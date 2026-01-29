Shaman написав:спочатку відбудуємо країну, щоб пенсіонерам вистачало на їжу (як тут дехто регулярно скаржиться), а потім подумаємо про зірки та про Місяць. ЦЕРН - це взагалі співпраця скільки держав? а то вбили в голову дурню - то лопух в туалеті, то рис пайками - але ракети запускаємо... спочатку нормальна економіка - а там й про складні речі поговоримо... очевидні речі треба пояснювати казкарям...
Повністю підтримую це твердження, а так як відповідаючи на це повідомлення я встиг прочитати повідомлення від продіджі, який приводить думку Солоніна( з яким я частенько не згоден як з політологом і навпаки дуже часто згоден як з інженером) - що дійсно Є завдання для ШВЕДІВ - які повинні ПРИДУМАТИ (нафантазувати) чим би ще зайнятись , щоб їх мозок не заплив жиром.... Є завдання для Саудитів/Норвежців - як повинні ПРИДУМАТИ (НАФАНТАЗУВАТИ) куди вкласти надлишкові кошти , які вони отримують у вигляді видобутку енергоносіїв, бо енергоносії мають здатність вичерпуватись І є завдання для України а - як нагодувати ладів, які все просрали б - при цьому годуючи ладів не вбити бізнес який має і сам розвиватись і ладів годувати в - втримувати якісь мінімальні умови щоб не відбулось деградації(ні в розумовому ні в економічному) аспектах д - відбитись від педераційників і так далі і тому подібне....
ПС Так, якщо нам запропонували будку в Арктиці- то можливо варто нею скористатись.... Але точно не варто робити як зробив сралін з українськими селянами... тобто не варто влаштовувати голодомор для мільйонів ладів - щоб забезпечити присутність в Арктиці.
Ну, понятно. 30 лет до войны будували нормальну економіку?....
Чия б корова мичала - а твоя б мовчала.. Ти 70 років будував економіку і добудувався до того що якби не лавочники і погана економіка України - то вже б подох з голоду без пенсії.... І саме внаслідот ТВОЇХ результатів праці, МЕНЕ до 2015 року обкладали збором в Пенсійний Фонд в розмірі 42%... щоб тебе нагодувати. А коли основна маса будівників совка а-ля ти ласти склеїли , то тільки тоді Україна змогла зменшити пенсійне навантаження на мене до 22% І це і створило умови , що я за останні 11 років хоч трошки міг вдихнути, правда ти бу в би не ти, якби не підісрав з своїм право на педераційну мову і з цих 11 років +/- легшого життя. педераційники забрали в мене всі 11...
Тому куди не ткни - а звідусіль стирчать вуха парторга з його тухлою ідеологією.
Востаннє редагувалось budivelnik в Пон 13 кві, 2026 11:30, всього редагувалось 1 раз.
fler написав:Викреслюємо ще одну сферу впливу рф - Угорщину. Хто наступний?
Воно то правда, але побачимо. Бо той другий теж трохи націоналіст і буде думати про свою країну і виборців, тому про трубу вони навряд забудуть.
так трубу полагодять
Орбан думав не про країну й про громадян, а про власну владу. й як почули з останніх плівок, питання як саме його стимулювати. конфліктувати на рівному місці з ЄС - це не дбати про країну, це грати на користь зовнішніх країн, бо суб'єктність Європи можлива лише в межах ЄС.
Ну, понятно. 30 лет до войны будували нормальну економіку. В процессе побудови потеряли почти всё, что имели, и войну встретили почти без возможности производить оружие, собирали снаряды по всему миру и спасибо партнёрам, что они всё это оплачивали и поставляли нам всё, что нужно. Правда, не всё, но спасибо и за это. Как-то и здесь напоминает "клятих комуняк": "Весь мир насилья мы разрушим до основанья а затем мы наш, мы новый мир построим". Но что построим, будет видно, а вот для начала разрушить - это обязательно. И, помню, в детстве мне рассказывали: "Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме!" Теперь рассказывают: "Нынешнее поколение украинцев будет жить при развитом капитализме!" Или не нынешнее? Или не украинцев, а каких-нибудь бангладешцев? Или там китайцев? СССР ставил перед собой задачу: "Догоним и перегоним Америку!" Когда агитировали за независимость, рассказывали о "второй Франции". Теперь будем ставить задачу: "Догоним и перегоним..." кого? Монголию или Албанию (по ВВП(ППС) на душу)? Или, если говорить о ВВП(ППС), Ирландию с в 7 раз меньшим населением? Или Алжир с населением немного больше, чем у нас? Или Румынию с вдвое меньшим населением?
