Страленбергом. Про це окрему розповідь можна писати.



Так разом з мордвою, чувашами та черемісами європейцями стали калмики, башкіри, зиряни та інші народи того, що зветься росією...



А ви там про якийсь "Time", коли цілі академії наук купувалися.



Павло Бондаренко