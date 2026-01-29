Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2026 11:14

Краткое содержание
- Путин предлагает 32-часовое перемирие на Пасху, аналогичное прошлогоднему.
- Российским войскам приказано прекратить военные действия на всех фронтах.
- Зеленский заявляет, что Украина поддерживает прекращение огня и будет его соблюдать.
.......
Заявление Путина было похоже на 30-часовое перемирие, которое он объявил в прошлом году. Каждая сторона обвинила другую в его нарушении.
Кремль заявил, что пасхальное перемирие будет действовать с 16:00 субботы (13:00 GMT) до полуночи воскресенья (21:00 GMT).
.......Более недели Зеленский предлагал прекратить огонь на Пасху и, ссылаясь на воздушные атаки на украинские города, заявлял, что Москва предпочла ответить беспилотниками. Ранее Россия прохладно отреагировала на предложение Зеленского, заявив, что предпочитает долгосрочное урегулирование.
.......Президент Украины неоднократно предлагал прекратить боевые действия, но Москва неоднократно отклоняла его предложение.
https://www.reuters.com/world/europe/russias-putin-announces-orthodox-easter-ceasefire-expects-ukraine-do-same-2026-04-09/
ЛАД
Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2026 11:19

  Shaman написав:........
а коли отримує зворотній зв'язок на своє хамство - то вибачте, тримайте язик на припоні, якщо не хочете отримати в табло. так, твердий дід? :lol:

Твердий шанкр, когда шаманствующий пропагандон, собирается в составе полка "Скеля" штурмовать Покровск?
Или он собирается с силами и готовится принять "последний и решительный бой" на Збруче?
Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2026 11:20

Якщо люди не йдуть у військо, їх доведеться призивати. І це буде продовжуватись, доки триває війна, — Буданов.
Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2026 11:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ксенон - так выходит шо ежели эвросоюз не даст 90млрд, а "будивэльныкы" потянут только оплату солярки на 24/7 катающимся бусикам на левых номерах - то и призывать(паковать как собак, ногами по голове) получается не надо будет никого, а генитальные 95е стратеги начнут на берегах Темзы клепать свои мемуары(ну не в окупированном же Киеве выступать перед аудиториями в пивбарах за жалкие рубли?)???
Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2026 11:33

  ЛАД написав:...
- чем вас так пугает Білорусь 2.0?
...

оце чергове, зо що я шмагаю ЛАДа. бо оце - а чого так погано жити при диктатурі? купа людей живе. й ЛАД більшу половину життя прожив - результат бачите ;)

чим погано жити за диктатури. бачу дві причини - політичну та економічну. політична - влада при диктатурі завжди деградує. головне - немає механізму зворотного негативного зв'язку. людина, яка при владі десятки років вже трошки їде дахом, а навколо вже нікого, хто може заперечити, лише одні підхалими. всі, хто міг - їх давно усунули від трону. Раша тому яскравий приклад. й коли диктатор рано чи пізно шукає ворога - нема нікого, хто його зупинить. тому так часто диктатори починають війни - й Хусейн, й путін, Сі зараз думає над цим.

друге - а як скинути диктатуру? а ніяк. якщо вона сформувалася, то це лише криваві сутички, за рідким виключенням диктатори самі не йдуть. це або кривава громадянська війна, або зовнішне втручання. й проблема - в країна кілька десятків років не було самоврядування - що робити? тому диктатуру скинули - а нормальної країною не стали. це й Лівія, й Ірак, й Венесуела. Іран - як посунути квірів від влади - поки навіть напад США не допоміг.

висновок - диктатуру треба не допускати, бо інакше потім - лише хірургічне втручання.

й друга причина - економічно диктатури завжди слабші, інколи навіть набагато слабші. й якщо умовний продавець АТБ буде жити й при диктатурі, то ефективний підприємець - ні, не зможе. тому відповідь ЛАДу - так, якщо ти посередність, то можливо жити й при диктатурі, навіть краще - жоден розумник не буде жити набагато краще. як приклад срср - всі жили, але бідненько. гірше, ніж навіть до війни. я вже не кажу про часи 2004-2007 рр. й чого ЛАДи не розуміють - що в розвинених країнах навіть продавці АТБ живуть краще, бо за рахунок підприємців загальний рівень держави вище. але це не всім очевидно. є деякі різновиди диктатур, де зберігають свободу економіки - приклад Чілі чи Сінгапуру або Кореї - але це як виключення. якщо диктатура лівацька - то хана, Венесуела як приклад...

