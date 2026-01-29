Тут кто-то надеялся/был уверен в снятии блокады Ормузского пролива. Получите и распишитесь.
МАЙАМИ/ИСЛАМАБАД, 12 апреля (Reuters) - Президент Дональд Трамп заявил в воскресенье, что ВМС США начнут блокаду Ормузского пролива, что повысило ставки после того, как марафонские переговоры с Ираном не привели к соглашению о прекращении войны и поставили под угрозу хрупкое двухнедельное перемирие. Трамп также заявил в сообщении на сайте Truth Social, что США примут меры против каждого судна в международных водах, заплатившего дань Ирану, и начнут уничтожать мины, которые, по его словам, иранцы сбросили в проливе, являющемся узким местом, обеспечивающим около 20% мировых поставок энергоносителей, которые Иран блокирует. «С сегодняшнего дня ВМС США, лучшие в мире, начнут процесс БЛОКИРОВАНИЯ любых судов, пытающихся войти в Ормузский пролив или покинуть его», — заявил он. «Я также поручил нашим ВМС разыскивать и перехватывать все суда в международных водах, которые заплатили пошлину Ирану. Никто, кто платит незаконную пошлину, не сможет безопасно передвигаться по открытому морю», — добавил Трамп. «Любой иранец, который откроет по нам огонь или по мирным судам, будет РАЗНЕСЕН В ПУХ И ПРАХ!» — добавил он. .......Трамп также заявил, что ожидает возвращения иранцев за стол переговоров и того, что они «дадут нам все, что мы хотим», после состоявшихся в выходные в Исламабаде переговоров, добавив, что его комментарий на прошлой неделе об уничтожении иранской цивилизации помог им вообще начать переговоры.
США мають "переглянути НАТО", оскільки Європа відмовилася брати участь у війні з Іраном. Про це заявив американський президент Дональд Трамп в телефонному інтерв’ю Fox News.
Він зокрема озвучив неправдиве твердження про те, що США буцімто витратили 350 мільярдів доларів на військову допомогу Україні та Європі для відбиття російської агресії. (При цьому повністю проігнорувавши той факт, що США були зобов'язані надати допомогу за Будапештським меморандумом). А також згадав заяви лідерів Німеччини про те, що конфлікт з Іраном – це "не наша війна".
Я бы выделил эту строку:
«Любой иранец, который откроет по нам огонь или по мирным судам, будет РАЗНЕСЕН В ПУХ И ПРАХ!» — добавил он. ......
Зачем надо ожидать открытия огня иранцем ? Разнеси в пух и прах прямо сейчас. О каких мирных судах идет речь, если будет блокада США на вход и выход в залив ?
так мета цього - зняти блокаду. вже писав - трохи дивно, іранські суда проходять, всі інші лише за викуп. як один з варіантів показати, що це світова проблема, над якою мають працювати всі зацікавлені країни. цікаво, скільки Іран протримається проти всього світу?..
Але коли тиждень тому я писав що мета Трампа після накладення лапи на нафту Венесуели протягнеться до такої самої речі з нафтою Ірану - такий собі Лад , над цим насміхався.. Ви випадково не той самий той хто сміявся не тоді коли треба?
Весь мир бежит и падает на помощь Трампу в Ормузском заливе.
«Это не наша война»: НАТО учится говорить Трампу «нет». Союзники проявили твердость, сопротивляясь требованиям вмешаться в иранский конфликт. 10 апреля 2026 г., 13:00 GMT+3 Основные выводы от Bloomberg AI - Дональд Трамп потребовал от союзников Америки помочь ему прекратить войну против Ирана, но они отказались. - Европейские лидеры отвергли приказы Трампа, некоторые из них назвали нападение на Иран «незаконной, абсурдной и жестокой войной» и заявили, что не стали бы подвергать свой народ опасности. - Отказ союзников по НАТО поддержать США в войне против Ирана обнажил ослабление способности Трампа принуждать другие страны к выполнению его желаний и подчеркнул его изоляцию от некоторых из самых верных друзей США.