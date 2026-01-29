«Жодної ядерної зброї. Це 99% угоди», — сказав він.
На запитання, чи стосуватиметься угода також протоки, Трамп відповів ствердно.
«Так, але це вирішиться автоматично», — відповів він, додавши, що, на його думку, протока буде відкрита «досить скоро».
Раніше Трамп попередив Іран, що Сполучені Штати можуть відновити військові дії, якщо не буде укладено мирну угоду.
що я й казав. головне - ядерна зброя. Збагачений уран мають забрати. Протоку будуть розблоковувати так чи інакше. Питання, чи вистачить розуму в Ірану щось за це отримати, чи це будуть робити примусово. В іранців розуму б вистачило, в квірів - не певен...
але систему зборів коштів за прохід протоки можуть залишити. назвати можуть як завгодно, але гроші збирати будуть. не криптою, бо це нонсенс - може якийсь фонд - на відновлення Ірану чи щось таке.
чекаємо два тижні... а потім ще два але надто довго не вийде, протока не зможе бути закритою весь цей час...
Вот ключевые вопросы, которые, как ожидается, обсудят обе стороны, при этом Тегеран настаивает на том, что официальные переговоры могут начаться только после того, как Вашингтон даст обещания о прекращении огня в Ливане и снятии санкций с Ирана.
- Иран требует прекращения огня в Ливане, где в результате израильских атак на поддерживаемых Ираном боевиков «Хезболлы» с начала боевых действий в марте погибло около 2000 человек. Израиль и США заявили, что ливанская кампания не является частью ирано-американского соглашения о прекращении огня, в то время как Тегеран настаивает на обратном. - Иран хочет, чтобы США разблокировали иранские активы и отменили санкции, которые годами парализовали его экономику. Вашингтон дал понять, что готов к существенному смягчению санкций, но только в обмен на уступки со стороны Ирана в отношении его ядерной и ракетной программ. - Иран хочет признания своей власти над Ормузским проливом, где он намерен взимать транзитные сборы и контролировать доступ, что будет означать огромный сдвиг в региональном балансе сил. США же хотят, чтобы пролив был открыт для нефтяных танкеров и других судов без каких-либо ограничений, включая плату за проезд. - Ожидается, что Иран потребует компенсации за весь ущерб, причиненный в ходе шестинедельной войны. США пока не прокомментировали это. - Иран хочет получить разрешение на обогащение урана, что Вашингтон исключил, и президент Дональд Трамп настаивает на том, что это не подлежит обсуждению. - И Израиль, и США хотят, чтобы ракетный потенциал Ирана был резко ограничен. Тегеран же заявил, что его внушительный ракетный арсенал не подлежит обсуждению. - Иран требует вывода американских боевых сил из региона, прекращения войны на всех фронтах и приверженности принципу ненападения. Трамп пообещал сохранить военные активы на Ближнем Востоке до достижения мирного соглашения и предупредил о серьезной эскалации боевых действий в случае несоблюдения этого требования.
схоже поточна влада Ірану та адекватні вимоги - це взаємовиключні пункти. подивимось. можливо США потрібно зробити чергову ротацію влади?
й головне - умови України, які містять багато поступок, - це недостатньо, треба ще щось. тут суцільні ультиматуми від Ірану - й тиша, так й треба вести перемовини... й хтось претендує на об'єктивний погляд, й ні за кого (точніше ПРОТИ кого) не вболіває
Що зробив Іран у відповідь на заяву США про знищення енергетики? Що в подібній ситуації зробила Україна? "блекаут у москві"? Так ото ж.
хочу нагадати тим, хто підзабувсь- це вже було 40 років тому, але трошки інакше
Під час ірано-іракської війни (1980–1988) Ормузька протока стала центральною ареною так званої «Танкерної війни». Це був період запеклих атак на торговельні судна, що мав на меті підірвати економіку противника.
