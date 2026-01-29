Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2026 11:21

  ЛАД написав:
  Будівельник написав:
  Shaman написав:спочатку відбудуємо країну, щоб пенсіонерам вистачало на їжу (як тут дехто регулярно скаржиться), а потім подумаємо про зірки та про Місяць. ЦЕРН - це взагалі співпраця скільки держав? а то вбили в голову дурню - то лопух в туалеті, то рис пайками - але ракети запускаємо... спочатку нормальна економіка - а там й про складні речі поговоримо... очевидні речі треба пояснювати казкарям...
Повністю підтримую це твердження, а так як відповідаючи на це повідомлення я встиг прочитати повідомлення від продіджі, який приводить думку Солоніна( з яким я частенько не згоден як з політологом і навпаки дуже часто згоден як з інженером) - що дійсно
Є завдання для ШВЕДІВ - які повинні ПРИДУМАТИ (нафантазувати) чим би ще зайнятись , щоб їх мозок не заплив жиром....
Є завдання для Саудитів/Норвежців - як повинні ПРИДУМАТИ (НАФАНТАЗУВАТИ) куди вкласти надлишкові кошти , які вони отримують у вигляді видобутку енергоносіїв, бо енергоносії мають здатність вичерпуватись
І є завдання для України
а - як нагодувати ладів, які все просрали
б - при цьому годуючи ладів не вбити бізнес який має і сам розвиватись і ладів годувати
в - втримувати якісь мінімальні умови щоб не відбулось деградації(ні в розумовому ні в економічному) аспектах
д - відбитись від педераційників
і так далі і тому подібне....

ПС
Так, якщо нам запропонували будку в Арктиці- то можливо варто нею скористатись....
Але точно не варто робити як зробив сралін з українськими селянами... тобто не варто влаштовувати голодомор для мільйонів ладів - щоб забезпечити присутність в Арктиці.

Ну, понятно.
30 лет до войны будували нормальну економіку?....
Чия б корова мичала - а твоя б мовчала..
Ти 70 років будував економіку і добудувався до того що якби не лавочники і погана економіка України - то вже б подох з голоду без пенсії....
І саме внаслідот ТВОЇХ результатів праці, МЕНЕ до 2015 року обкладали збором в Пенсійний Фонд в розмірі 42%... щоб тебе нагодувати.
А коли основна маса будівників совка а-ля ти ласти склеїли , то тільки тоді Україна змогла зменшити пенсійне навантаження на мене до 22%
І це і створило умови , що я за останні 11 років хоч трошки міг вдихнути, правда ти бу в би не ти, якби не підісрав з своїм право на педераційну мову і з цих 11 років +/- легшого життя. педераційники забрали в мене всі 11...

Тому
куди не ткни - а звідусіль стирчать вуха парторга з його тухлою ідеологією.
Востаннє редагувалось budivelnik в Пон 13 кві, 2026 11:30, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik
Повідомлень: 28383
З нами з: 15.01.09
Подякував: 299 раз.
Подякували: 3008 раз.
 
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2026 11:29

  BeneFuckTor написав:
  fler написав:Викреслюємо ще одну сферу впливу рф - Угорщину. Хто наступний?

Воно то правда, але побачимо. Бо той другий теж трохи націоналіст і буде думати про свою країну і виборців, тому про трубу вони навряд забудуть.

так трубу полагодять ;)

Орбан думав не про країну й про громадян, а про власну владу. й як почули з останніх плівок, питання як саме його стимулювати. конфліктувати на рівному місці з ЄС - це не дбати про країну, це грати на користь зовнішніх країн, бо суб'єктність Європи можлива лише в межах ЄС.
Shaman
Повідомлень: 12369
З нами з: 29.09.19
Подякував: 829 раз.
Подякували: 1764 раз.
 
