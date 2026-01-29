RSS
Finance.UA
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 17402174031740417405
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2026 23:17

ЛАД


Практически всё, захваченное за 4 года, они захватили именно тогда.


А скільки залишила? Знайдете сам карту? Де були на півдні, де зараз. Де були на півночі, де зараз
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 18618
З нами з: 15.02.09
Подякував: 406 раз.
Подякували: 2601 раз.
 
Профіль
 
6
8
5
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2026 23:21

  Hotab написав:ЛАД


лютому-квітні 2022 очень успешно отступили.


В лютому квітні мільйонна армія (це термінологія , якою жонглює 313-й) не змогла на допоміжних для ЗСУ напрямках (бо основний був Донбас) нічого зробити з Кратно меншими підрозділами ЗСУ і вийшла . Саме так само «300 тис армія» (по тій самій термінології) не змогла зачистити Донбас , де кратно менші сили обороняли,


З приводу 2022 так воно і є. Мабудь не кратно меншими, а просто меншими, але це дискусійно.

А от з приводу 2014, то там сепарів було значно більше ніж москалів, тому не меншими.
vt313
 
Повідомлень: 497
З нами з: 14.01.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2026 23:24

  Hotab написав:ЛАД


Как не приводили?
А это:

Ви навмисно починаєте вмикати дурака? Я детально пояснив, що справа по збитому боїнгу, а не «про бук». З буком все зрозуміло. А от хто керував процесами цікаво.
Простите, но в последнее время вмикати дурака начинаете вы.
Естественно руковолит тот, чей "Бук". кто хорошо знает его возможности и применение. А не какой-нибудь "тракторист" или шахтёр. И даже не Захарченко или Плотницкий.

Было достаточно раптово.

Так ви не побачили питання «хто приїхав на автобусах і шукав дорогу»?
Це точно ознаки громадянського конфлікту?
А ви не побачили мої питання у відповідь?
Сколько могли привезти на автобусах? Достаточно для взятия 1,5-млн. города? Не смешите.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 39721
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5386 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2026 23:31

ЛАД

Достаточно для взятия 1,5-млн. города?


Що значить «брати город», коли його не обороняють? Херсон вам не дає нічого зрозуміти?
Так хто там намагався захопити у вас в харкові адміністрацію? Росіяни чи ні? Який прапор ставили? То де тут громадянства війна?
В Криму також громадянська війна, коли захоплювали росіяни , а ЗСУ не чинили спротив?
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 09 кві, 2026 23:45, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 18618
З нами з: 15.02.09
Подякував: 406 раз.
Подякували: 2601 раз.
 
Профіль
 
6
8
5
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2026 23:37

  Hotab написав:ЛАД


Практически всё, захваченное за 4 года, они захватили именно тогда.


А скільки залишила? Знайдете сам карту? Де були на півдні, де зараз. Де були на півночі, де зараз
Вы написали "в лютому-квітні 2022". Залишили позже - в основном в сентябре-ноябре 2022.
И я уже не раз писал о безграмотном планировании операции российским Генштабом во главе с "великим полководцем" Герасимовым. Расчёт был на то, что будет "как в Крыму". Нацгварлия ехала с пластиковыми щитами и дубинками.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 39721
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5386 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2026 23:40

ЛАД

Чернігівщина і Київщина , Сумщина , коли вийшли?
На півдні де були? В Вознесенську?
По новій бетонці з Мико на Кіровоград поїхали? Де там були?
А коли втікли?


о безграмотном планировании операции российским Генштабом


Треба ж таке! Знов співпало, «південна кишка, хто ж думав що там не вдасться стояти без постачання і з рейдовими діями ДРГ . Та ще і постійним вогневими нальотами.
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 18618
З нами з: 15.02.09
Подякував: 406 раз.
Подякували: 2601 раз.
 
Профіль
 
6
8
5
Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2026 00:11

  Hotab написав:ЛАД
Достаточно для взятия 1,5-млн. города?

Що значить «брати город», коли його не обороняють? Херсон вам не дає нічого зрозуміти?
Так хто там намагався захопити у вас в харкові адміністрацію? Росіяни чи ні? Який прапор ставили? То де тут громадянства війна?
Простите, вас не взломали?
Уж слишком не логично для вас.
Херсон брали хорошо вооружённые войска. В достаточном количестве.
В Харькове вы говорили о нескольких автобусах. Или вы считаете, что они были вооружены хотя бы автоматами?
Слухи о "массе россиян" сильно преувеличены. Кстати, росс. флаг, если не ошибаюсь, установил не россиянин, а какой-то финский турист.
И если бы обладминистрацию захватили россияне, вряд ли потребовалось бы привлекать бойцов спецподразделения «Ягуар» из Винницы. К сожалению, там были харьковчане.
Обстановка в Харькове была достаточно сложная и если бы у антимайдана был авторитетный и умный руководитель, всё могло закончиться гораздо хуже. Почитайте https://www.bbc.com/ukrainian/ukraine_in_russian/2015/04/150408_ru_s_kharkiv - более-менее объективно.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 39721
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5386 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2026 00:23

  Hotab написав:ЛАД

Чернігівщина і Київщина , Сумщина , коли вийшли?
На півдні де були? В Вознесенську?
По новій бетонці з Мико на Кіровоград поїхали? Де там були?
А коли втікли?
Нет, вас-таки точно взломали.
Не подскажере, какую площадь освободили в лютому-квітні 2022?
А колонны, которые двигались по дорогам...

о безграмотном планировании операции российским Генштабом

Треба ж таке! Знов співпало, «південна кишка, хто ж думав що там не вдасться стояти без постачання і з рейдовими діями ДРГ . Та ще і постійним вогневими нальотами.
Это просто не понял, что вы хотели сказать.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 39721
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5386 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
  #<1 ... 17402174031740417405
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ЛАД і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (11226)
09.04.2026 23:56
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.