Основні події навколо протоки: Стратегічне значення: Ормузька протока є єдиним виходом з Перської затоки до відкритого океану. Через неї проходило близько 20% світового експорту нафти. Початок атак (1981–1984): Ірак почав атакувати іранські нафтові термінали та танкери біля острова Харк, намагаючись спровокувати Іран на закриття протоки, що змусило б США втрутитися в конфлікт. Ескалація та «Коридор смерті» (1984–1987): Іран у відповідь почав атакувати танкери союзників Іраку (особливо Кувейту). У 1987 році інтенсивність боїв досягла піку, а частину затоки поблизу протоки почали називати «коридором смерті». Застосування зброї: Обидві сторони використовували протикорабельні ракети (зокрема французькі Exocet), морські міни та швидкісні катери для нападів на екіпажі суден. Операція «Earnest Will» (1987–1988): Через загрозу енергетичній безпеці США розпочали найбільшу військово-морську операцію з часів Другої світової війни, супроводжуючи кувейтські танкери під американським прапором через протоку.
Попри постійні погрози Ірану повністю заблокувати рух, Ормузька протока залишалася відкритою протягом усієї війни 1980-х років. Іран обмежував свої дії атаками на судна, щоб не спровокувати повну військову інтервенцію Заходу. Навіть на піку конфлікту було пошкоджено не більше 2% усіх суден, що проходили через затоку.
давайте порівняєм дві війни: ту (Іран про Іраку) і цю (США/Ізраїль проти Ірану)
1) Військова і політична складова 2026: Іран підтримують РФ (передача розвід даних, зброї і технологій і Китай, чия допомога вагоміша? Китаю, без питань
Китай надає Ірану стратегічну підтримку, переважно економічного характеру, допомагаючи обходити міжнародні санкції. Пекін купує більшу частину іранської нафти (до 1,8 млн барелів на добу), забезпечує фінансові потоки через тіньові банки, інвестує в інфраструктуру та постачає компоненти, зокрема для ракет і, за даними розвідки, потенційно ППО.
Основні напрямки підтримки: Економічна та енергетична допомога: Китайські незалежні нафтопереробні заводи (НПЗ) купують нафту, оплачуючи її в юанях. Це дозволяє Тегерану отримувати валюту та підтримувати економіку в умовах ізоляції. Обхід санкцій: Гроші проходять через складну мережу фіктивних компаній у Гонконгу, Дубаї та Сінгапурі. Військова та технологічна співпраця: Повідомляється про допомогу в отриманні запчастин для виробництва ракет та можливе постачання систем ППО або ПЗРК. Стратегічне партнерство: Співпраця в рамках Шанхайської організації співробітництва (ШОС) та довгострокова угода про 25-річне економічне співробітництво.
Китай використовує цю підтримку для зміцнення власних позицій на Близькому Сході та послаблення впливу США в регіоні.
2) Яка підтримка Ірану була в танкерній війні з Іраком 40 років тому?
Під час танкерної війни (1984–1988), яка була частиною ширшої Ірано-іракської війни, Іран опинився в значній міжнародній ізоляції, але мав обмежену або ситуативну підтримку з боку кількох акторів: Сирія: Була основним арабським союзником Іраку, яка підтримувала Іран. Сирія закрила нафтопровід Іраку через свою територію, що завдало економічного удару по Багдаду. Лівія: Підтримувала Іран через ідеологічні розбіжності з іракським режимом. Ізраїль:Надавав обмежену, таємну підтримку Ірану (постачання запчастин), виходячи з принципу "ворог мого ворога", щоб послабити Ірак, який вважався більшою загрозою. Китай: Постачав зброю Ірану (зокрема, протикорабельні ракети "Шовкопряд"), хоча офіційно дотримувався нейтралітету. Північна Корея: Також постачала озброєння та військову техніку.
Важливий контекст: Більшість світу (США, СРСР, Франція та більшість арабських країн) підтримували Ірак, оскільки побоювалися експорту ісламської революції з Ірану. Танкерна війна була спрямована на руйнування економіки Іраку, який отримував фінансову та військову допомогу від сусідів (Кувейт, Саудівська Аравія).
не думаю, що Трамп буде мати фіаско у peace deal з Іраном, але відчувши слабинку Іран буде вити з Трампа мотузки, то не виключаю подальші бомбардування військових і енергетичних об'єктів Ірана США/Ізраїлем