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2026 11:32

  ЛАД написав:
спочатку нормальна економіка - а там й про складні речі поговоримо... очевидні речі треба пояснювати казкарям...
Ну, понятно.
30 лет до войны будували нормальну економіку.
В процессе побудови потеряли почти всё, что имели, и войну встретили почти без возможности производить оружие, собирали снаряды по всему миру и спасибо партнёрам, что они всё это оплачивали и поставляли нам всё, что нужно. Правда, не всё, но спасибо и за это.
Как-то и здесь напоминает "клятих комуняк": "Весь мир насилья мы разрушим до основанья а затем мы наш, мы новый мир построим". Но что построим, будет видно, а вот для начала разрушить - это обязательно.
И, помню, в детстве мне рассказывали: "Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме!"
Теперь рассказывают: "Нынешнее поколение украинцев будет жить при развитом капитализме!"
Или не нынешнее? Или не украинцев, а каких-нибудь бангладешцев? Или там китайцев?
СССР ставил перед собой задачу: "Догоним и перегоним Америку!"
Когда агитировали за независимость, рассказывали о "второй Франции".
Теперь будем ставить задачу: "Догоним и перегоним..." кого? Монголию или Албанию (по ВВП(ППС) на душу)? Или, если говорить о ВВП(ППС), Ирландию с в 7 раз меньшим населением? Или Алжир с населением немного больше, чем у нас? Или Румынию с вдвое меньшим населением?

Так а що Ви пропонуєте? Всі 35 років одна частина хотіла тут рашку, друга ЄС, а влада хотіла феодалізм і красти побільше. От що Ви хотіли і що зробили для цього останні 35 років?
BIGor
Повідомлень: 10626
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1511 раз.
Подякували: 1930 раз.
 
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2026 11:33

  _hunter написав:
  fler написав:Під час повномасштабної війни українська розвідка двічі успішно запускала ракетоносії у космос — на висоту понад 100 км і 204 км, що було зафіксовано технічними засобами. Йдеться не про експерименти, а про виконання бойових завдань.

Звучит потужно. Если не знать, что обычный блогер - Марк Робер - отправил в космос спутник со смартфоном... Тоже, кстати, задания (не боевые, естественно) выполняет.

чувак взагалі не в темі, но головне - чергова спроба принизити все, що робить Україна. хтось ще сумнівається, що це чудак на букву "м" - й це ще м'яко кажучи...
Shaman
Повідомлень: 12369
З нами з: 29.09.19
Подякував: 829 раз.
Подякували: 1764 раз.
 
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2026 11:48

Ещё к вопросу как "весь мир" торопится помочь США в военной операции в Ормузском проливе:
ЛОНДОН, 13 апреля (Reuters) - Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил в понедельник, что, несмотря на давление, Великобритания не будет втянута в войну с Ираном и не будет участвовать в блокаде Ормузского пролива.
«Мы не поддерживаем блокаду», — заявил он в эфире BBC Radio 5 Live, добавив, что крайне важно вновь открыть пролив.
«На мой взгляд, крайне важно открыть пролив полностью, и именно на это мы направили все наши усилия в последние несколько недель, и будем продолжать это делать», — сказал Стармер.
По его словам, у Великобритании в регионе есть тральщики, и хотя он не может обсуждать оперативные вопросы, военный потенциал «с нашей точки зрения сосредоточен на полном открытии пролива».
Стармер заявил, что Великобритания испытывает давление с целью вступления в войну, но он не сделает этого, если не будет «четкого законного основания» и «ясного, продуманного плана».
«Мое решение было предельно ясным: какое бы давление ни оказывалось, а оно было значительным, мы не позволим себя втянуть в войну», — сказал он.
https://www.reuters.com/world/europe/uk-will-not-back-blockade-strait-hormuz-pm-starmer-says-2026-04-13/
ЛАД
Повідомлень: 39765
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5386 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2026 11:53

