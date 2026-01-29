Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2026 08:25

  ЛАД написав:Поздравляю всех православных с пасхой!
Желаю здоровья и добра.
И доброты.


І Вас, навзаєм!.

п.с. дивно шо на оформлении форума нема святкової символіки
Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2026 08:26

  Shaman написав:
  ЛАД написав:...
Вот просто интересно, чем вам мешает признание того, что вначале в 2014 у нас была гражданская война? Что это меняет?
Только то, что придётся признать ошибки родного государства? Вам хочется считать, что оно в принципе не может допускать ошибок?
...

а це насправді дуже така проросійська ІПСО, які маскують під дурника. по-перше, навіщо визнавати те, що є брехнею? а якщо визнати - то наступний крок, не все так однозначно, руські сюди були змушені зайти - а оце повна брехня.

проблеми з законами про мову були. з саме законами, з мовою проблем не було. але це все були проблеми, які й близько не підійшли до якогось силового протистояння. це були проблеми рівня поговорити, посперечатися, пообурюватися... але все Раша використала як ПРИВІД для свого вторгнення.

громадянська війна - це коли значна частина населення, яка протистоїть іншій частині - як в Сирії наприклад. на Донбасі й близько не було такого. всі ці збройні підрозділи булі озброєні та підкорялися лише руським. або місцевим колаборантам, які пішли на співпрацю - такі звісно було, й чимало.

тому розмови про громадянську війну на Донбасі - це чисто руська ІПСО, щоб хоч якось виправдати своє вторгнення, нічого іншого. але дехто схоже СВІДОМО просуває ці тези. не вистачає пенсії на їжу, потрібен додатковий заробіток?..


це не просто ІПСО, це дві статті КК:

стаття 436-2:
Частина 1: Виправдовування або заперечення агресії РФ (у тому числі поширення такої інформації в соцмережах) — карається виправними роботами, арештом або позбавленням волі на строк до 3 років.


тобто не агресія, а громадянська? і до того регулярно на протязі 12 років, тягнер на частину 3 :mrgreen:

Частина 3: Дії, вчинені повторно або з використанням ЗМІ — караються позбавленням волі на строк від 5 до 8 років.


заклик до федералізації у 2004р-З'їзд у Сєвєродонецьку засудив Президент України Леонід Кучма, назвавши такі дії такими, що не відповідають ані українській конституції, ані українському законодавству.

У відповідь на акцію протесту(Майдан 2004) опозиції Луганська обласна рада 26 листопада 2004 заявила про непокору центральним органам влади, припинила відрахування до державного бюджету, створила власний виконавчий комітет та звернулася за підтримкою до президента Росії Володимира Путіна. 27 листопада 2004 таке ж рішення ухвалила Харківська облрада.


тобто у 2004р ЛАД (як депутат Харківської обларади) голосував за антіконституційні рішення і посягавнув на теріторіальну цілістність України

Стаття 110 КК України — Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (заклики до зміни кордонів).
Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2026 08:28

  budivelnik написав:В мене присутнє підтвердження мого ТВЕРДЖЕННЯ

ти ж стверджуєш що ...

... ты понятия не имеешь о том, как доказывают ТЕОРЕМЫ. Как бы точка.
То, что нашлось одно (случайное?) совпадение с _теорией_ - ни о чем не говорит - в научном смысле.
Там почему-то вопрос про 13% удалили. Ну так давай повторю: ТЕОРЕМА еще и предсказательной силой должна обладать. Ну так вот: сколько пррцентов должно быть?
Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2026 08:52

Іншаллах!!

  _hunter написав:
  budivelnik написав:В мене присутнє підтвердження мого ТВЕРДЖЕННЯ

ти ж стверджуєш що ...

... ты понятия не имеешь о том, как доказывают ТЕОРЕМЫ. Как бы точка.
То, что нашлось одно (случайное?) совпадение с _теорией_ - ни о чем не говорит - в научном смысле.
Там почему-то вопрос про 13% удалили. Ну так давай повторю: ТЕОРЕМА еще и предсказательной силой должна обладать. Ну так вот: сколько пррцентов должно быть?

Хантер, ти вже розговівся?
Зображення
Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2026 10:37

  flyman написав:рудий, але не той на кого прийняти проганяти

Ждём как похмелятся представители наших ермако- соросовских штабов(и николаевский истеблешмент из сельхоз-пту) и начнут жёсткое опровержение наклёпов на единственного нашего друга с берегов Ла-Маншу
Кстати гебреи эти оттоманские(папа то с дедой ихние с дарданелл :mrgreen:) правильно делают шо стругают плательщиков налогов в казну тов.Карла 3го.
Бо цыгане там вообще задних не пасут и готовы всем Мадрасом и Карачи переехать на Альбион и попить кохфею на Бейкер-стрит :mrgreen:
Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2026 13:04

  Ой+ написав:
  ЛАД написав:Поздравляю всех православных с пасхой!
Желаю здоровья и добра.
И доброты.

