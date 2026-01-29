Додано: П'ят 10 кві, 2026 11:33

ЛАД написав: ...

- чем вас так пугает Білорусь 2.0?

оце чергове, зо що я шмагаю ЛАДа. бо оце - а чого так погано жити при диктатурі? купа людей живе. й ЛАД більшу половину життя прожив - результат бачитечим погано жити за диктатури. бачу дві причини - політичну та економічну. політична - влада при диктатурі завжди деградує. головне - немає механізму зворотного негативного зв'язку. людина, яка при владі десятки років вже трошки їде дахом, а навколо вже нікого, хто може заперечити, лише одні підхалими. всі, хто міг - їх давно усунули від трону. Раша тому яскравий приклад. й коли диктатор рано чи пізно шукає ворога - нема нікого, хто його зупинить. тому так часто диктатори починають війни - й Хусейн, й путін, Сі зараз думає над цим.друге - а як скинути диктатуру? а ніяк. якщо вона сформувалася, то це лише криваві сутички, за рідким виключенням диктатори самі не йдуть. це або кривава громадянська війна, або зовнішне втручання. й проблема - в країна кілька десятків років не було самоврядування - що робити? тому диктатуру скинули - а нормальної країною не стали. це й Лівія, й Ірак, й Венесуела. Іран - як посунути квірів від влади - поки навіть напад США не допоміг.висновок - диктатуру треба не допускати, бо інакше потім - лише хірургічне втручання.й друга причина - економічно диктатури завжди слабші, інколи навіть набагато слабші. й якщо умовний продавець АТБ буде жити й при диктатурі, то ефективний підприємець - ні, не зможе. тому відповідь ЛАДу - так, якщо ти посередність, то можливо жити й при диктатурі, навіть краще - жоден розумник не буде жити набагато краще. як приклад срср - всі жили, але бідненько. гірше, ніж навіть до війни. я вже не кажу про часи 2004-2007 рр. й чого ЛАДи не розуміють - що в розвинених країнах навіть продавці АТБ живуть краще, бо за рахунок підприємців загальний рівень держави вище. але це не всім очевидно. є деякі різновиди диктатур, де зберігають свободу економіки - приклад Чілі чи Сінгапуру або Кореї - але це як виключення. якщо диктатура лівацька - то хана, Венесуела як приклад...зараз почнуть наводити приклади арабських монархій. але це якраз ознака, що саме завдяки енергоносіям диктатури можуть існувати - серед енергетичних держав відсоток диктатур - вище.тут багато можна розповідати, але маю надію головне сказав. це зайвий раз підкреслює навіщо був Майдан. ми одна з небагатьох країн, які повалили автократію, яка вже почала цементуватися...