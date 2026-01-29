господи
Вадима попустило, так замість нього 2 інщі підтягнулися
один пальмовою сивухою кожен день совість запиває, інщий табуретівкою незламопотужність стимулює
|
|
|
Додано: Сер 08 кві, 2026 20:33
Re: Напад росії і білорусі на Україну
господи
Вадима попустило, так замість нього 2 інщі підтягнулися
один пальмовою сивухою кожен день совість запиває, інщий табуретівкою незламопотужність стимулює
Додано: Сер 08 кві, 2026 20:40
Додано: Сер 08 кві, 2026 20:50
Постійна рубрика «а какіє билі мультфільм!!»
Додано: Сер 08 кві, 2026 20:51
якби це була справжня європейська держава, то міністр вже подав би у відставку, а відповідні структури почали б розслідування за статтею "державна зрада". але після виборів це все ще можливе - чого вони так й нервують...
Додано: Сер 08 кві, 2026 21:15
а чого досяг Іран? за кого ви вболіваєте ЛАД, це секрет Полішинеля це Іран сказав, що за основу перемовин взяті іранські пункти? а США про це знає? до речі, не так давно ви мені заперечували саме існування цих 15 пунктів - джерела бач не ті
що ми зараз маємо? Іран перестають обстрілювати, а Іран має розблокувати протоку... це поки все. гроші схоже Іран таки знімати буде. а те, що хоче Іран - нехай хочуть далі.
мої припущення (цікаво, чи будуть припущення в ЛАДа - чи знову ні?). збагачений уран в Ірану заберуть, й програму обмежать - власне через це війна й почалася, щоб там різні конспірологи не казали. але Іран почав контролювати Ормузьку протоку - й схоже від цього не відмовиться.я вже писав - під соусом компенсації на відновлення. але повністю контроль йому не віддадуть - надто жирно й не відповідає статусу Ірану. мені сподобалась пропозиція США - гроші збирайте - але половину - нам
як не дивно, Іран теж хоче гарантій, особливо ця кліка квирів, яка розуміє всю свою хиткість. як на мене, гарантії прості - перестаньте погрожувати Ізраілю, й ніхто Іран чіпати не буде... це не наша ситуація з Рашею, яка навпаки теж хоче прибрати нашу державу з карти світу...
ракетну програму Ірану гадаю теж обмежать - саме як потенційному агресору (як Японії та Німеччині в 45 році). що ще? напевне, знімуть якийсь санкції. може домовляться по нафті. ніякого виведення військ США не буде, це основа безпеки цих арабських країн. а, точно - треба змусити Іран перестати терористів в сусідів. чи досягнуть цього - питання відкрите.
чому Іран на це погодиться? його позиція дуже хитка. від не закритий від обстрілів дуже сильно, й всі ці погрози можливі. інша справа, що США не Раша - вони не будуть нищити ані електростанції, ані іншу інфраструктуру, я не знаю, навіщо Трамп цим погрожував. навіть республіканці в США кажуть, що це занадто. а що там в Держдумі, хоч хтось пискнув про захист цивільного населення країни?.. це так, риторичне питання.
а погроза Ормузької протоки - США та Ізраілю від цього не холодно, ні жарко. це в першу чергу ризик для арабських монархій, й коли загроза стане критичною, то протоку будуть розблоковувати. європейські країни зараз у війну не влазять, але консультації про розблокування теж проводять. не зможе Іран тримати в заручниках півсвіту, включно з Китаєм та Індією. тому важель є, але вони мають його грамотно використати - бо інакше важель відберуть, й буде боляче.. що США можуть реально зробити - це захопити/розбомбити оцей Харк - або вчинити блокаду. розбомбити - це необоротний крок, бо тоді Іран дійсно втрачати чого вже не буде, але як тиск це США теж можуть використовувати.
багато блефу, до чого домовляться - навіть цікаво. ніякої перемоги Ірану не бачу. Єдине, що отримає - трохи грошей за Ормузьку протоку - й то подивимось, на яких умовах...
Додано: Сер 08 кві, 2026 21:20
Працівник ТЦК шантажував студента фальшивкою про розшук
Але звісно все це ІПСО від Телемарафону...
Додано: Сер 08 кві, 2026 21:24
це лише у ваших очах, ніякої перемоги Ірану немає. чи може в аятоли інша думка?
я відразу казав, що обрання Трампа - помилка для США. й те, що він робить це підкреслює. зараз ми спостерігаємо, чи вистачить в США запобіжників обмежити неадекватні кроки. точніше запобіжники є, але поки що є підтримка від республіканців, які не дають їм спрацювати. подивимось на склад влади після виборів
а оце ваша чергова маніпуляція. закінчення війни залежить від Раші, й чим більше там буде проблем, тим швидше їх влада буде змушена почати перемовини. тому це дуже важливо, стан ситуації на Раші. вони знищують нас, ми знищуємо їх. вони в нас цивільну інфраструктуру, ми в них те, га чому взагалі тримається їх могутність - нафтову інфраструктуру. схоже, війна в Ірані зняла обмеження на ці обстріли.
не було в 2022 році ніяких перемовин, умови були близькі до капітуляції, не треба вигадувати. й мене більш цікавить, що з перемовинами зараз - теж Україна розриває? чи вже всім очевидно, що всі чекаємо на Рашу, від них це залежить?..
Додано: Сер 08 кві, 2026 21:26
знайшли нечистого на руку ТЦКшника?.. оце так новина. мають покарати? я теж за те, щоб цього ТЦКшника покарали. а то бач, беруть хабарі, аж півфоруму змогло порішати
Додано: Сер 08 кві, 2026 21:29
Прикольное предположение из одного возможного сценария по развитию ситуации в росии. Ситуация вкратце представляется следующей. Цены на нефть в мире взлетели после начала сво Трампа против Ирана. кремль обнадежил путина о перспективе роста валютной выручки от продажи нефти, газа за рубеж. Но удары по всем основным нефтеналивным портам в росии, нанесенные ВСУ системно и неоднократно дальнобойными БПЛА, эту надежду оставили лишь надеждой, а не реальностью. Сейчас нефть падает в цене даже из-за вербальных интервенций в связи с началом переговоров с Ираном, следовательно эффективность указанных ударов ВСУ возросла еще больше.
Это вызовет массовое недовольство путиным в росии в ближайшее время. Его, как провалившего полномасштабную войну с независимой и миролюбивой Украиной, уже почти каждый в росии хочет больше не видеть. Как я уже говорил, объективно назревает проект замены путина на условного нового Горбачова 2.0. Горбачов 2.0 - это важнейший вопрос для росии и всего мира. Кто же им может стать, чтобы не раздражать в первую очередь украинцев, американцев, росиян и не представлять смертельную опасность для Патрушева и компанию фсбешников с ним?
На сколько мне известно, без указания источников данных, на роль Горбачова 2.0. уже рассматривают ... Дмитрия Нагиева. Это актер и человек, которого любят и в росии, и в Украине. Что касается США, то выбирать актеров на ключевые посты там, можно сказать, что традиция.
Ссылок не будет. Это для тебя, ЛАД, примечание.
Додано: Сер 08 кві, 2026 21:39
Та ну чьо «іпсо»?
Дивись, тебе ж призвали, хоча ти далеко не еталон моральності, чесності і справедливості. Брешеш коли треба і не треба. Маніпулюєш.
Можливо ти і не здатний саме на вбивства і насильства. Але ж повно таких хто може! Що їх зупинить? Невже риторика кенделів «та цій державі вже кірдик, ніхто тебе вже не покарає!! Роби що хочеш!»
