1 епізод. Без питань.
Мова не про епізод, а про структуру військового управління.
Це ті хто керував по напрямкам. Хто підтримував звʼязок з постачальниками з Росії. Хто планував бойові дії.
Додано: Чет 09 кві, 2026 21:17
vt313
Мова не про епізод, а про структуру військового управління.
Це ті хто керував по напрямкам. Хто підтримував звʼязок з постачальниками з Росії. Хто планував бойові дії.
Додано: Чет 09 кві, 2026 22:05
Є формальні речі.
Ви ствержуєте, що ці 10 - 15 тис. москалів (загалом це були іррегулярні війська) здолали спротив місцевого населення і перемогли 200 - 300 тисячну регулярну армію.
А чому це не вийшло в Харькові, Дніпрі, Одесі,...?
Додано: Чет 09 кві, 2026 22:13
vt313
Це яку?
Якщо про українську, то і 200 не було. Разом з цивільними. Військових 125 тисяч.
Ви хоч трохи розумієте структуру армії?
Курсанти, штаби, склади , шпиталі, флот .
Бойових наземних частин умовно кілька бригад. (10-15 тисяч) І ті небоєготові.
Ясна справа що російські БТГр , які структурно є бойовими підрозділами , які опираються на тилове, медичне , розвідувальне забезпечення в РФ, могли перемагати. Особливо коли необмежене бк летить по позиціям зсу з території РФ, і безнаказанно .
Загалом вони були різні.
У Гіркіна з Безлером і Козіцина, та навіть у Ходарковсткого були росіяни типу у відпустці.
А от в серпні вже з книгами вечірньої перевірки роти. Повним складом «на навчання».
Додано: Чет 09 кві, 2026 22:25
Додано: Чет 09 кві, 2026 22:28
Знайдіть чисельність ЗСУ, СБУ, НГУ. Добавьте частини МВС, добробати і волонтерські організації.
Тут питання воювали за сепарів громодяни України (по паспорту), в великій кількості, чи ні.
Якщо їх було дуже мало, то 10 - 15 тис. іррегулярних формувань, перемогли 200 - 300 тис. регулярну армію.
Додано: Чет 09 кві, 2026 22:33
Додано: Чет 09 кві, 2026 22:34
vt313
Знайдіть і принесіть мені саме бойові підрозділи.
Які здатні були воювати. А не »загальну чисельність «.
По-перше нема ніяких 300 тис
По -друге не «перемогли», а не дали себе зачистити.
Останні роки показують , що таке можливо при правильній тактиці партизанської війни. Продемонстровано набагато менш чисельними ЗСУ в лютому-квітні 2022 році
Хто таке сказав?
Мова не про «воювали чи ні «, бо це не таємниця, що воювали.
Питання хто відігравав ключову роль.
Губарєв відповів на це питання Дудю.
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 09 кві, 2026 22:40, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Чет 09 кві, 2026 22:37
Та знаємо, що силовики нездатні воювати, ще МВС, там взагалі всі ненароджені, тільки хворі люди, яких зараз хапають і лупцюють, мають силовиків захищати.
Додано: Чет 09 кві, 2026 22:49
И в Харькове, и в Одессе, и в Днепре?
И я уже напоминал о Северодонецком съезде.
И очень чёткий раздел при голосованиях на выборах.
Это тоже "приехали из России?
Вы же не песикот.
У нас тоже сейчас "важка техніка, зброя, а також гроші на все"с Запада. И что?
А насчёт "половини особового складу" утверждение не очень обоснованное. Такого ни от кого не слышал в то время.