  барабашов написав:budivelnik
42% в пенсионный фонд Люба Вкраїна с какой суммы брала? С общего вала в ликёроводочном сигаретном бутике?
И это - как своё пенсионное обеспечение видишь ты? Рано или поздно ж здоровье покажет дулю тельнику и придётся рассчитывать на пассивный доход или подачку от ненаглядної неньки
шуботорговець - брала з ФОНДУ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
А зараз з того самого фонду БЕРЕ 22%...
Ніби нічого не змінилось...
Виходить до 2015 Україна з мене для мене брала 42
а тепер з мене для мене бере 22....
От тільки нюанс..
Навіть в розрахунках що з 42 що з 22% - мені на рахунок йшло 1,5%....Для майбутньої пенсії...
До речі з 01-01-2026 я вже пенсіонер..., і так мій пасивний дохід в рази перевищує розмір пенсії від Держави...
Розмір пенсії оголошувати не буду, бо переживаю за психіку халявщика лада, який ОБОВЯЗОК платити йому пенсію з совка в Україну приніс...
А те що в совку створив і з чого мала йому пенсія йти -перенести в Україну забув.
Повідомлень: 28383
З нами з: 15.01.09
Подякував: 299 раз.
Подякували: 3008 раз.
 
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2026 11:58

Центральное командование вооруженных сил США позже заявило, что блокада будет распространяться только на суда, следующие в Иран или из Ирана, включая все иранские порты в Персидском заливе и Оманском заливе. Блокада вступит в силу в понедельник в 10:00 утра по времени Вашингтона (14:00 GMT), сообщило Центральное командование.
Трамп также заявил, что американские войска будут перехватывать суда, которые заплатили пошлину Ирану, даже если эти суда сейчас находятся в международных водах. «Никто, кто платит незаконную пошлину, не будет иметь безопасного прохода в открытом море», — написал Трамп в Truth Social.
........
Но будут ли Соединенные Штаты готовы подняться на борт и захватить — или даже повредить или потопить — суда, пытающиеся прорвать блокаду? Что, если они перевозят нефть для Китая, крупной державы, или партнеров США, таких как Индия или Южная Корея?
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/us-blockade-iran-will-be-major-military-endeavor-experts-say-2026-04-13/
Как-то заявление центрального командования вооруженных сил США противоречит заявлению Трампа. Или, по крайней мере, сильно отличается.
Не говоря уж о последнем вопросе.
Повідомлень: 39765
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5386 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2026 12:02

Ніхто не буде знижувати мобілізаційний вік нижче 25 років. Ситуація з мобілізацією в Україні вже значно краща, — заступник голови ОП Паліса
Повідомлень: 5865
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2026 12:03

С фонда заработной платы брала
То есть с зарплат бабушек что шли к тебе работать за минималку
Меньше платить бы ЛАДу на икорку б не вышло
В чём же трагизм? В том что Ахметка с намученных миллиардов платил миллионы(0.01% от вала) везде показывая убытки, а у тебя(и у меня) это не проканало бы?
Кстати - у ви Львове шубами и не торгуют и нпкто не носит? Все в спортивных костюмах "Абибас" и "Рибооок", подбитых чебурашкой, в холода отжигают?
Повідомлень: 5827
З нами з: 16.06.15
Подякував: 293 раз.
Подякували: 376 раз.
 
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2026 12:08

  ЛАД написав:Как-то заявление центрального командования вооруженных сил США противоречит заявлению Трампа.
В чому протиріччя?
США має конфлікт з Іраном, тому блокує іранські суда і не блокує суда тих з ким не має конфлікту..
Правда Трамп не знає що його так дотошно слухають совки , а тому не вважає за потрібне оголошуючи фразу
США буде БЛОКУВАТИ пролив
розшифровувати що блокування буде стосуватись тільки для ворога.
Повідомлень: 28383
З нами з: 15.01.09
Подякував: 299 раз.
Подякували: 3008 раз.
 
