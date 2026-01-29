Додано: Суб 11 кві, 2026 00:18

Времена меняются. То, что начинается как гражданская война достаточно легко может превратиться в обычную войну с иностранным государством. А может быть и наоборот.Но не буду заниматься теорией.Я вам задавал вопрос, на кот. вы так и не ответили. А привели неудачный пример Ирландии. Войну, в результате кот. Ирландия получила независимость, вполне можно назвать гражданской. А можно войной за независимость Ирландии. Великобритания долго и упорно боролась с сепаратистами в Сев. Ирландии. Безуспешно. Но потом пошла на уступки (ирландцы тоже) и сейчас мирно живут.Тут раньше часто вспоминали Канаду. Тоже есть достаточно сильные противоречия с франкоязычным Квебеком. В Канаде явное большинство населения англоязычные. Можно было бы попробовать "задавить" тех, кто считает французский родным (таких, вроде, всего 20%) и дело с концом. Но нет, они признали оба языка государственными и живут. При этом в Квебеке весьма сильны сепаратистские настроения и вопрос окончательно не решён до сих пор. Но его не скрывают, не говорят, что его не существует и не пытаются решить силой.Как вы думаете, если завтра Квебек или Сев. Ирландия решат отделиться, начнётся там война? Сильно сомневаюсь.А у нас чисто большевистское мышление - любое, даже не очень существенное отклонение от "генеральной линии" и человек становится "агентом" или, в лучшем случае, "полезным идиотом" (но потом всё равно "агентом").Вот просто интересно, чем вам мешает признание того, что вначале в 2014 у нас была гражданская война? Что это меняет?Только то, что придётся признать ошибки родного государства? Вам хочется считать, что ононе может допускать ошибок?Да, любое государство защищает свою целостность. И от внешней агрессии, и от сепаратистских движений. С внешней агрессией всё понятно. А вот с сепаратистами сложнее. Можно просто не признавать существующие проблемы и "давить" сепаратистов. Так у нас проклинают Союз за то, что он так себя вёл. А можно признать проблему и пытаться её решить мирным путём. Или "коммунякам" так себя вести ("давить") было нельзя, они "сволочи" и "преступники", а националистам можно и они белые и пушистые?Ай, да ладно.Я давно не обращаю внимание на всяких прохожих, но вы меня расстроили.У вас всё-таки другой уровень.Если бы наши политики меньше думали о власти и о том, как набить свои карманы, а больше о стране, то всё могло бы быть иначе. Когда-то Кучма сказал, что "вы ещё пожалеете обо мне". Так и выходит. Он тоже не луч света в тёмном царстве, но остальные политики ещё хуже. И намного.P.s. И участники гражданской войны это не "вбивці власного народу".