Греко-католиків теж треба вітати.
А вас з днем космонавтики.
Україна – одна з небагатьох країн світу, яка має замкнений цикл ракетобудування, починаючи з ракетного палива і закінчуючи готовими корпусами, ракетами-носіями та космічними апаратами. За час незалежності було здійснено 148 запусків українськими ракетами. На орбіту було виведено близько 300 космічних апаратів на замовлення різних країн світу. https://library.knuba.edu.ua/node/1103

Справжнього миру всім.

Спасибо за уточнение.
Поздравляю и греко-католиков тоже!
Спасибо за то, что вспомнили о Дне космонавтики.
Но посмотрите запуски - https://surl.li/qiawyt.
Сначала ракеты Зенит-2 и Циклон - ещё советские разработки КБ "Південне" и Південмашу. Ну ещё была Зеніт-3SL - "складається з допрацьованого двоступеневого РН «Зеніт-2» та розгінного блоку ДМ-SL виготовлення РКК «Енергія» (Росія)."
И ещё "Дніпро" - доделка "РС-20 (у класифікації країн НАТО — SS-18 «Сатана»), що підлягали скороченню відповідно до російсько-американського договору. Договір допускає використання ракет РС-20 для доставлення об'єктів у космос."

Позже - практически исключительно "Антарес" - " це ракета-носій (РН), розроблена американською компанією Northrop Grumman Innovation System (колишня Orbital Sciences Corporation) за активної участі КБ «Південне», Південмаш та інших підрядників. .... розробкою основної конструкції першого ступеня ракети-носія і частини наземного обладнання займалось Конструкторське бюро "Південне", а виготовленням - Південний машинобудівний завод. Вони кооперували з... "

И "Vega" - "з 1998 року розробляється спільно Європейським космічним агентством (ESA) та Італійським космічним агентством (ASI). .... 2004 Державне конструкторське бюро «Південне» отримало право постачати ракетні двигуни для європейської ракети-носія Vega в рамках контракту з італійською фірмою Avio. .... Європейські розробники планують замінити український розгінний блок. ... Вони мають намір перевести розгінний блок на кисень-метанове ракетне паливо. До його виробництва планують залучити німецький концерн Astrium".

Ото вам и "замкнений цикл".
Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2026 13:20

Христос Воскрес!
Вітаю форумчан із Великоднем! Миру, добра, здоров'я і Божої опіки вам.

ПС. Давно не чутно нашу мандрівницю stm. Сподіваюся, що в неї все ок і вона читає форум. Цікаво також, чи зустрів Бандерлог Джонсонюка?
Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2026 13:47

  Xenon написав:
❗️Переговори США та Ірану завершилися нічим: угоди не досягнуто. І це значно гірша новина для Тегерана, ніж для Вашингтона, – Венс.

Він додав, що ключовою причиною стало небажання Ірану брати на себе зобов'язання відмовитися від спроб розробити або будь-яким іншим чином отримати ядерну зброю.

Верить Венсу - себя не уважать.

Возможно это запугивание Ирана и предостережение от принятия религиозно агрессивной позиции по отношению к глобальному миру. Короче, пустая болтовня, на которую кому-то в Иране все таки приходится обращать внимание чтобы сохранить жизнь.

Возможно в этих неудачных переговорах еще торчат уши кремля, конечно. Ведь кремлю выгодно тактически когда США нашли себе другой объект для внимания во внешней политике вместо войны росии против классически миролюбивой Украины. Вооруженный конфликты Сектора газа и Израиля, а позже Израиля и Ирана принес кремлю дивиденды, которые ему хочется продолжать получать и в следующих периодах. Для этой цели кремль мог бы посоветовать молодому иранскому главе нанести удары по нефтедобыче других арабских стран, где есть вложенные деньги американских инвесторов. И удары были нанесены.

Естественно это жирный повод для нанесения Трампом повторных воспитательных военных ударов по уже новому руководству Ирана, которое допустило такие недальновидные террористические действия против Катара, ОАЭ, Саудовской Аравии.
Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2026 13:49

  fler написав:Христос Воскрес!
Вітаю форумчан із Великоднем! Миру, добра, здоров'я і Божої опіки вам.

ПС. Давно не чутно нашу мандрівницю stm. Сподіваюся, що в неї все ок і вона читає форум. Цікаво також, чи зустрів Бандерлог Джонсонюка?

я за пана Долярчика хвилююсь
