RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 17429174301743117432
Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2026 16:56

Я заходжу подивитися сюди чи змінилась публіка, бачу що публіка та сама і йду в іншу групу
yama
 
Повідомлень: 5350
З нами з: 12.08.17
Подякував: 9250 раз.
Подякували: 1073 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2026 17:08

  yama написав:Я заходжу подивитися сюди чи змінилась публіка, бачу що публіка та сама і йду в іншу групу

Так сам би написав щось корисне і цікаве, а не вимагаєш від інших і кажеш як тебе тут не влаштовує публіка 😅
Все що від тебе «корисного» памʼятаю, це як ти «строїв» в АТБ продавчинь (був серед них альфа) , та те що ти не платиш жодних податків з доходів, отримуючи з/п в крипті.
Ти точно в праві тут щось від когось вимагати? ;)
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 18690
З нами з: 15.02.09
Подякував: 406 раз.
Подякували: 2604 раз.
 
Профіль
 
6
8
5
Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2026 17:11

  yama написав:і йду в іншу групу


В іншу групу зрадойобів ? ...
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13883
З нами з: 31.08.09
Подякував: 549 раз.
Подякували: 1261 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2026 18:24

Тут кто-то надеялся/был уверен в снятии блокады Ормузского пролива.
Получите и распишитесь.
МАЙАМИ/ИСЛАМАБАД, 12 апреля (Reuters) - Президент Дональд Трамп заявил в воскресенье, что ВМС США начнут блокаду Ормузского пролива, что повысило ставки после того, как марафонские переговоры с Ираном не привели к соглашению о прекращении войны и поставили под угрозу хрупкое двухнедельное перемирие.
Трамп также заявил в сообщении на сайте Truth Social, что США примут меры против каждого судна в международных водах, заплатившего дань Ирану, и начнут уничтожать мины, которые, по его словам, иранцы сбросили в проливе, являющемся узким местом, обеспечивающим около 20% мировых поставок энергоносителей, которые Иран блокирует.
«С сегодняшнего дня ВМС США, лучшие в мире, начнут процесс БЛОКИРОВАНИЯ любых судов, пытающихся войти в Ормузский пролив или покинуть его», — заявил он.
«Я также поручил нашим ВМС разыскивать и перехватывать все суда в международных водах, которые заплатили пошлину Ирану. Никто, кто платит незаконную пошлину, не сможет безопасно передвигаться по открытому морю», — добавил Трамп.
«Любой иранец, который откроет по нам огонь или по мирным судам, будет РАЗНЕСЕН В ПУХ И ПРАХ!» — добавил он.
.......Трамп также заявил, что ожидает возвращения иранцев за стол переговоров и того, что они «дадут нам все, что мы хотим», после состоявшихся в выходные в Исламабаде переговоров, добавив, что его комментарий на прошлой неделе об уничтожении иранской цивилизации помог им вообще начать переговоры.
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/us-iran-talks-pause-now-disagreements-remain-2026-04-11/
ЛАД
2
 
Повідомлень: 39758
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5386 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2026 18:34

Трамп влаштував істерику в прямому ефірі

США мають "переглянути НАТО", оскільки Європа відмовилася брати участь у війні з Іраном. Про це заявив американський президент Дональд Трамп в телефонному інтерв’ю Fox News.

Він зокрема озвучив неправдиве твердження про те, що США буцімто витратили 350 мільярдів доларів на військову допомогу Україні та Європі для відбиття російської агресії. (При цьому повністю проігнорувавши той факт, що США були зобов'язані надати допомогу за Будапештським меморандумом). А також згадав заяви лідерів Німеччини про те, що конфлікт з Іраном – це "не наша війна".
prodigy
 
Повідомлень: 13517
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3405 раз.
Подякували: 3368 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2026 18:49

  ЛАД написав:
Я бы выделил эту строку:

«Любой иранец, который откроет по нам огонь или по мирным судам, будет РАЗНЕСЕН В ПУХ И ПРАХ!» — добавил он.
......


Зачем надо ожидать открытия огня иранцем ? Разнеси в пух и прах прямо сейчас. О каких мирных судах идет речь,
если будет блокада США на вход и выход в залив ?
tumos
 
Повідомлень: 2178
З нами з: 12.03.09
Подякував: 17 раз.
Подякували: 191 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2026 19:03

  ЛАД написав:Тут кто-то надеялся/был уверен в снятии блокады Ормузского пролива.
Получите и распишитесь.
Получите и распишитесь.
так мета цього - зняти блокаду. вже писав - трохи дивно, іранські суда проходять, всі інші лише за викуп. як один з варіантів показати, що це світова проблема, над якою мають працювати всі зацікавлені країни. цікаво, скільки Іран протримається проти всього світу?..
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12368
З нами з: 29.09.19
Подякував: 828 раз.
Подякували: 1764 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2026 19:22

  ЛАД написав:Тут кто-то надеялся/был уверен в снятии блокады Ормузского пролива.
Получите и распишитесь.
Але коли тиждень тому я писав що мета Трампа після накладення лапи на нафту Венесуели протягнеться до такої самої речі з нафтою Ірану - такий собі Лад , над цим насміхався..
Ви випадково не той самий той хто сміявся не тоді коли треба?
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28375
З нами з: 15.01.09
Подякував: 299 раз.
Подякували: 3008 раз.
 
Профіль
 
1
1
  #<1 ... 17429174301743117432
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (11255)
12.04.2026 19:20
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.