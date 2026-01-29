ЛАД написав:... Предложенное вами венгерское видео годится для того, чтобы поприкалываться. Но делать какие-то выводы о сути событий... Для вас, возможно, достаточно. Я же говорю -детский сад. То, что "Сіярто узгоджує свої дії з Лавровим", к задержанию наших денег в Венгрии имеет весьма слабое отношение. Или вы расскажете, что это было сделано по прямому указанию Путина?
так ЛАД, на підставі цього відео САМЕ угорці кажуть про підробку, про корупцію. а ви правильно кажете, це дитячий сад. оце весь рівень доказової бази угорців... про що й казали...
Shaman написав:....... є невелика різниця між дискусією про напрямки економічного розвитку, й відношення до громадян країни, яка вбиває та катує українців. для ЛАДа це "какая разница", а для мене - велика різниця. узьким щоби стати руськими треба покаятися та пройти свою дерашизацію, а до тих пір - відношення відповідне...
Да ради бога, называйте, как хотите. Но тогда не обижайтесь на "грантоїди","соросята". А для вас, видимо, "какая разница", где вы выступаете - на митинге или на форуме, который позиционирует себя как более-менее серьёзный финансовый. В Овальном кабинете вы тоже будете пользоваться такой терминологией?
а це технічний "перевод стрелок". незалежно від того, як я називаю руських (расеяне, московіти,узькі) дописи, де є "грантоїди" та "соросята" - це завжди економічний треш - можливо ЛАД цього дійсно не розуміє
Трамп недавно в своїх дописах встановив новий рівень спілкування з ворогами
А я когда-то сомневался в том, что в конце августа 2014 именно вмешательство РФ помогло ЛДНР избежать разгрома? Хорошо помню, как быстро сокращалась территория, контролируемая ими, и как мало уже оставалось. Они были практически прижаты к границам.
Так був же нещодавно (та мабуть давно вже) спір, де ви переконували що не було російської армії влітку 2014 року .
Тут он квітень продовжує естафету вибивання ППО . І заодно відповідь Шмідтам , а чому не бʼєте по Москві?? Бо під Москвою в кілька рядів ці Тори і Панцирі. https://t.me/robert_magyar/2190
ЛАД написав:... Я понимаю, что если факты противоречат взглядам, то тем хуже для фактов. Переговоры весной 2022 всё же были, но вы можете и дальше отрицать факты. Условия были не блестящие, но сегодня точно хуже. А разрушений в Украине значительно больше. Львовяне этого могут не осознавать, но а Одессе это, по-моему, очевидно.
головне ЛАД. поточним перемовинам що заважає? давайте зараз це зафіксуємо щоб потім ЛАДи не розповідали, що це знову через Україну...
Пригрозивши Ірану знищенням «цілої цивілізації», Дональд Трамп 7 квітня змусив увесь світ напружено чекати, чим завершаться його погрози. Водночас він перетнув межу, до якої жоден інший американський президент навіть не наважувався наблизитися, і остаточно засвідчив, що під його керівництвом США перетворилися на найбільш непередбачувану силу на планеті.
«Це запаморочливо. Одним оком стежиш за ринковими екранами, а іншим — за сторінкою Трампа в Truth Social».
Скільки можна цих казок? США регулярно нападає на Іраки, Ірани, Афганістали, Лівії, Сирії, В'єтнами, Кореї і т.д., але лиш "Трамп перетнув усі межі"
Shaman написав:.......... заява ЛАДа - це факти? потужно. немає таких фактів, є лише проросійський вереск...
"немає таких фактів", что переговоры велись? И наша делегация не ездила в Сиамбул?
29 березня 2022 року, в Стамбулі відбулись російсько-українські переговори про завершення повномасштабної війни, яка розпочалась російським вторгненням 24 лютого 2022 року. Тоді в Стамбулі українська делегація запропонувала свої пропозиції щодо завершення війни. Російська сторона погодилась їх розглянути. Схоже, що також були досягнуті певні домовленості про обмеження бойових дій. Принаймні, саме за підсумками стамбульського раунду переговорів представник Міноборони РФ оголосив про часткове відведення російських військових від Києва та Чернігова.
Тоді здавалося, що ми дуже близькі до завершення війни. «Європейська правда», зокрема, написала, що «зустріч у Стамбулі стала наразі найефективнішим раундом переговорів з агресором». Але сталося не так, як тоді гадалося.
може тоді згадаємо, де ж срср воював?
йде там США в Лівї та Сирії воювали? з Рашею переплутали?
Востаннє редагувалось Shaman в Чет 09 кві, 2026 14:03, всього редагувалось 1 раз.
Я уже не раз писал, что во время Гражданской войны на территории бывшей Росс. империи в ней активно участвовали очень много иностранных государств и их войск - и немцы, и англичане, и французы, и японцы. Тем не менее, она считается гражданской войной. Точно так же было и у нас. Несмотря на участие российских групп, обстрелы нашей территории и войск с российской территории и прямого участия росс. войск в конце августа 2014. Или вы возьмётесь доказывать, что все действия на Донбассе 2014 и бои велись росс. войсками? Если бы так было, то наша армия образца 2014 была бы разгромлена очень быстро. Так, собственно, и случилось после достаточно ограниченного вмешательства росс. армии (несколько батальонных групп) в конце августа 2014. На широкомасштабное вмешательство они тогда не пошли, скорее всего, не были готовы в политическом отношении.