Славка отакують боти
Додано: П'ят 10 кві, 2026 23:17
Славка отакують боти
Славка отакують боти
Додано: Суб 11 кві, 2026 00:18
Hotab
Времена меняются. То, что начинается как гражданская война достаточно легко может превратиться в обычную войну с иностранным государством. А может быть и наоборот.
Но не буду заниматься теорией.
Я вам задавал вопрос, на кот. вы так и не ответили. А привели неудачный пример Ирландии. Войну, в результате кот. Ирландия получила независимость, вполне можно назвать гражданской. А можно войной за независимость Ирландии. Великобритания долго и упорно боролась с сепаратистами в Сев. Ирландии. Безуспешно. Но потом пошла на уступки (ирландцы тоже) и сейчас мирно живут.
Тут раньше часто вспоминали Канаду. Тоже есть достаточно сильные противоречия с франкоязычным Квебеком. В Канаде явное большинство населения англоязычные. Можно было бы попробовать "задавить" тех, кто считает французский родным (таких, вроде, всего 20%) и дело с концом. Но нет, они признали оба языка государственными и живут. При этом в Квебеке весьма сильны сепаратистские настроения и вопрос окончательно не решён до сих пор. Но его не скрывают, не говорят, что его не существует и не пытаются решить силой.
Как вы думаете, если завтра Квебек или Сев. Ирландия решат отделиться, начнётся там война? Сильно сомневаюсь.
А у нас чисто большевистское мышление - любое, даже не очень существенное отклонение от "генеральной линии" и человек становится "агентом" или, в лучшем случае, "полезным идиотом" (но потом всё равно "агентом" ).
Вот просто интересно, чем вам мешает признание того, что вначале в 2014 у нас была гражданская война? Что это меняет?
Только то, что придётся признать ошибки родного государства? Вам хочется считать, что оно в принципе не может допускать ошибок?
Да, любое государство защищает свою целостность. И от внешней агрессии, и от сепаратистских движений. С внешней агрессией всё понятно. А вот с сепаратистами сложнее. Можно просто не признавать существующие проблемы и "давить" сепаратистов. Так у нас проклинают Союз за то, что он так себя вёл. А можно признать проблему и пытаться её решить мирным путём. Или "коммунякам" так себя вести ("давить") было нельзя, они "сволочи" и "преступники", а националистам можно и они белые и пушистые?
Ай, да ладно.
Я давно не обращаю внимание на всяких прохожих, но вы меня расстроили.
У вас всё-таки другой уровень.
Если бы наши политики меньше думали о власти и о том, как набить свои карманы, а больше о стране, то всё могло бы быть иначе. Когда-то Кучма сказал, что "вы ещё пожалеете обо мне". Так и выходит. Он тоже не луч света в тёмном царстве, но остальные политики ещё хуже. И намного.
P.s. И участники гражданской войны это не "вбивці власного народу".
Додано: Суб 11 кві, 2026 06:40
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Суб 11 кві, 2026 06:47
Додано: Суб 11 кві, 2026 07:05
Да я ось теж якось не очікував що у вас все ще «громадянська війна» в 2014 році. Коли вже карти на стіл поклали найупоротіші організатори російської агресії.
Мабуть таки російсткість з людей не виводиться ніколи . Якщо вона проіснувала десятки років.
Може у вас і «учасники АТО/ООС» це не учасники відбиття російської агресії, а вбивці власного народу?? Чого вже там, не зупиняйтесь.[/quote]
живимо у всесвіті Оруєла
американці не називають війну з Іраном війною:це у них strategic combat operations
Додано: Суб 11 кві, 2026 07:12
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Суб 11 кві, 2026 07:16
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Якщо це не пряму втручання у вибори, то я не знаю, що можна називати втручанням ... )
PS. Вже відомо, що Сіяйорто казав, що буде надавати допомогу Ірану, з яким зараз воюює Трамп і ... Трамп висловлює підтримку Орбану ...
Це не Оруел, це Кафка
Додано: Суб 11 кві, 2026 07:22
Невже Ви ними не користуєтесь?
Без проблем.
Точне землеробство, моніторинг посівів, моніторинг пожеж, геолокація, телекомунікації.
Для Вас, 1500+ компаній виробляють (декларують виробництво) авіакосмічну продукцію.
Особиста думка, політ навколо місяця, конкретно той що зараз, це понти. А Easyway, - корисний продукт, яким користуються багато людей.
Додано: Суб 11 кві, 2026 07:24
pesikot
Здається всім адекватним людям має бути видно, що трампон грає за команду путлєра, але ж тут досі є альтернативно обдаровані з розмовами про «копита Трампа»..
Чи знає ще історія такі приклади, щоб лідером країни- всесвітнього гегемона (або країни такого рівня) був патологічний брехун, маніпулятор і аморал?
