Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2026 09:32

Трамп: пріоритет угоди з Іраном — ядерна програма, Ормузька протока відкриється «автоматично»
«Жодної ядерної зброї. Це 99% угоди», — сказав він.

На запитання, чи стосуватиметься угода також протоки, Трамп відповів ствердно.

«Так, але це вирішиться автоматично», — відповів він, додавши, що, на його думку, протока буде відкрита «досить скоро».

Раніше Трамп попередив Іран, що Сполучені Штати можуть відновити військові дії, якщо не буде укладено мирну угоду.
що я й казав. головне - ядерна зброя. Збагачений уран мають забрати. Протоку будуть розблоковувати так чи інакше. Питання, чи вистачить розуму в Ірану щось за це отримати, чи це будуть робити примусово. В іранців розуму б вистачило, в квірів - не певен...

але систему зборів коштів за прохід протоки можуть залишити. назвати можуть як завгодно, але гроші збирати будуть. не криптою, бо це нонсенс - може якийсь фонд - на відновлення Ірану чи щось таке.

чекаємо два тижні... а потім ще два :lol: але надто довго не вийде, протока не зможе бути закритою весь цей час...
Shaman
Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2026 11:41

Вот ключевые вопросы, которые, как ожидается, обсудят обе стороны, при этом Тегеран настаивает на том, что официальные переговоры могут начаться только после того, как Вашингтон даст обещания о прекращении огня в Ливане и снятии санкций с Ирана.

- Иран требует прекращения огня в Ливане, где в результате израильских атак на поддерживаемых Ираном боевиков «Хезболлы» с начала боевых действий в марте погибло около 2000 человек. Израиль и США заявили, что ливанская кампания не является частью ирано-американского соглашения о прекращении огня, в то время как Тегеран настаивает на обратном.
- Иран хочет, чтобы США разблокировали иранские активы и отменили санкции, которые годами парализовали его экономику. Вашингтон дал понять, что готов к существенному смягчению санкций, но только в обмен на уступки со стороны Ирана в отношении его ядерной и ракетной программ.
- Иран хочет признания своей власти над Ормузским проливом, где он намерен взимать транзитные сборы и контролировать доступ, что будет означать огромный сдвиг в региональном балансе сил. США же хотят, чтобы пролив был открыт для нефтяных танкеров и других судов без каких-либо ограничений, включая плату за проезд.
- Ожидается, что Иран потребует компенсации за весь ущерб, причиненный в ходе шестинедельной войны. США пока не прокомментировали это.
- Иран хочет получить разрешение на обогащение урана, что Вашингтон исключил, и президент Дональд Трамп настаивает на том, что это не подлежит обсуждению.
- И Израиль, и США хотят, чтобы ракетный потенциал Ирана был резко ограничен. Тегеран же заявил, что его внушительный ракетный арсенал не подлежит обсуждению.
- Иран требует вывода американских боевых сил из региона, прекращения войны на всех фронтах и ​​приверженности принципу ненападения. Трамп пообещал сохранить военные активы на Ближнем Востоке до достижения мирного соглашения и предупредил о серьезной эскалации боевых действий в случае несоблюдения этого требования.
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/what-are-main-talking-points-us-iran-negotiations-pakistan-2026-04-11/
ЛАД
Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2026 11:50

Краткое содержание
- Четыре астронавта оторвались от Земли дальше, чем кто-либо когда-либо прежде.
- Десятидневная миссия ознаменовала собой первый полет человека на Луну за полвека.
- Вход в атмосферу стал ключевым испытанием для теплозащитного экрана капсулы.
- Приводнение признано идеальным.
https://www.reuters.com/science/artemis-ii-astronauts-hurtle-home-moon-toward-splashdown-2026-04-10/
ЛАД
Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Сценарій завершення війни кремлівської росії проти України
buratinyo » Пон 30 бер, 2026 21:42
0 2671
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 бер, 2026 21:42
buratinyo
Напад США та Ізраїлю на Іран
won » Нед 22 бер, 2026 08:49
0 4251
Переглянути останнє повідомлення
Нед 22 бер, 2026 08:49
won
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
36 266055
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 січ, 2026 09:53
Letusrock