Так а що Ви пропонуєте? Всі 35 років одна частина хотіла тут рашку, друга ЄС, а влада хотіла феодалізм і красти побільше. От що Ви хотіли і що зробили для цього останні 35 років?
fler написав:Під час повномасштабної війни українська розвідка двічі успішно запускала ракетоносії у космос — на висоту понад 100 км і 204 км, що було зафіксовано технічними засобами. Йдеться не про експерименти, а про виконання бойових завдань.
Звучит потужно. Если не знать, что обычный блогер - Марк Робер - отправил в космос спутник со смартфоном... Тоже, кстати, задания (не боевые, естественно) выполняет.
чувак взагалі не в темі, но головне - чергова спроба принизити все, що робить Україна. хтось ще сумнівається, що це чудак на букву "м" - й це ще м'яко кажучи...
Ещё к вопросу как "весь мир" торопится помочь США в военной операции в Ормузском проливе:
ЛОНДОН, 13 апреля (Reuters) - Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил в понедельник, что, несмотря на давление, Великобритания не будет втянута в войну с Ираном и не будет участвовать в блокаде Ормузского пролива. «Мы не поддерживаем блокаду», — заявил он в эфире BBC Radio 5 Live, добавив, что крайне важно вновь открыть пролив. «На мой взгляд, крайне важно открыть пролив полностью, и именно на это мы направили все наши усилия в последние несколько недель, и будем продолжать это делать», — сказал Стармер. По его словам, у Великобритании в регионе есть тральщики, и хотя он не может обсуждать оперативные вопросы, военный потенциал «с нашей точки зрения сосредоточен на полном открытии пролива». Стармер заявил, что Великобритания испытывает давление с целью вступления в войну, но он не сделает этого, если не будет «четкого законного основания» и «ясного, продуманного плана». «Мое решение было предельно ясным: какое бы давление ни оказывалось, а оно было значительным, мы не позволим себя втянуть в войну», — сказал он.
барабашов написав:budivelnik 42% в пенсионный фонд Люба Вкраїна с какой суммы брала? С общего вала в ликёроводочном сигаретном бутике? И это - как своё пенсионное обеспечение видишь ты? Рано или поздно ж здоровье покажет дулю тельнику и придётся рассчитывать на пассивный доход или подачку от ненаглядної неньки
шуботорговець - брала з ФОНДУ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ А зараз з того самого фонду БЕРЕ 22%... Ніби нічого не змінилось... Виходить до 2015 Україна з мене для мене брала 42 а тепер з мене для мене бере 22.... От тільки нюанс.. Навіть в розрахунках що з 42 що з 22% - мені на рахунок йшло 1,5%....Для майбутньої пенсії... До речі з 01-01-2026 я вже пенсіонер..., і так мій пасивний дохід в рази перевищує розмір пенсії від Держави... Розмір пенсії оголошувати не буду, бо переживаю за психіку халявщика лада, який ОБОВЯЗОК платити йому пенсію з совка в Україну приніс... А те що в совку створив і з чого мала йому пенсія йти -перенести в Україну забув.
Центральное командование вооруженных сил США позже заявило, что блокада будет распространяться только на суда, следующие в Иран или из Ирана, включая все иранские порты в Персидском заливе и Оманском заливе. Блокада вступит в силу в понедельник в 10:00 утра по времени Вашингтона (14:00 GMT), сообщило Центральное командование. Трамп также заявил, что американские войска будут перехватывать суда, которые заплатили пошлину Ирану, даже если эти суда сейчас находятся в международных водах. «Никто, кто платит незаконную пошлину, не будет иметь безопасного прохода в открытом море», — написал Трамп в Truth Social. ........ Но будут ли Соединенные Штаты готовы подняться на борт и захватить — или даже повредить или потопить — суда, пытающиеся прорвать блокаду? Что, если они перевозят нефть для Китая, крупной державы, или партнеров США, таких как Индия или Южная Корея?
С фонда заработной платы брала То есть с зарплат бабушек что шли к тебе работать за минималку Меньше платить бы ЛАДу на икорку б не вышло В чём же трагизм? В том что Ахметка с намученных миллиардов платил миллионы(0.01% от вала) везде показывая убытки, а у тебя(и у меня) это не проканало бы? Кстати - у ви Львове шубами и не торгуют и нпкто не носит? Все в спортивных костюмах "Абибас" и "Рибооок", подбитых чебурашкой, в холода отжигают?
ЛАД написав:Как-то заявление центрального командования вооруженных сил США противоречит заявлению Трампа.
В чому протиріччя? США має конфлікт з Іраном, тому блокує іранські суда і не блокує суда тих з ким не має конфлікту.. Правда Трамп не знає що його так дотошно слухають совки , а тому не вважає за потрібне оголошуючи фразу США буде БЛОКУВАТИ пролив розшифровувати що блокування буде стосуватись тільки для ворога.