Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2026 16:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:З Мадяром подивимось.
Може він і не буде великим другом України, але і перед Росією хвостиком махати не буде в позі "чєго ізволітє ?" )


Лідер опозиційної партії "Тіса" Петер Мадяр, який переміг на парламентських виборах в Угорщині, розповів, як планує будувати відносини з Росією та Володимиром Путіним. Так, він не заперечує енергетичної залежності від Росії і вважає, що Угорщині доведеться піти на переговори.

"Якщо обставини складуться, доведеться сісти за стіл переговорів з російським президентом. Географічне положення ані Росії, ані Угорщини не зміниться. І наша енергетична залежність теж залишиться на якийсь час. Потрібно посилювати диверсифікацію, але це не робиться за один день", – заявив Мадяр.

Водночас він підкреслив, що, навіть незважаючи на необхідність переговорів з РФ, "друзями ми не станемо".


не довіряю жодному слову політиків, тим більше Петеру Мадяру
сперше, ніхай він доведе справами, доки були передвиборчі гасла
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2026 16:47

Майбутній лідер Угорщини Петер Мадяр заявив, що не стане перешкоджати отриманню Україною позики Європейського Союзу у розмірі 90 мільярдів євро, яку заблокував Віктор Орбан, повідомляє The Guardian.

"Це рішення (щодо виділенням коштів Україні, – УНІАН) вже було прийняте в грудні в Брюсселі, тому я не знаю, навіщо його знову переглядати", – заявив лідер партії "Тиса".

Водночас він повідомив, що Будапешт збереже можливість відмови від участі в кредиті, оскільки перебуває у "дуже складній фінансовій ситуації". Річ утім, що угода передбачала можливість відмови для Угорщини (разом із Чехією та Словаччиною) від надання коштів.
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2026 16:52

Перевожу special for Letusrock, перешкоджати отриманню 90 ярдів - не будуть, але вносити кошти від Угорщини не будуть, бо самі потребують коштів від ЄС

Невже Letusrock'у таке важко зрозуміти ? )
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2026 16:55

розкорковувати

розкорковувати Дружбу?
  ЛАД написав:Очень просто.
Без этих 10 млрд. не будет тех 200-400млрд. (цифры не проверял, верю вам на слово).
Но, вообще-то, я говорил не об экономике.
С точки зрения экономики сегодняшние затраты на всякие ЦЕРНы - пустая трата денег. И уж, тем более, затраты миллиардов долларов на всякие там "Большие адронные коллайдеры". Кому они нужны, мало того, что стоят дорого, так ещё и энергию жрут как не в себя. А сколько там тратится на текущие расходы и зарплаты всяким бездельникам-физикам, которые не освоили даже ЕШБ. :)


Я не протиставляю одне іншому. Просто, на сьогодні, застосунки в смартфоні, це теж космічні технології.

До речі, зацініть.
Інформації мало, але якщо це той самий UAirlaunch, то крутіше Артеміди вийшло.
rbc.ua/rus/news/taemni-operatsiyi-gur-ukrayina-dvichi-uspishno-1775819491.html
Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Перевожу special for Letusrock, перешкоджати отриманню 90 ярдів - не будуть, але вносити кошти від Угорщини не будуть, бо самі потребують коштів від ЄС
Невже Letusrock'у таке важко зрозуміти ? )

перевожу для тебе: заплатять 90 млрд за кілька додаткових років у ролі щита Європи, поки лопати (чи останні верби) не закінчаться
Re: Напад росії і білорусі на Україну

Після поразки Орбана на виборах Кремль назвав Угорщину недружньою країною
Кремль не має наміру вітати Петера Мадяра з перемогою його партії на парламентських виборах в Угорщині, оскільки це "недружня країна".

Таку заяву на тлі поразки Віктора Орбана зробив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков, повідомляють російські ЗМІ. Водночас він додав, що в Москві до вибору угорського народу ставляться "з повагою".

"Ми недружнім країнам привітання не надсилаємо. А Угорщина – недружня країна, вона підтримує санкції проти нас", – сказав рупор Кремля.

Letusrock, а це як ? як же так ? ))
Блазень з тебе такий собі )
Навіть гірше за Зеленського )

  Letusrock написав:
  pesikot написав:Вмій програвати
Але у тебе є одна чудова риса
Те, що ти підтримуєшь - завжди програє ))

і в чому цей твій уявний "програш" на даний момент? Петер Мадяр розблоковує 90 млрд?


Але ти визнав, що 90 ярдів україні буде )
Фіцо і ще

ще може Фіцо і не тільки там знайдуться
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2026 17:06

  ЛАД написав:
  Xenon написав:
Як аграрна держава Україна більше не виживе, потрібна неоіндустріалізація.- Буданов

Глава ОП Кирило Буданов заявив, що Україна більше не виживе як сировинна й малорозвинена аграрна держава. За його словами, після руйнування енергетики країні потрібен не просто ремонт, а повний перехід до виробництва, переробки і нової індустріалізації.

«До повномасштабної війни це був поганий варіант, але можливий. Але більше ні. Тому ось вам і відповідь – неоіндустріалізація. Реіндустріалізація, якщо хочете. Але відповідь тут», - каже він.

Слава богу!
Через 35 лет дошло!


Совок, 70-х.
Яка ще індустріалізація. Послуги, і ще раз послуги. При вдалому підході, виробництво зайде автоматом.
