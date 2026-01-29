Додано: П'ят 10 кві, 2026 11:03

ЛАД написав: Shaman

Я ни за кого не вболіваю в этой войне. Это не наша война. И к нам имеет только косвенное отношение. Правда, эта война ухудшает наше положение. Эта война - ошибка США и Израиля. Её не надо было начинать.

Дальше вы, как обычно, врёте: "не так давно ви мені заперечували саме існування цих 15 пунктів - джерела бач не ті". Я не заперечував існування, а заперечував то, что они именно такие, как здесь писали. И они-таки до сих пор не опубликованы.

А то, что вы пишете: "це Іран сказав, що за основу перемовин взяті іранські пункти? а США про це знає?", - так это сказал не я, а Трамп, и я в ночном посте приводил цитату: "Трамп заявил, что предложение Ирана представляет собой «работоспособную основу». Ещё и выделил жирным шрифтом.

Припущень о ядерной программе у меня нет. Какие-то ограничения будут, но какие именно, сказать не возьмусь. Но на ограничения ядерной программы Иран соглашался и на переговорах перед войной и этого никто не отрицал. Проблема была в ракетной программе. То, что сегодня Иран согласится от неё отказаться, сильно сомневаюсь. Разве что согласится на ограничения по дальности.

Я не слышал о том, что Иран хочет "контролювати Ормузьку протоку ... під соусом компенсації на відновлення". Они, насколько вижу, требуют "котлеты отдельно, а мухи отдельно" - "контролювати протоку" само собой, компенсацию за разрушения - само собой.



Натомість Іран обіцяє завершити блокаду Ормузької протоки та використовувати її як засіб для відновлення країни, замість "репарацій" від США та Ізраїлю. Для цього Тегеран запровадить збір у розмірі приблизно 2 мільйони доларів за кожне судно, яке проходитиме через протоку. Цю суму Іран ділитиме з Оманом, який розташований на протилежному березі протоки.



Особенно умилило ваше: "надто жирно й не відповідає статусу Ірану. мені сподобалась пропозиція США - гроші збирайте - але половину - нам". Т.е., по-вашему, для распоряжения проливом надо иметь "статус". Был бы у Ирана "статус", то уж ладно?

А то, что вам "сподобалась пропозиція США", меня не удивляет. Зарабатываете баллы на грин-карту?

Оплата за прохождение пролива - прямое нарушение международных законов. Насколько знаю, никто, ни одна страна в мире не берёт плату за проливы. Это не Суэцкий канал, который построен людьми и требует постоянного ухода за ним.

"гарантії прості - перестаньте погрожувати Ізраілю, й ніхто Іран чіпати не буде" - детский сад. Вы серьёзно считаете, что США ввязались в эту войну ради защиты Израиля? Даже не смешно.

"Японії та Німеччині в 45 році" ограничили вооружения после поражения и полной и безоговорочной капитуляции. С Ираном такого пока что нет.

А если не "нищити ані електростанції, ані іншу інфраструктуру", то что ещё остаётся США и Израилю? Пытаться и дальше выбивать верхушку? Как видим, это не много дало. И сейчас это будет намного сложнее. По признаниям США и Израиля подготовка первых, очень успешных ударов заняла не дни и даже не недели, а месяцы. Сегодня это будет ещё сложнее. Для выборов сына Хаменеи они даже отказались от принятого обычая собираться вместе.

Уже говорил - повышайте свой уровень. Просто не интересно опровергать детсадовские аргументы.

але по тому, як ви коментуєте, зрозуміло що відношення різне до учасників війни, але ви не визнаєте. те, що війна погіршує наш стан - чергова умовність. є негативні моменти, є позитивні. оскільки це вже сталося, то треба шукати можливості, а не розповідати "всьо пропало"...ви з одного боку розповідаєте - 15 пунктів ніхто не бачив, але впевнено кажете - Трамп прийняв 10 пунктів. що мав на увазі Трамп знає сам Трамп. 10 пунктів Ірану виконані не будуть переважноядерну програму придушать - це основна мета цього нападу. як перси погоджувалися, можу уявити, ще ті двулічні С... сини. десь писали (посилання не наведу) що на перемовинах вони прямим текстом казали - в нас урану на десять бомб...все, що ми обговорюємо це ті чи інші інсайди, офіційної інфо майже немаєпорушення. а як ви Іран змусите це не робити? тут або треба винищити все узберіжжя, або взяти контроль над їх Харком. вони вже це роблять, й просто їх не вмовити. якщо будуть блокувати далі - то блокаду знімуть. а компенсація за лоцманські послуги - чом й ні. там же цікава географія, є шлях й через води Іранутак, США пішли на війну через Ізраіль. те, що вони не оцінили наслідки, це інше питання. Ізраіль своєї мети досяг - Іран значно послаблено. заберуть цей уран - років на десять спокою вистачить.Україні ви ж пропонуєте обмеження, хоча ситуація та сама...я вже казав -взяти під контроль експорт нафти - або знищити цю можливість.ви можете скільки завгодно пихато розмовляти, але на економіці ви знаєтесь дуже погано, більше через призму Капіталу... ви спочатку спробуйте заперечити. зазвичай ви ховаєте голову - нічого не хочу бачити