зараз почнуть наводити приклади арабських монархій. але це якраз ознака, що саме завдяки енергоносіям диктатури можуть існувати - серед енергетичних держав відсоток диктатур - вище.

тут багато можна розповідати, але маю надію головне сказав. це зайвий раз підкреслює навіщо був Майдан. ми одна з небагатьох країн, які повалили автократію, яка вже почала цементуватися...
Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2026 11:35

  ЛАД написав:
  Shaman написав:........
а коли отримує зворотній зв'язок на своє хамство - то вибачте, тримайте язик на припоні, якщо не хочете отримати в табло. так, твердий дід? :lol:

Твердий шанкр, когда шаманствующий пропагандон, собирается в составе полка "Скеля" штурмовать Покровск?
Или он собирается с силами и готовится принять "последний и решительный бой" на Збруче?

документи на другу пенсію зібрав? власівський прапор для зустрічі "асвабадителей" підготував? твердий дід такий твердий :lol:
Востаннє редагувалось Shaman в П'ят 10 кві, 2026 11:39, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2026 11:39

інфляція дійсно дивні річ. он в срср долар 60 коп коштував й не рухався ;) коли там буде гіпер, та може й не буде - бо щось вони почали розуміти, й перемовини почали рухатись. а так кілька років вистачить. це як лавина - все тримається, й що стане тим першим камінцем - ніхто не знає...
Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2026 11:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

а тут певні елементи бонапартизму є. не хоче владою поділитися.
Зеленський звинуватив у підігруванні ворогу політиків, які хочуть створення коаліції єдності
Кризи монобільшості в Верховній Раді не було, нардепи працюють у власному “мікрокліматі”, вважає президент Володимир Зеленський. Він переконаний, що деякі українські політики підіграють ворогу, зокрема заявами про необхідність створення коаліції національної єдності.
...
Президент вважає, що заяви окремих політиків про необхідність створення коаліції є шкідливим.

бо парламентська криза - вона є. й до речі, чомусь про неї тут не говорили, хоча це реальна загроза.
Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2026 12:04

ЛАД


Знание ТТХ вертолёта не сделает человека пилотом.


Ви продовжуєте вмикати дурника.
«пілоти» в нашому випадку це оператори бойової машин. І тут нема що обговорювати. Вони не є ключовими особами, про які я кажу.
Я вже втретє вам наголошую, що планування бойових дій , мозок тієї воєнізованої організації - це були росіяни. Які щоб планувати роботу бука мають володіти наземною і повітряною обстановкою. Це органи військового управління, де ключові посади за росіянами. Що я і сказав ще на початку дискусії 313-му.

Не перестаю ржати з «твердий шанкр» ))
Я один вчора вперше узнав це слово? 😅😅

Чим треба по життю займатись, щоб це слово було в лексиконі 😂
Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2026 12:30

  vt313 написав:
  Hotab написав:vt313
Мова не про «воювали чи ні «, бо це не таємниця, що воювали.

Питання хто відігравав ключову роль.
Губарєв відповів на це питання Дудю.


Якщо воювали в великій кількості, то це громадянська війна.

Хто відіграв ключову роль в захоплені Донецька, Луганська, ...?
Ви вважаєте, що сотня москалів здатна захопити мільйонне місто?

Якесь у вас дитяче розуміння процесів і чомусь "забуваєте" що до Донецька був Крим.

Давайте "аналогічний" приклад:
Висаджуються американські війська і захоплюють Львівську область і приєднує її до США. Припустимо супротиву немає(як в Криму). А далі "десяток американців" йде в Тернопіль і проголошує що і Тернопіль повинен боротись за вихід зі складу України і "в перспективі" приєднатись до США, обіцяють золоті гори. Очевидно що тернополяни з радістю приєднаються до цієї "ініціативи" беруть зброю в руки. Це громадянська війна? :D :D По-вашому так. :D :D
Ви вважаєте, що десяток американців здатна захопити 200 тисячне місто? Відповідь - ТАК, здатна!

Я вже писав: був громадський конфлікт(захід-схід), а дякуючи РФ(і тільки РФ) він переріс у військовий конфлікт.
