Додано: Чет 09 кві, 2026 22:55
ЛАД
Не надо передёргивать.
ЗРК "Бук" это всё-таки особый случай и не может служить примером для оценок.
Я «ЗРК БУК» і не приводив прикладом оцінки. Читайте уважно.
И в Харькове, и в Одессе, и в Днепре?
Так а ви не памʼятаєте хто у вас в Харкові там шукав по картам і жпс-м дорогу? Чиї автобуси стояли?
А не вийшло, бо раптові речі проходять 1-2 рази. Далі раптовості нема.
Востаннє редагувалось Hotab
в Чет 09 кві, 2026 22:57, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
Додано: Чет 09 кві, 2026 22:57
Hotab написав:vt313
Мова не про «воювали чи ні «, бо це не таємниця, що воювали.
Питання хто відігравав ключову роль.
Губарєв відповів на це питання Дудю.
Якщо воювали в великій кількості, то це громадянська війна.
Хто відіграв ключову роль в захоплені Донецька, Луганська, ...?
Ви вважаєте, що сотня москалів здатна захопити мільйонне місто?
Так в Харькові, Одесі їх поклали без проблем.
В Дніпрі не дали навіть до міста дійти.
Чому?
vt313
Додано: Чет 09 кві, 2026 23:00
vt313
Якщо воювали в великій кількості, то це громадянська війна.
130 тисяч РОА, це велика кількість?
Громадянська війна?
захопити мільйонне місто?
Ви легко жонглюєте великими цифрами.
Хоч мільйонне, хоч 10 мільйонне. Місто захищають не мільйони, а конкретні бойові підрозділи.
Якщо їх там нема , або зроблені такі умови, щоб вони не чинили опору, то сотні можуть брати місто.
В Херсон, який бойові підрозділи не захищали, зайшли теж пішки по вулицям . В одному парку поклавши самооборону кілька десяткі
Востаннє редагувалось Hotab
в Чет 09 кві, 2026 23:03, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
Додано: Чет 09 кві, 2026 23:02
Hotab написав:vt313
Знайдіть чисельність ЗСУ, СБУ, НГУ.
Знайдіть і принесіть мені саме бойові підрозділи.
Які здатні були воювати. А не »загальну чисельність «.
то 10 - 15 тис. іррегулярних формувань, перемогли 200 - 300 тис. регулярну армію.
По-перше нема ніяких 300 тис
По -друге не «перемогли», а не дали себе зачистити.
Останні роки показують , що таке можливо при правильній тактиці партизанської війни. Продемонстровано набагато менш чисельними ЗСУ в лютому-квітні 2022 році
..........
У лютому-квітні 2022 очень успешно отступили.
При огромных расстояниях, на кот. продвинулись росс. войска, и отрыве от тылов и снабжения. В 2014 ничего похожего и близко не было.
Вы же грамотный офицер, а не шаман, зачем же так?
ЛАД
Додано: Чет 09 кві, 2026 23:02
Ще прикордонців забули. Що в 14-му в Луганську "Синок, ідьом дамой", і балочкой вихаділі, коли цивільні люди їх виводили, що в 22-му масово поскладали зброю і здались і досі на Сумщині в кількох селах он вже в цьому році поздавались. А потім вимінюємо на них реальних солдат, які знов підуть нас вбивати! І ще й на пенсію в 43 йдуть і закордон тікають і Ю-ла на фупі бачила як їх випускають.
А скільки ворогу служить, і не перелічити.
Востаннє редагувалось hxbbgaf
в Чет 09 кві, 2026 23:05, всього редагувалось 2 разів.
hxbbgaf
Додано: Чет 09 кві, 2026 23:03
Hotab написав:
Так а ви не памʼятаєте хто у вас в Харкові там шукав по картам і жпс-м дорогу? Чиї автобуси стояли?
А не вийшло, бо раптові речі проходять 1-2 рази. Далі раптовості нема.
Чому не вийшло. Вони там щось захопили. Але населення було проти.
Так в Харькові було раптово.
vt313
Додано: Чет 09 кві, 2026 23:07
ЛАД
лютому-квітні 2022 очень успешно отступили.
В лютому квітні мільйонна армія (це термінологія , якою жонглює 313-й) не змогла на допоміжних для ЗСУ напрямках (бо основний був Донбас) нічого зробити з Кратно меншими підрозділами ЗСУ і вийшла . Саме так само «300 тис армія» (по тій самій термінології) не змогла зачистити Донбас , де кратно менші сили обороняли,
огромных расстояниях, на кот. продвинулись росс. войска, и отрыве от тылов и снабжения. В 2014 ничего похожего и близко не было.
В 2014 було багато схожого
Кілька бригад (по суті майже все що було в СВ) вишикувались вздовж кордону «без тилових і снабженія», і таким самими порізами і постійними обстрілами з боку Росії змушені були кинути техніку і тікати. Нічого не нагадує?
Востаннє редагувалось Hotab
в Чет 09 кві, 2026 23:34, всього редагувалось 2 разів.
Hotab
Додано: Чет 09 кві, 2026 23:12
Hotab написав:ЛАД
Не надо передёргивать.
ЗРК "Бук" это всё-таки особый случай и не может служить примером для оценок.
Я «ЗРК БУК» і не приводив прикладом оцінки. Читайте уважно.
Как не приводили?
А это:
По суду по справі збитого Боїнга, скільки українців? Один ? Зі скількох? 4-х? (Одного не змогли обкласти нормально доказами)
Отаке і було там співвідношення , коли питання торкалось серйозних речей, а не стояти бухим на блокпосту.
И в Харькове, и в Одессе, и в Днепре?
Так а ви не памʼятаєте хто у вас в Харкові там шукав по картам і жпс-м дорогу? Чиї автобуси стояли?
А не вийшло, бо раптові речі проходять 1-2 рази. Далі раптовості нема.
Было достаточно раптово.
А вы не помните, кто подавил всё это в Харькове и очистил облсовет? Харьковский
спецназ. или милиция, или СБУ? Или харьковские фанаты, которые придумали ихвестную кричалку? Почему-то нет.
ЛАД
Додано: Чет 09 кві, 2026 23:14
ЛАД
Как не приводили?
А это:
Ви навмисно починаєте вмикати дурака? Я детально пояснив, що справа по збитому боїнгу, а не «про бук». З буком все зрозуміло. А от хто керував процесами цікаво.
Было достаточно раптово.
Так ви не побачили питання «хто приїхав на автобусах і шукав дорогу»?
Це точно ознаки громадянського конфлікту?
Востаннє редагувалось Hotab
в Чет 09 кві, 2026 23:16, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
Додано: Чет 09 кві, 2026 23:16
Hotab написав:ЛАД
лютому-квітні 2022 очень успешно отступили.
В лютому квітні мільйонна армія (це термінологія , якою жонглює 313-й) не змогла на допоміжних для ЗСУ напрямках (бо основний був Донбас) нічого зробити з Кратно меншими підрозділами ЗСУ і вийшла . Саме так само «300 тис армія» (по тій самій термінології) не змогла зачистити Донбас , де кратно менші сили обороняли,
огромных расстояниях, на кот. продвинулись росс. войска, и отрыве от тылов и снабжения. В 2014 ничего похожего и близко не было.
В 2014 було багато схожого
Кілька бригад (по суті майже все що було в СВ) вишикувались вздовж кордону «без тилових і сгабженія», і таким силами порізами і постійними обстрілами з боку Росії змушені були кинути техніку і тікати. Нічого не нагадує?
Ничего себе "не смогла"!
Практически всё, захваченное за 4 года, они захватили именно тогда.
ЛАД
