Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2026 16:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Перевожу special for Letusrock, перешкоджати отриманню 90 ярдів - не будуть, але вносити кошти від Угорщини не будуть, бо самі потребують коштів від ЄС
Невже Letusrock'у таке важко зрозуміти ? )

перевожу для тебе: заплатять 90 млрд за кілька додаткових років у ролі щита Європи, поки лопати (чи останні верби) не закінчаться
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2026 16:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Після поразки Орбана на виборах Кремль назвав Угорщину недружньою країною
Кремль не має наміру вітати Петера Мадяра з перемогою його партії на парламентських виборах в Угорщині, оскільки це "недружня країна".

Таку заяву на тлі поразки Віктора Орбана зробив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков, повідомляють російські ЗМІ. Водночас він додав, що в Москві до вибору угорського народу ставляться "з повагою".

"Ми недружнім країнам привітання не надсилаємо. А Угорщина – недружня країна, вона підтримує санкції проти нас", – сказав рупор Кремля.

Letusrock, а це як ? як же так ? ))
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2026 17:00

  Letusrock написав:
  pesikot написав:Перевожу special for Letusrock, перешкоджати отриманню 90 ярдів - не будуть, але вносити кошти від Угорщини не будуть, бо самі потребують коштів від ЄС
Невже Letusrock'у таке важко зрозуміти ? )

перевожу для тебе: заплатять 90 млрд за кілька додаткових років у ролі щита Європи, поки лопати (чи останні верби) не закінчаться

Блазень з тебе такий собі )
Навіть гірше за Зеленського )

  Letusrock написав:
  pesikot написав:Вмій програвати
Але у тебе є одна чудова риса
Те, що ти підтримуєшь - завжди програє ))

і в чому цей твій уявний "програш" на даний момент? Петер Мадяр розблоковує 90 млрд?


Але ти визнав, що 90 ярдів україні буде )
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2026 17:03

Фіцо і ще

  Letusrock написав:
  pesikot написав:Перевожу special for Letusrock, перешкоджати отриманню 90 ярдів - не будуть, але вносити кошти від Угорщини не будуть, бо самі потребують коштів від ЄС
Невже Letusrock'у таке важко зрозуміти ? )

перевожу для тебе: заплатять 90 млрд за кілька додаткових років у ролі щита Європи, поки лопати (чи останні верби) не закінчаться

ще може Фіцо і не тільки там знайдуться
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2026 17:06

  ЛАД написав:
  Xenon написав:
Як аграрна держава Україна більше не виживе, потрібна неоіндустріалізація.- Буданов

Глава ОП Кирило Буданов заявив, що Україна більше не виживе як сировинна й малорозвинена аграрна держава. За його словами, після руйнування енергетики країні потрібен не просто ремонт, а повний перехід до виробництва, переробки і нової індустріалізації.

«До повномасштабної війни це був поганий варіант, але можливий. Але більше ні. Тому ось вам і відповідь – неоіндустріалізація. Реіндустріалізація, якщо хочете. Але відповідь тут», - каже він.

Слава богу!
Через 35 лет дошло!


Совок, 70-х.
Яка ще індустріалізація. Послуги, і ще раз послуги. При вдалому підході, виробництво зайде автоматом.
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2026 17:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:А когда я много лет писал, что нужна промышленность, "великая с/х держава" тупиковый путь, вы доказывали, что я ничего не понимаю. Тоже ЕШБ? Хотя вопрос, наверно, лишний.
А хіба хтось тут заперечував необхідність ПРОМИСЛОВОСТІ ?
чи необхідність СПРАВЕДЛИВО ПОДІЛИТИ ?
Просто
ТМ Будівельник каже
- при обмеженому ресурсі, його треба використовувати в тих галузях які дають найшвидший позитивний результата\
- для визначення правил справедливого ПОДІЛУ, важливіше створити умови ефективного СТВОРЕННЯ...
і до правил поділу переходити тоді коли є що ділити..

А зараз
лад допрацювався так, що розвалив усі підприємства совка і тому совок здох... але лад лишився..
і тепер для того щоб всім було гірше він постійно закидає в ефір теми які ПОГІРШАТЬ можливості розвитку України саме на цьому етапі
Висновок
лад мазохіст , якому подобається коли йому погано , але його мазохізм вже переходить в стадію садизму бо він пропонує зосередитись на рішеннях після впровадження яких ПОГАНО стане вже всім...

лад - чим твою пенсію збільшить варіант перенаправлення коштів з ПЕНСІЙНОГО в Космічне Агенство для фінансування польоту на МАРС
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2026 17:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:ще може Фіцо і не тільки там знайдуться

святе місце пустим не буває.
А може це така гра "морквина для осла" а-ля - Ми б дуже хотіли прийняти в НАТО / ЄС / дати стопіццот мільярдів, але клятий агент кремля Орбан/Фіцо/Бабіш/... блокує, гад
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2026 17:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Letusrock написав:А може це така гра "
Може
Тільки гра залежить від набору карт на руках..
Орбан для нас погана карта
Мадьяр -краща ніж Орбан, а от на скільки - покаже час
В будь-якому разі, ця карта відкриває доступ до 90 млрд...
А історія показує
Воювати маючи 90 млрд - можна меншою кількістю бійців на лінії зіткнення ніж воювати без 90 млрд..
Тобто для страхопуда а-ля ти -прихід до влади Мадьяра - це благо.... Менший тиск ТЦК на тебе і тобі подібних (але менший це не повна відсутність, тому хочеш щоб менше тиснули -більше донать)
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2026 17:34

не моє

Вертаюсь з поліклініки.
На зустріч Йдуть три левандівські бахури( львівський район а-ля Шулявка), з іграшковими автоматами наповнених водою..
розглядаються по сторонах в пошуках жертв, час від часу пострілюючи водою…
За пару кроків до мене (я по формі) беруть свою «зброю» В положення «на караул» і з усмішкою стройовим кроком проходять чітким кроком повз мене, почергово вітаючись:
- христос воскрес
- з обливаним понеділком вас
- вітаємо. Дякуємо…
Я обернувся, віддав ім військове вітання, і шпінгалєти з радісним захопленням і улюлюканням почали робити водяний салют вгору.
Я поспішно відступив до підізду, бо Левандівка це - район, де можуть швидко передумати, а я щось не хочу мокрим сьодні ходити
Дякую діти 🫡
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2026 17:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:Воювати маючи 90 млрд - можна меншою кількістю бійців на лінії зіткнення ніж воювати без 90 млрд.

а ти не думаєш що за 90 млрд потрібно буде показати якись потужний результат?
Плюс завжди можна вкрасти половину грошей а нестачу перекрити безкоштовними Миколами.
Ніякі тут АТО 2.0 не прокатять, онлі остання верба.
Ще скажи заради сміху що у нашої влади є якась стратегія більше ніж на 3 дні вперед
Востаннє редагувалось Letusrock в Пон 13 кві, 2026 17:39, всього редагувалось 1 раз.
